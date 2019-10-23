Дефицит дальнобойщиков в Германии: женщины садятся за руль

Наверное, чтобы стать водительницей грузовика, нужно быть такой же хладнокровной, как и Кати Радтке (Kathi Radtke). Ранним утром 36-летняя дальнобойщица разъезжает на электропогрузчике по складу в западногерманском городке Эшвайлер. Кругом - стопки одинаковых коробок на деревянных подставках. Один из грузов в ее списке бесследно пропал. Время поджимает: уже через час должна быть доставлена первая посылка. Радтке не нервничает. Через несколько минут диспетчер разрешает ей ехать без пропавшего груза. Девушка пристегивает товары металлическими креплениями и садится за руль своей 12-тонной фуры. "Это моя работа, мое хобби, это просто мое", - говорит многодетная мать и заводит мотор грузовика.

Работа и семья прекрасно сочетаются

Утро Кати началось рано: она приготовила завтрак и перекусы для четверых детей (четырех, семи, девяти и шестнадцати лет) и отвезла каждого в детский сад и школу. Многие бы жаловались на такую нагрузку, но только не Радтке. Сегодня она везет в своей фуре перфорированные стальные листы, коробки с жевательными конфетами и 1200 кг специального клея. Для нее это работа метчы. "Многие дети играли в Lego, а я - в грузовики. Когда я сажусь за руль, то чувствую себя свободной. Даже если отправляюсь на небольшие расстояния", - вспоминает женщина.

Утро дальнобойщицы начинается на складе

Спокойствие, организаторские способности и дружелюбие для Радтке - самое главное: "Ведь так я представляю свою фирму". Но еще важнее - любить эту работу. "Иначе вы выбрали не ту профессию", - считает она. Но проблема этой отрасли в том, что все меньше и меньше людей любят такую работу. Поэтому дефицит кадров катастрофический.

В Германии не хватает дальнобойщиков

Еще один пример женщины в этой отрасли - Хайди Радлер (Heidi Radler). Она начала свою карьеру в логистической компании Hintzen в 1999 году. Тогда у семейного предприятия был только небольшой офис и восемь водителей. Сегодня, 20 лет спустя, у них уже 90 дальнобойщиков, которые каждую минуту выезжают в Кельн, Ахен и регион Айфель. Но есть одна проблема: найти новых экспедиторов не так-то просто. "Конкуренция жесткая, и очень сложно нанять надежных водителей. А потом нам трудно удержать хороших сотрудников", - поясняет ассистентка главы компании Хайди Радлер.

Сейчас около трети всех экспедиторов - возраста 55 лет или старше. По прогнозам Всемирного банка, в течение ближайших десяти лет в Германии будет не хватать около 150 тысяч водителей. Даже работники из Восточной Европы не смогут покрыть этот дефицит кадров. Недостаток молодых специалистов очевиден, но пока эта сфера остается непривлекательной: слишком тяжелые условия труда и низкие зарплаты.

Раньше дальнобойщиков обучали в бундесвере, и они начинали свою карьеру сразу в компаниях. Такой системы больше не существует. "Они должны получать образование три года или отдавать из своего кармана за водительские права четыре-пять тысяч евро, кто готов за это платить", - возмущается Хайди Радлер. К тому же перспективы у этой профессии не такие уж хорошие: в Германии тестируют грузовики без водителей. Возможно, через несколько лет дальнобойщики будут никому не нужны.

Но пока в стране другая ситуация: без водителей вроде Кати Радтке в Германии ничего не будет работать. Как и другие дальнобойщики, она - важный элемент в механизме онлайн-магазинов, каждый из которых стремится доставить свои товары как можно быстрее. Несмотря на востребованность, к дальнобойщикам относятся так себе. "Они мешаются на автобане и создают пробки. К тому же негативно влияют на экологию", - объясняет Хайди Радлер из логистической компании. Из-за нехватки кадров именно ее фирма обучила и трудоустроила Кати Радтке.

Женщина-дальнобойщица - это редкость

"Я пыталась устроиться в 20 логистических компаний. 12 из них мне не ответили, восемь - позвали на собеседование. Фирма Hintzen оказалась единственный, кто захотел меня взять", - рассказывает Кати Радтке. Так многодетная мать вошла в те самые 1,7 процента женщин-дальнобойщиц в Германии.

Последняя посылка на сегодня. Пора ехать за детьми в садик и школу

Сейчас она работает 35 часов в неделю (при стандартном графике 38-40 часов), но многих женщин отталкивает невозможность совмещать семью и работу. "К тому же им нужно удержаться на мужской территории, что не всегда просто. Такие женщины должны быть уверены в себе", - считает Радлер. Но о Кати ей не стоит беспокоиться: "Я сразу поняла, что мне, как дальнобойщице, придется столкнуться с глупыми шуточками в свой адрес", - говорит Кати Радтке с ухмылкой. Один из клиентов заявил ей в лицо, что женщины не должны сидеть за рулем фуры. Другой коллега подшучивал над ее графиком. "Я ему сразу ответила, что именно поэтому его банковский счет и выглядит по-другому. После этого он успокоился", - вспоминает Радтке.

Кати работает дальнобойщицей уже полгода. "Меня начали принимать и уважать", - утверждает она. Смогут ли женищны-водители побороть кадровый дефицит в Германии? "Да, но тогда компаниям нужно многое переосмыслить. Например, позволять работать многодетным матерям только с девяти часов утра", - уверена Кати.

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