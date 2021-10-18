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Джордж Буш

NEW YORK - DECEMBER 5: Former U.S. Secretary of State General Colin Powell holds a news conference at the City College of New York on December 5, 2006 in New York City. The New York Life Foundation donated $10 million to assist in paying for an expansion to the Colin Powell Center for Policy Studies at the college. (Photo by Thos Robinson/Getty Images for New York Life)

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19 18.10.2021

Отставной генерал, занимавший пост госсекретаря США во время президентства Джорджа Буша-младшего, умер в возрасте 84 лет от осложнений после перенесенного коронавируса.
07.09.21 *** NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: A person watches the Tribute In Light shine into the sky from Lower Manhattan during a test on September 07, 2021 in New York City. Honoring the victims of the September 11, 2001 attack that killed almost 3,000 people at the World Trade Center, the Tribute in Light is a commemorative public art installation that was first presented six months after 9/11 and then every year since on the anniversary. New York City is preparing to mark the 20th anniversary of the September 11 terrorist attacks. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Комментарий: Теракты 11 сентября - 20 лет спустя США не мировой жандарм 11.09.2021

Теракты 11 сентября 2001 года ознаменовали смену эпох. Вывод войск США из Афганистана 20 лет спустя - подтверждение того, что для США превыше всего внутриполитические интересы, считает Инес Поль.

Зачем Меркель на самом деле полетела к Байдену? Спойлер: спасать "Северный поток-2" (15.07.21) 15.07.2021

Ангела Меркель находится в Вашингтоне. Ожидания от ее встречи с Джо Байденом довольно большие. Это касается, в частности, компромисса, связанного с газопроводом "Северный поток-2". Но важной целью является и восстановление доверия между двумя странами, которое сильно пострадало при Дональде Трампе.

"Женщина с принципами и большим сердцем" - Джордж Буш об Ангеле Меркель (15.07.2021) 15.07.2021

Экс-президент США Джордж Буш в эксклюзивном интервью DW поделился воспоминаниями об Ангеле Меркель, высказал свое мнение о ее взаимоотношениях с Владимиром Путиным, а также объяснил, зачем он однажды массировал плечи канцлеру Германии.

От Буша до Байдена: Меркель и четыре президента США (15.07.2021) 15.07.2021

За 16 лет Ангела Меркель имела дело с четырьмя президентами США. С Бушем и Обамой она почти подружилась, а вот с Трампом отношения не сложились. От встречи Меркель и Байдена все ждут возвращения к трансатлантической гармонии.
Washington, 5.12.2108 The casket with the remains of former US President George H.W. Bush departs the US Capitol during a State Funeral in Washington, DC, December 5, 2018. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

В Вашингтоне простились с Джорджем Бушем-старшим 05.12.2018

"Это не похороны, а день празднования великого человека, жизнь которого была длинной и выдающейся", - заявил Дональд Трамп. 41-й президент США Джордж Буш умер 30 ноября в возрасте 94 лет.
September 24, 2008 NEW YORK - SEPTEMBER 24: Former President George Bush speaks during the opening session of the Clinton Global Initiative (CGI) September 24, 2008 in New York City. President Clinton is hosting the fourth annual meeting of the Clinton Global Initiative (CGI), a gathering of politicians celebrities, philanthropists and business leaders to discuss pressing global issues. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

Президент эпохи перемен: умер Джордж Буш-старший 01.12.2018

Джордж Буш-старший был 41-м президентом Соединенных Штатов Америки с 1989 по 1993 год. Во время его президентства был положен конец холодной войне.
HELSINKI, FINLAND - JULY 16, 2018: US President Donald Trump (L) and Russia's President Vladimir Putin give a joint news conference following their meeting at the Presidential Palace. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

В Пентагоне одобрили идею Трампа пригласить Путина в Вашингтон 21.07.2018

Замминистра обороны США назвал встречу Путина и Трампа "очень нормальным и целесообразным делом". Глава национальной разведки США оценит возможные риски, связанные с приездом Путина.
FILE PHOTO: Former U.S. first lady Barbara Bush listens to her son, President George W. Bush, as he speaks at an event on social security reform in Orlando, Florida March 18, 2005. REUTERS/Jason Reed/File Photo

Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш 18.04.2018

На 93-м году жизни скончалась Барбара Буш, бывшая первая леди США. Она была супругой 41-го и матерью 43-го президентов США
BUSAN, REPUBLIC OF KOREA: US President George W. Bush (L) and his Russian counterpart Vladimir Putin at the start of a bilateral meeting 18 November 2005 during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Busan. Bush and Putin were to discuss nuclear programs in Iran and North Korea and US concerns about democracy in Russia, US officials said. AFP PHOTO / MAXIM MARMUR (Photo credit should read MAXIM MARMUR/AFP/Getty Images)

Буш-младший уверен во вмешательстве РФ в выборы президента США 08.02.2018

Экс-президент США указал на "недвусмысленные" доказательства вмешательства Москвы в президентскую кампанию 2016 года.
US President Barack Obama (R) and former US President George W. Bush arrive on July 2, 2013 for a wreath-laying ceremony for victims of the 1998 Embassy bombing at the Bombing Memorial at the US Embassy in Dar Es Salaam. Bush is in Tanzania for a forum of regional First Ladies, hosted by his wife Laura, which will also be attended by First Lady Michelle Obama.AFP PHOTO / Saul LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

Буш и Обама подвергли критике политику Трампа 20.10.2017

Два экс-президента США, демократ Обама и республиканец Буш, не сговариваясь, раскритиковали "политику разобщения", проводимую Дональдом Трампом. Буш выступил также против ограничения иммиграции и "белого национализма".
Bundeskanzler Helmut Kohl am 5.9.1990 von Massen umringt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Heiligenstadt in Thüringen (Archivbild). Ein klarer Wahlsieg der SPD und eine schwere Niederlage der CDU/CSU bei den Bundestagswahlen am Sonntag (27.09.1998) beenden nach 16 Jahren die Ära Helmut Kohl. dpa COLOR |

Европейские и мировые политики отдают дань заслугам Гельмута Коля 17.06.2017

Гельмут Коль "наполнил европейский дом жизнью", считает глава Еврокомиссии Юнкер. Михаил Горбачев заявил, что Коль "оставит след в германской, европейской и мировой истории".
29.04.2016 German chancellor Angela Merkel looks at her smartphone while waiting at the chancellery for the arrival of the Latvian Prime Minister in Berlin, on April 29, 2016. / AFP / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Как и почему Меркель может повлиять на Трампа 19.01.2017

Мало кто может с уверенностью сказать, какой будет внешняя политика президента Трампа. На нее, по мнению политологов, еще можно повлиять. И Берлину следует воспользоваться этим шансом.
+++17.11.2016+++Berlin, Deutschland+++U.S. President Barack Obama is welcomed by German Chancellor Angela Merkel upon his arrival at the chancellery in Berlin, Germany, November 17, 2016. REUTERS/Fabrizio Bensch

Эйфория и разочарование: как менялось отношение к Бараку Обаме в Германии (видео) 17.11.2016

Барак Обама в рамках прощального турне приехал в Берлин. Как изменилось отношение в Германии к американскому президенту за 8 лет?

Как менялось отношение немцев к Бараку Обаме (17.11.2016) 17.11.2016

Барак Обама в рамках прощального турне приехал в Берлин. Как изменилось отношение в Германии к американскому президенту за 8 лет?

Foto 52 Beschreibung: Belneftekhim – Weißrussisches staatliches Ölkonzern Schlagworte: Belarus, Weißrussland, Öl, Gas, Konflikt, Preise, Gaslieferungen, Öllieferungen Jahr/Ort: Minsk/2016

США продлили приостановку санкций против 9 компаний из Беларуси 18.10.2016

Санкции ввел в 2006 году президент Джордж Буш за нарушение прав человека в Беларуси. С 2015 года они были приостановлены, и это решение продлено в очередной раз.

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