Детский омбудсмен обратился в прокуратуру после задержания журналиста Азара

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович во вторник, 3 сентября, попросил прокуратуру города проверить правомерность действий полицейских, которые накануне задержали журналиста Илью Азара. Его увезли из дома в ОВД, а его маленькая дочь (1 год и 8 месяцев) осталась одна в открытой квартире.

"Это оставление ребенка в опасности, - пояснил Бунимович в интервью радиостанции "Эхо Москвы". - Это противоречит тем нормам действий полиции, которые должны в этой ситуации выполняться". Правоохранители должны были дождаться второго родителя дочки или связаться с органами соцзащиты, заявил омбудсмен, назвав случившееся "абсолютно необъяснимым".

Ранее в прокуратуру Москвы с тем же запросом обратился адвокат Азара. По его словам, правоохранители при задержании журналиста проигнорировали просьбы дождаться матери или другого родственника ребенка, который в это время спал. Супруга Азара Екатерина Кузнецова сообщила в Facebook, что по возвращении домой "нашла квартиру открытой, а ребенка мирно спящего в своей кровати". "Одного. Это довольно страшно", - написала она.

Позднее Кузнецова сообщила, что ее супруга освободили, его дело Мещанский суд Москвы рассмотрит 3 сентября в 14.00 мск.

Шествие против политических репрессий 31 августа

На Азара составили протокол за повторное нарушение правил проведения митингов. Речь идет об участии журналиста в шествии против политических репрессий и за честные выборы 31 августа. По этому делу вечером 2 сентября были задержаны также Любовь Соболь и Николай Ляскин. Все трое были позже отпущены на свободу.

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