 Джо Байден победил на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.03.2020

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Мир

Джо Байден победил на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне

Победив в первичных выборах еще в трех штатах, Джо Байден оставил мало шансов своему сопернику Берни Сандерсу. Однако, несмотря на давление, Сандерс не намерен выходить из предвыборной гонки.

Джо Байден

Джо Байдена можно считать официальным фаворитом праймериз от Демократической партии

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во вторник, 17 марта, одержал победу на первичных выборах (праймериз) Демократической партии  во Флориде, Иллинойсе и Аризоне - во всех трех штатах, где проходило голосование. Четвертым штатом, где были запланированы праймериз, был Огайо, однако его губернатор в последний момент из-за пандемии коронавируса перенес первичные выборы на июнь.

В густонаселенном и, таким образом, особенно важном штате Флорида Байден получил около 60 процентов голосов, обойдя своего соперника Берни Сандерса на 40 процентных пунктов. В Иллинойсе и Аризоне, по данным американских СМИ, он также победил с существенным отрывом.

Всего на первичных выборах 17 марта Байден получил голос 441 делегата из 3979 человек, которым на партийном съезде в июле 2020 года предстоит официально выдвинуть кандидата в президенты от Демократической партии. В одной лишь Флориде за 77-летнего политика проголосовали 219 кандидатов. Благодаря значительному числу полученных голосов, Байдена можно считать официальным фаворитом праймериз от демократов.

Сандерс отказывается сниматься с предвыборной гонки

Многие демократы полагают, что у его соперника, 78-летнего Берни Сандерса, не осталось шансов на номинацию в июле, поэтому ему было бы целесообразнее отказаться от участия в дальнейшей борьбе, чтобы партия могла полностью сплотиться вокруг Джо Байдена и тем самым усилить свои позиции на предстоящих выборах президента.

Однако Берни Сандерс, по информации издания Politico, несмотря на усиливающееся давление со стороны партийной верхушки, по всей видимости не собирается в ближайшее время выходить из предвыборной гонки.

Первичные выборы 17 марта из-за пандемии коронавируса проходили в условиях усиленных мер предосторожности. Делегаты должны были держаться на расстоянии метра друг от друга, избирательные участки подвергались регулярной дезинфекции, члены избирательных кампаний были в перчатках, а иногда - и в защитных масках, на столах стоял дезинфицирующий спрей.

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    Автор: Илья Коваль


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