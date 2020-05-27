Дети и локдаун: что будет с психикой после карантина?

С одной стороны - скрытые переносчики вируса, с другой - явные нарушители порядка, который так необходим, когда работаешь на удаленке. Вы, конечно, уже догадались, что речь пойдет о детях во время пандемии коронавируса.

Ребенок как разносчик, носитель и угроза

Именно такие мнения взрослые транслировали последние недели. Самые известные вирусулоги Германии не раз спорили о том, кто кого заражает: дети или взрослые? Можно ли открывать детские сады и школы? А родители возмущались, как вообще возможно совмещать работу и школу на удаленке...

Итак, что же произошло? Уже на самом раннем этапе карантина дети оказались дома, лишенные всех контактов - за исключением родителей и собственных братьев и сестер, у кого они есть, конечно. "Закрытие детских образовательных учреждений в одночасье и запрет на контакты с друзьями, воспитателями, учителями, который растянулся на несколько недель, означает потерю связи с важными в жизни ребенка людьми, потерю, с которой ребенок не может смириться, которую он не может понять и которая может привести к посттравматическому стрессовому расстройству", - с такой критикой карантинных мер выступили представители Немецкой академии детской и подростковой медицины (Deutschen Akademie für Kinder-und Jugendmedizin).

Политики в первые недели карантина о потребностях детей говорили крайне мало. Конечно, встал вопрос об успеваемости, и довольно быстро решили, что ни один ученик немецкой школы в 2020 году не останется на второй год. Говорили много о том, как и куда "убрать" детей, чтобы они не заразили дедушек с бабушками и не мешали при этом папам и мамам работать. "К детям и подросткам при принятии решений относились не как к равноправным членам общества, а как к потенциальным носителям вируса", - считают в Академии.

Дети оказались крайними

При принятии мер по борьбе c вирусом SARS-CoV-2 детям уделили недостаточное внимание, соглашается и Штефани Фрид (Stefanie Fried) из благотворительной организации Save the Children. Немецкие врачи также высказывают свои опасения. "В больницах мы наблюдаем случаи несоблюдения прав и интересов ребенка, в которых нельзя полностью исключать причинно-следственной связи с изменившимися обстоятельствами и условиями жизни", - пишут в своем обращении медики. При этом научно не доказано, что ограничительные меры, которые были приняты по отношению к детям, были действительно эффективными. "Результаты первых исследований показывают, что скорее взрослые заражают детей, а не наоборот", - такова позиция Немецкой академии детской и подростковой медицины (Deutschen Akademie für Kinder-und Jugendmedizin).

Многие ученые говорят о том, что дети часто бывают бессимптомными носителями вируса, поэтому они представляют угрозу, например, для людей пожилого возраста или с хроническими заболеваниями. А где же любовь к детям, где забота об их психологическом здоровье? Результаты опроса, проведенного институтом социологических исследований Forsa, по заказу благотворительной организации Save the Children, показывают, что во время пандемии больше всего дети скучают по своим друзьям. Больше половины опрошенных сказали, что им просто скучно. Около трети наслаждаются тем, что семья проводит больше времени вместе. Однако 13 процентов чувствуют себя одинокими. Семь процентов признались, что испытывают страх.

"Я была уже близка к тому, чтобы написать письмо от лица своей дочери чиновникам, в ведомство по делам молодежи (Jugendamt), которые занимаются детьми. Я вижу, как ей плохо. Школу закрыли сразу, с друзьями видеться запретили, бабушку и дедушку от нее изолировали, мы, родители, работаем. А что ей делать в такой ситуации?" - жалуется Кристина, мама первоклассницы. Жалобное письмо о нарушении прав ребенка и реальной угрозе, которая возникла из-за карантина, женщина так и не отправила. Но мысль о том, что ее ребенку, как и многим другим, принимаемые меры наносят психологический вред, ее не покидает.

"В первый день, когда моя дочь посетила школу после карантина, я готова была разрыдаться. Общаться с одноклассниками не разрешают, передвижение по школе - по четко заданной траектории. На продленке - группы по три человека. Каждый ребенок сидит в углу. Игрушками пользоваться нельзя. Сиди и слушай аудиодиск или займи себя чем-то сам", - делится своими личными впечатлениями Кристина. В результате она забрала свою дочь с продленки. Впрочем, многие дети из школы ее дочери попросили об этом родителей после первого же дня. "В нашем классе всего три свободных угла, - говорит Лейла, ученица первого класса. - Поэтому здесь на продленку могут оставаться только три ребенка".

Дети - как тигры, запертые в клетке

"Задача родителей - каждый день просыпаться вместе с детьми, вставать и делать то, что надо делать, и то, что они могут, чтобы к концу дня потерпеть поражение, - рассуждает немецкий психолог Клаус Нойман (Klaus Neumann) о судьбе родителей и их детей во время пандемии. - На следующий день мы снова встаем и делаем то, что должны делать, и снова падаем без сил, не теряя при этом воодушевления". Дети, по мнению Ноймана, получают ценный урок в такой ситуации: "Родители никогда не сдаются. Они всегда поднимаются. Они могут упасть, могут взорваться, могут кричать и хлопать дверью, но они придут на помощь. И будут делать это снова и снова". У детей это вызывает огромное доверие.

Нойман работал на протяжении 30 лет в мюнхенском центре по защите детей: "Я видел очень много семей, которые приходили с совершенно обычными проблемами, но если эти проблемы из временных перерастали в каждодневные, то последствия могли быть ужасными: от дефицита внимания - до физического и психологического насилия". Эксперт полагает, что во время кризиса, вызванного пандемией, случаев применения насилия станет только больше. Однако локдаун может иметь и положительный эффект: сплотить семью. "Гуляя во время карантина в лесу, мы встречали знакомых, которые до этого никогда на природе время с детьми не проводили, да и вообще не выходили всей семьей на прогулку", - делится своим впечатлениями Анна, мама четверых детей.

Семьи проводят много времени дома - в четырех стенах. Важно, по мнению Ноймана, чтобы "в этом "заповеднике" для каждого тигра был уголок, в котором он может передохнуть. Будет ли это туалет или гардеробная, не важно. Ритуалы, правила, которые регулируют совместное проживание, сейчас важны как никогда раньше - чтобы предотвратить нервный срыв".

В условиях карантина, самоизоляции, мы становимся еще ближе друг к другу, личные границы стираются. Можно сталкиваться лбами, что неизменно приведет к конфликтам, а можно установить еще более глубокую связь с ребенком, уверен немецкий эксперт. Главное - не оставлять его наедине со страхами.

Смотрите также: