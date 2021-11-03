Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) - сирийское крыло террористической сети "Аль-Каида"

Лукашенко о коронавирусе, психозе и Боге, или Кто помогает медикам в Беларуси. DW Новости (20.04.20)

Борьба с коронавирусом продолжает оставаться глобальной новостью номер один. В мире насчитывается почти два с половиной миллиона зараженных. Большинство стран мира сделали ставку на жесткие ограничительные меры. Но некоторые, как Швеция или Беларусь, пытаются идти другим путем. В Беларуси, например, на Пасху не стали закрывать храмы для верующих, а Лукашенко еще раз разъяснил свою позицию.