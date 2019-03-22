Дети не поделили мячик. Пришедшие на подмогу родители устроили массовую драку

На одной из детских площадок в городе Райнбёллен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в субботу, 23 марта, малыши поругались из-за мячика. Подоспевшие на подмогу чадам родители тоже не смогли поделить игрушку мирным путем.

В результате завязавшейся драки несколько человек получили легкие травмы, сообщает полиция в воскресенье, 24 марта.

Инцидент произошел недалеко от местной школы. Полиция, которую вызвали прохожие, разняла дерущихся взрослых и запретила им в будущем появляться вблизи учебного заведения. Кроме того, на участников потасовки были заведены дела по статье о причинении телесных повреждений.

Сколько конкретно человек оказались замешаны в драке, полиция пока не сообщила.