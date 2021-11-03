Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Джебхат Фатх аш-Шам

Фронт завоевания Леванта, прежнее название "Джебхат ан-Нусра" - террористическая группировка, первоначально являвшаяся сирийским крылом "Аль-Каиды" и отделившаяся в июле 2016 года.

Группировка играет важную роль в гражданской войне в Сирии.

IRKUTSK REGION, RUSSIA - NOVEMBER 3, 2021: A view of the crash site of an Antonov An-12 transport aircraft near the village of Pivovarikha. The plane crashed on its way from Yakutsk to Irkutsk. Irkutsk Region Government/TASS

Под Иркутском при крушении самолета погибли семь человек 03.11.2021

Белорусский грузовой самолет разбился при попытке совершить посадку. Самолет возвращался в аэропорт базирования после доставки продовольствия в Чукотской АНО.
Ein Hinweisschild mit Bundesadler und dem Schriftzug Bundesgerichtshof (BGH) ist am Eingang des BGH zu sehen. Der Bundesgerichtshof überprüft das erste Strafurteil zu den umstrittenen «Cum-Ex»-Deals. Das Landgericht Bonn hatte am 18. März 2020 zwei britische Aktienhändler zu Bewährungsstrafen verurteilt, einer soll dazu rund 14 Millionen Euro zurückzahlen - Alle Beteiligten haben Revision eingelegt.

Немецкий суд вынес окончательное решение по делу о массовом убийстве в Сирии 19.10.2021

В Карлсруэ завершено рассмотрение апелляции боевика из радикальной исламистской группировки "Джебхат ан-Нусра". Согласно вынесенному решению, пожизненный приговор в отношении подсудимого является окончательным.
KAMCHATKA TERRITORY, RUSSIA - AUGUST 7, 2020: Pictured in this file image dated 7 August 2020 is an RA-26085 Antonov An-26 passenger aircraft in flight in the vicinity of the Petropavlovsk-Kamchatsky Airport, Kamchatka Territory. The aircraft disappeared off radar on the afternoon of 6 July 2021 during a flight from Petropavlovsk-Kamchatsky to Palana operated by Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enterprise. According to the Russian Emergencies Ministry, the aircraft had 28 people on board, including 22 passengers and 6 crew members. File image. Alexander Surov/TASS

Под Хабаровском обнаружены обломки пропавшего самолета Ан-26 23.09.2021

Обломки самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу в Хабаровском крае, обнаружены в районе поселка Корфовский. Экипаж машины погиб.
KAMCHATKA TERRITORY, RUSSIA - AUGUST 7, 2020: Pictured in this file image dated 7 August 2020 is an RA-26085 Antonov An-26 passenger aircraft in flight in the vicinity of the Petropavlovsk-Kamchatsky Airport, Kamchatka Territory. The aircraft disappeared off radar on the afternoon of 6 July 2021 during a flight from Petropavlovsk-Kamchatsky to Palana operated by Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enterprise. According to the Russian Emergencies Ministry, the aircraft had 28 people on board, including 22 passengers and 6 crew members. File image. Alexander Surov/TASS

Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22.09.2021

Военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились шесть человек, перестал выходить на связь близ Хабаровска.
6264420 16.06.2020 An Antonov An-26 aircraft is pictured during a rehearsal of the aerial part of the Victory Day parade marking the 75th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II, in Kamensk-Uralsky, Sverdlovsk region, Russia. Pavel Lisitsyn / Sputnik

На Камчатке обнаружены тела всех погибших при крушении Ан-26 09.07.2021

На месте авиакатастрофы найдены оба черных ящика самолета, один из них критически поврежден. В администрации предупредили, что без утерянного блока расшифровать его не удастся.
6264420 16.06.2020 An Antonov An-26 aircraft is pictured during a rehearsal of the aerial part of the Victory Day parade marking the 75th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II, in Kamensk-Uralsky, Sverdlovsk region, Russia. Pavel Lisitsyn / Sputnik

На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела погибших 07.07.2021

Самолет, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился незадолго до посадки 6 июля. На борту Ан-26 находились 28 человек - 22 пассажира и шестеро членов экипажа.

KAMCHATKA TERRITORY, RUSSIA - JULY 6, 2021: Pictured in this video grab are a search and rescue team boarding an Emercom Mil Mi-8 helicopter for a flight to Palana, Kamchatka Territory to take part in a search operation for a missing Antonov An-26 passenger aircraft. The search and rescue team includes rescue workers, a specialised fire and rescue unit of the Kamchatka Territory Emergencies Ministry, medical workers of the regional Centre for Emergency Medicine and a task force of the Kamchatka Territory Emergencies Ministrys Main Directorate. The Antonov An-26 passenger aircraft operated by the Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enterprise disappeared off radar on the afternoon of 6 July 2021 during a flight from Petropavlovsk-Kamchatsky to Palana. According to the Russian Emergencies Ministry, the aircraft had 28 people on board, including 22 passengers and 6 crew members. Best possible quality. Video grab. Russian Emergencies Ministry/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM A VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

На Камчатке найдены обломки потерпевшего крушение самолета Ан-26 06.07.2021

На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Машина могла разбиться в результате ошибки пилотирования.
10.04.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Polizeibeamte stehen vor dem Gebäude der Ansaar International in Düsseldorf. Die Polizei geht am Mittwoch mit Razzien in neun Bundesländern gegen Einrichtungen eines bundesweiten islamischen Netzwerkes vor. Foto: Martin Gerten/dpa

В Германии запретили исламскую организацию Ansaar International 05.05.2021

Гуманитарная организация Ansaar International переводила средства от пожертвований террористическим организациям в Сирии и Сомали, а также ХАМАС, пишут СМИ со ссылкой на распоряжение МВД ФРГ.
Bildnummer: 53933505 Datum: 11.04.2010 Copyright: imago/Karina Hessland Gedenkfeier 65. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora Weimar , Gedenkstätte Buchenwald 65. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz im Bild : niedergelegte Kränze mit roten und weißen Nelken Gesellschaft Politik Gedenkfeier Jahrestag Befreiung KZ kbdig xcb 2010 quer o00 Gedenken, Blumen Bildnummer 53933505 Date 11 04 2010 Copyright Imago Karina Hessland Memorial 65 Anniversary the Liberation the KZ Buchenwald and Mittelbau Dora Weimar Memorial Buchenwald 65 Anniversary the Liberation the Concentration camps Buchenwald and Mittelbau Dora Memorial on the former Appeal court in Picture Niedergelegte Wreaths with Red and whitening Carnations Society politics Memorial Anniversary Liberation KZ Kbdig 2010 horizontal o00 Remembrance Flowers

В Украине объявлен день траура по погибшим в катастрофе Ан-26 под Харьковом 26.09.2020

Число погибших в результате крушения военного Ан-26 под Харьковом выросло до 26 человек. Следователи изучают 4 версии катастрофы. 26 сентября в Украине указом президента объявлено днем траура.
In this TV grab released by Ukraine's Emergency Situation Ministry, an AN-26 military plane bursts into flames after it crashed in the town of Chuguyiv close to Kharkiv, Ukraine, late Friday, Sept. 25, 2020. Among 28 people on board 22 people were killed. (Emergency Situation Ministry via AP) |

В катастрофе Ан-26 под Харьковом погибли 25 человек 25.09.2020

На борту Ан-26 были курсанты, проводившие учебный полет. Самолет разбился во время захода на посадку. 26 сентября в области объявлено Днем траура.
ARCHIV - 31.10.2017, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Ein Schild mit der Aufschrift «Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof» hängt an der Einfahrt zum Bundesgerichtshof. Wegen möglicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat die Bundesanwaltschaft zwei frühere Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes festnehmen lassen. Wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte, wurden die Syrer im Alter von 56 und 42 Jahren am Dienstag (12.02.2018) in Berlin und in Rheinland-Pfalz festgenommen. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии задержаны два предполагаемых исламиста из Сирии 13.07.2020

По данным немецкой прокуратуры, в 2012 году подозреваемые участвовали в убийстве сирийского офицера.

Лукашенко о коронавирусе, психозе и Боге, или Кто помогает медикам в Беларуси. DW Новости (20.04.20) 20.04.2020

Борьба с коронавирусом продолжает оставаться глобальной новостью номер один. В мире насчитывается почти два с половиной миллиона зараженных. Большинство стран мира сделали ставку на жесткие ограничительные меры. Но некоторые, как Швеция или Беларусь, пытаются идти другим путем. В Беларуси, например, на Пасху не стали закрывать храмы для верующих, а Лукашенко еще раз разъяснил свою позицию.

Борьба с коронавирусом: спрос на грузовые авиалайнеры Ан-225 и Ан-124 резко вырос (20.04.2020) 20.04.2020

Если обычные пассажирские авиалайнеры сейчас практически не летают, то спрос на тяжелые грузовые самолеты на фоне пандемии коронавируса лишь вырос. От этого выиграли и украинские самолеты "Мрия" и "Руслан".
Flugzeuge und deren Beladung. Aufgenommen von Indyukhova (DW) in Kiew, April 2020

Пандемия коронавируса повысила спрос на украинские "Русланы" и "Мрию" 16.04.2020

"Авиалинии Антонова" завалены коммерческими заказами на доставку медицинских грузов в разные страны мира. DW беседовала с командиром и штурманом экипажа одного из "Русланов".

architecture, TWA, airport, modern, historical, | Trans World Airlines Terminal, John F. Kennedy Airport (formerly Idlewild), New York City, New Yo..

В США прибыл российский самолет с медицинской помощью 02.04.2020

Российский Ан-124 доставил в Нью-Йорк защитные маски и другое медоборудование. США и, особенно, Нью-Йорк в последнее время превратились в эпицентр распространения нового коронавируса SARS-CoV-2.
12.11.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Das Eingangsschild hängt vor dem Oberlandesgericht an einem Zaun. Einem 29 Jahre alten Deutschen wird in einem Prozess die Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat vorgeworfen. Foto: Marijan Murat/dpa | Verwendung weltweit

Немецкий суд приговорил сирийского исламиста к пожизненному заключению 13.01.2020

В Штутгарте завершен процесс по делу исламистских радикалов из группировки "Джебхат ан-Нусра", они признаны виновными в убийстве 19 человек в Сирии.
Показать еще