Детские сады в Германии: бесплатно, но не везде

История детских площадок

Детская площадка в Париже, 1970 год

Это выставка в Париже, которую в качестве эксперимента в 1970 году организовывает архитектурное бюро Group Ludic в Париже. На ней представлены детские площадки с необычными элементами в форме сферы, которые стали символом этой компании. До своего дебюта в Париже они уже появились на детских площадках в Англете, Биарицце.