Детские сады в Германии: бесплатно, но не везде

Берлин с 1 августа стал первой федеральной землей, полностью отменившей плату за детсад и домашние ясли. А как с этим обстоят дела в других землях ФРГ? Инфографика DW.
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