Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) - сирийское крыло террористической сети "Аль-Каида"

Борьба с коронавирусом продолжает оставаться глобальной новостью номер один. В мире насчитывается почти два с половиной миллиона зараженных. Большинство стран мира сделали ставку на жесткие ограничительные меры. Но некоторые, как Швеция или Беларусь, пытаются идти другим путем. В Беларуси, например, на Пасху не стали закрывать храмы для верующих, а Лукашенко еще раз разъяснил свою позицию.
Если обычные пассажирские авиалайнеры сейчас практически не летают, то спрос на тяжелые грузовые самолеты на фоне пандемии коронавируса лишь вырос. От этого выиграли и украинские самолеты "Мрия" и "Руслан".