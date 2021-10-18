Джордж Буш

От Буша до Байдена: Меркель и четыре президента США (15.07.2021)

За 16 лет Ангела Меркель имела дело с четырьмя президентами США. С Бушем и Обамой она почти подружилась, а вот с Трампом отношения не сложились. От встречи Меркель и Байдена все ждут возвращения к трансатлантической гармонии.