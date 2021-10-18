Ангела Меркель находится в Вашингтоне. Ожидания от ее встречи с Джо Байденом довольно большие. Это касается, в частности, компромисса, связанного с газопроводом "Северный поток-2". Но важной целью является и восстановление доверия между двумя странами, которое сильно пострадало при Дональде Трампе.
Экс-президент США Джордж Буш в эксклюзивном интервью DW поделился воспоминаниями об Ангеле Меркель, высказал свое мнение о ее взаимоотношениях с Владимиром Путиным, а также объяснил, зачем он однажды массировал плечи канцлеру Германии.
За 16 лет Ангела Меркель имела дело с четырьмя президентами США. С Бушем и Обамой она почти подружилась, а вот с Трампом отношения не сложились. От встречи Меркель и Байдена все ждут возвращения к трансатлантической гармонии.