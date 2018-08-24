 Джон Маккейн - политик, служивший американскому народу | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 26.08.2018

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Мир

Джон Маккейн - политик, служивший американскому народу

Джон Маккейн был одним из самых уважаемых законодателей в США и глубоко понимал особую роль Америки в мире. Но свое главное решение Маккейн, скончавшийся 25 августа 2018 года, принял не в сфере внешней политики.

Джон Маккейн

Джон Маккейн

Вернувшись в Сенат после того, как у него диагностировали рак мозга, Джон Маккейн произнес знаменательную речь, которая содержала все, во что он верил и за что боролся на протяжении всей своей военной и политической карьеры.

"Какой еще более великой цели мы могли надеяться послужить, чем помогать Америке оставаться сильным, целеустремленным, вдохновляющим маяком свободы и защитником достоинства всех людей и их права на свободу и равное правосудие?", - заявил Маккейн 25 июля в обращении к сенаторам, с которым он выступил по возвращении на политическую арену в Вашингтоне.

В этом, казалось бы, громоздком вопросе, сформулированном в одной фразе, отразилось то, как политик, проработавший 30 лет в Сенате, видел свою цель в жизни.

Сын и внук адмиралов

Джеймс Джеффри, бывший посол США в Турции и Ираке и заместитель помощника по вопросам национальной безопасности в администрациях президентов Джорджа Буша и Барака Обамы, познакомился с Маккейном в 1990 году на международной конференции по безопасности в Мюнхене, где сенатор по традиции возглавлял американскую делегацию. "Уже тогда было ясно, что он понимает роль Америки в мире и то, как этот мир устроен, как никто другой из американских должностных лиц, которых я когда-либо встречал, включая двух президентов, с кем я непосредственно работал", - вспоминает Джеффри.

Это уникальное понимание мира сложилось у Маккейна еще до начала его политической карьеры и во многом стало результатом воспитания и военного опыта. Сын и внук адмиралов американского ВМФ, он родился на военно-морской базе США в Панаме. Маккейн рано впитал семейную традицию службы во флоте и после школы поступил в элитную Военно-морскую академию в Аннаполисе. Окончив ее, он выучился на летчика, после чего несколько лет проходил службу на американских авианосцах.

Когда США вмешались в войну во Вьетнаме, Маккейн попросил дать ему боевое задание. Будущего политика отправили участвовать в бомбардировках Вьетнама. Во время одной из них, в октябре 1967 года, его самолет был сбит, а сам Маккейн, получивший серьезные ранения, попал в плен.

Во вьетнамском плену

В плену он находился пять с половиной лет, неоднократно подвергаясь жестоким пыткам. Два года будущий сенатор провел в одиночной камере. После того, как отец Маккейна стал главнокомандующим Тихоокеанским флотом США, северные вьетнамцы предложили досрочно освободить будущего политика, но Маккейн-младший отказался. Он был освобожден из плена только в 1973 году после подписания Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

Вьетнамским опыт не только сформировал взгляды Маккейна на особую роль Америки в мире, но и сделал его решительным сторонником идеи о том, что за эту особую роль иногда нужно платить кровью, рассказал Джеффри.

Маккейн, который был награжден многими воинскими награды, решил уйти в отставку после того, как стало понятно, что ему (в том числе, из-за полученных во Вьетнаме ранений) вряд ли удастся пойти по стопам отца и деда и дослужиться до звания адмирала. Вместо этого он решил попробовать себя в политике.

Ведущий законодатель

В 1983 году Джона Маккейна впервые избрали в Палату представителей от Республиканской партии. А в ноябре 1986 года он был избран в Сенат от штата Аризона. За долгое время работы на Капитолии сенатор Маккейн стал одним из ведущих законодателей своего поколения в сфере внешней политики и в военных вопросах.

"Джон Маккейн был одним из самых талантливых членов Конгресса 20 и 21 веков", - считает Мара Карлин, исследователь в Университете Джона Хопкинса, ранее занимавшая разные высокие должности в Пентагоне. Его лидерство в решении целого ряда проблем - от трансформации отношений США с Вьетнамом до помощи в создании боеспособной и обеспеченной ресурсами  американской армии - оказалось фундаментальным, когда США пытались определить свою роль в мире сначала после холодной войны, а затем после терактов 11 сентября 2001 года, отметила Карлин.

Склонность бывшего сенатора задавать сложные вопросы и говорить то, что он думает, была известна не только демократам, но и коллегам по Республиканской партии. К примеру, Маккейн, который принципиально поддерживал американскую военную кампанию в Ираке, начатую президентом США Джорджем Бушем-младшим, впоследствии сам же называл ее "сплошным кошмаром".

"Ястреб" во внешней политике

В 2008 году Маккейн был кандидатом в президенты США от республиканцев, но проиграл выборы Бараку Обаме. Получился бы из Маккейна хороший президент или нет - сказать трудно, констатирует Джеймс Джеффри, отмечая, что сенатор обладал "прямотой, лидерскими качествами и глубокими знаниями". Джеффри также описывает Маккейна как патриота, поскольку политик всегда старался поступать по совести и в соответствии со своими идеалами.

Контекст

Путин - главная угроза мировой безопасности и самый серьезный вызов, стоящий перед США. Так считает сенатор Джон Маккейн. Политик надеется, что Сенат США усилит санкции против России. (30.05.2017)

Уже три президента пытались устроить перезагрузку отношений с Россией, но Путин по-прежнему понимает только язык силы. Об этом сенатор Джон Маккейн заявил в интервью Жанне Немцовой. (12.01.2017)

Врачи диагностировали у американского сенатора Джона Маккейна рак мозга. Несколько дней назад влиятельный республиканец перенес операцию на глазу. (20.07.2017)

Джона Маккейна, решительного сторонника НАТО и трансатлантических отношений, многие считали "ястребом" в ключевых вопросах внешней политики - таких, как усиление политической роли России на мировой арене при президенте Владимире Путине или российская аннексия Крыма в 2014 году.

Однако его, возможно, самое важное решение на посту сенатора не было связано ни с внешней политикой, ни с национальной безопасностью. Маккейн принял его летом 2017 года, когда вернулся в Вашингтон после того, как у него диагностировали рак.

Решение, которое будут помнить

Во время затянувшегося до глубокой ночи заседания Сената Маккейн отдал решающий голос против инициативы президента Дональда Трампа и республиканцев, стремившихся отменить программу медицинского страхования Obamacare, принятую при предыдущем хозяине Белого дома Бараке Обаме. Это стало серьезным ударом как для руководства Республиканской партии, так и для Трампа, который ранее заявлял, что во время избирательной кампании Маккейн "не был героем войны".

"За голос, остановивший попытки Трампа уничтожить Obamacare и выкинуть 20 миллионов человек из системы государственного здравоохранения, его будут помнить не меньше, чем за то, что он сделал на международной арене", - считает Джеффри.

Объясняя свое ошеломившее многих решение, Маккейн раскритиковал свою партию за то, что она просто пытается отменить программу Obamacare, не предлагая взамен никаких достойных вариантов. В этом заявлении Маккейна вновь отразился его идеал служения американскому народу: "Мы должны делать тяжелую работу, которой ждут от нас и заслуживают наши граждане".

Cенатор Джон Маккейн скончался 24 августа после продолжительной борьбы с тяжелейшим недугом: в июле 2017 года было объявлено о том, что у Маккейна диагностирована опухоль мозга. Опухоль была удалена, однако через месяц политик принял решение прекратить лечение в связи в необратимо прогрессирующим заболеванием, и в этот же день он скончался.

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