Дефицит дальнобойщиков в Германии: женщины садятся за руль

Каждый год в Германии уходят на пенсию 30 тысяч водителей грузовиков. Фирмам срочно требуется новый персонал, но найти его не так уж просто. Возможно, эту нишу займут женщины.
Наверное, чтобы стать водительницей грузовика, нужно быть такой же хладнокровной, как и Кати Радтке (Kathi Radtke). Ранним утром 36-летняя дальнобойщица разъезжает на электропогрузчике по складу в западногерманском городке Эшвайлер. Кругом - стопки одинаковых коробок на деревянных подставках. Один из грузов в ее списке бесследно пропал. Время поджимает: уже через час должна быть доставлена первая посылка. Радтке не нервничает. Через несколько минут диспетчер разрешает ей ехать без пропавшего груза. Девушка пристегивает товары металлическими креплениями и садится за руль своей 12-тонной фуры. "Это моя работа, мое хобби, это просто мое", - говорит многодетная мать и заводит мотор грузовика.
Работа и семья прекрасно сочетаются
Утро Кати началось рано: она приготовила завтрак и перекусы для четверых детей (четырех, семи, девяти и шестнадцати лет) и отвезла каждого в детский сад и школу. Многие бы жаловались на такую нагрузку, но только не Радтке. Сегодня она везет в своей фуре перфорированные стальные листы, коробки с жевательными конфетами и 1200 кг специального клея. Для нее это работа метчы. "Многие дети играли в Lego, а я - в грузовики. Когда я сажусь за руль, то чувствую себя свободной. Даже если отправляюсь на небольшие расстояния", - вспоминает женщина.
Спокойствие, организаторские способности и дружелюбие для Радтке - самое главное: "Ведь так я представляю свою фирму". Но еще важнее - любить эту работу. "Иначе вы выбрали не ту профессию", - считает она. Но проблема этой отрасли в том, что все меньше и меньше людей любят такую работу. Поэтому дефицит кадров катастрофический.
В Германии не хватает дальнобойщиков
Еще один пример женщины в этой отрасли - Хайди Радлер (Heidi Radler). Она начала свою карьеру в логистической компании Hintzen в 1999 году. Тогда у семейного предприятия был только небольшой офис и восемь водителей. Сегодня, 20 лет спустя, у них уже 90 дальнобойщиков, которые каждую минуту выезжают в Кельн, Ахен и регион Айфель. Но есть одна проблема: найти новых экспедиторов не так-то просто. "Конкуренция жесткая, и очень сложно нанять надежных водителей. А потом нам трудно удержать хороших сотрудников", - поясняет ассистентка главы компании Хайди Радлер.
Сейчас около трети всех экспедиторов - возраста 55 лет или старше. По прогнозам Всемирного банка, в течение ближайших десяти лет в Германии будет не хватать около 150 тысяч водителей. Даже работники из Восточной Европы не смогут покрыть этот дефицит кадров. Недостаток молодых специалистов очевиден, но пока эта сфера остается непривлекательной: слишком тяжелые условия труда и низкие зарплаты.
Раньше дальнобойщиков обучали в бундесвере, и они начинали свою карьеру сразу в компаниях. Такой системы больше не существует. "Они должны получать образование три года или отдавать из своего кармана за водительские права четыре-пять тысяч евро, кто готов за это платить", - возмущается Хайди Радлер. К тому же перспективы у этой профессии не такие уж хорошие: в Германии тестируют грузовики без водителей. Возможно, через несколько лет дальнобойщики будут никому не нужны.
Но пока в стране другая ситуация: без водителей вроде Кати Радтке в Германии ничего не будет работать. Как и другие дальнобойщики, она - важный элемент в механизме онлайн-магазинов, каждый из которых стремится доставить свои товары как можно быстрее. Несмотря на востребованность, к дальнобойщикам относятся так себе. "Они мешаются на автобане и создают пробки. К тому же негативно влияют на экологию", - объясняет Хайди Радлер из логистической компании. Из-за нехватки кадров именно ее фирма обучила и трудоустроила Кати Радтке.
Женщина-дальнобойщица - это редкость
"Я пыталась устроиться в 20 логистических компаний. 12 из них мне не ответили, восемь - позвали на собеседование. Фирма Hintzen оказалась единственный, кто захотел меня взять", - рассказывает Кати Радтке. Так многодетная мать вошла в те самые 1,7 процента женщин-дальнобойщиц в Германии.
Сейчас она работает 35 часов в неделю (при стандартном графике 38-40 часов), но многих женщин отталкивает невозможность совмещать семью и работу. "К тому же им нужно удержаться на мужской территории, что не всегда просто. Такие женщины должны быть уверены в себе", - считает Радлер. Но о Кати ей не стоит беспокоиться: "Я сразу поняла, что мне, как дальнобойщице, придется столкнуться с глупыми шуточками в свой адрес", - говорит Кати Радтке с ухмылкой. Один из клиентов заявил ей в лицо, что женщины не должны сидеть за рулем фуры. Другой коллега подшучивал над ее графиком. "Я ему сразу ответила, что именно поэтому его банковский счет и выглядит по-другому. После этого он успокоился", - вспоминает Радтке.
Кати работает дальнобойщицей уже полгода. "Меня начали принимать и уважать", - утверждает она. Смогут ли женищны-водители побороть кадровый дефицит в Германии? "Да, но тогда компаниям нужно многое переосмыслить. Например, позволять работать многодетным матерям только с девяти часов утра", - уверена Кати.
Смотрите также:
Как найти работу в Германии
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"