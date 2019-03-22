 Дети не поделили мячик. Пришедшие на подмогу родители устроили массовую драку | Новости из Германии о Германии | DW | 24.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Дети не поделили мячик. Пришедшие на подмогу родители устроили массовую драку

В немецком городе Райнбёллен спор детей из-за мячика привел к драке между их родителями.

Качели на детской площадке

Качели на детской площадке

На одной из детских площадок в городе Райнбёллен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в субботу, 23 марта, малыши поругались из-за мячика. Подоспевшие на подмогу чадам родители тоже не смогли поделить игрушку мирным путем.

В результате завязавшейся драки несколько человек получили легкие травмы, сообщает полиция в воскресенье, 24 марта.

Инцидент произошел недалеко от местной школы. Полиция, которую вызвали прохожие, разняла дерущихся взрослых и запретила им в будущем появляться вблизи учебного заведения. Кроме того, на участников потасовки были заведены дела по статье о причинении телесных повреждений.

Сколько конкретно человек оказались замешаны в драке, полиция пока не сообщила.

 

Контекст

В Германии 10 полицейских получили травмы в стычке из-за неправильной парковки  

Правительство ФРГ: Культ насилия среди российских ультрас претит футболу

Официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт подверг критике слова зампреда Госдумы Лебедева, который похвалил устроивших драку в Марселе российских болельщиков. (15.06.2016)  

В Берлине произошла массовая драка фанатов двух блогеров

400 фанатов двух конкурирующих блогеров встретились на Александерплатц в Берлине, чтобы принять участие в массовой драке. Один из блогеров, по слухам, связан с мафиозным арабским кланом. (22.03.2019)  

Также по теме

Deutschland Wein l Volker Raumland in seiner Sekt-Kellerei in Flörsheim-Dalsheim

В Германии не во что разливать вино. Закончились бутылки 22.03.2019

Хороший урожай винограда привел к рекордному производству вина в Германии, но разливать его уже не во что - закончились бутылки.

Höckerschwan

Немецкая семья выходила больного лебедя. Спустя два года он вернулся 21.03.2019

За раненой птицей семья из Бранденбурга ухаживала еще в 2015 году. Сейчас лебедь сделал гнездо рядом с их домом.

Bargeld Kasse im Einzelhandelsgeschäft

Немецкий мальчик раздал соседям заначку своих родителей 19.03.2019

Хитрый мальчик хотел заработать при помощи соседей и родительских сбережений. В дело вмешалась полиция.

Реклама

Самые читаемые

Министры кабинета Терезы Мэй могут готовить ее отставку  

Берлин раскритиковал Италию за поддержку "Нового шелкового пути"  

В составе экипажа аварийного лайнера у берегов Норвегии четверо россиян  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно