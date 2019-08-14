Десятки тысяч сторонников "Сардин" провели акцию протеста в Риме

Десятки тысяч протестующих против правопопулистов и партии "Лига" экс-главы МВД Маттео Сальвини вышли в субботу, 14 декабря, на одну из центральных площадей Рима - Сан-Джованни-ин-Латерано.

По оценкам итальянской газеты Il Messaggero, в акции участвовали около 35 тыс. человек. Сами организаторы сообщили, что на 17.00 мск о намерении присоединиться к митингу в Facebook написали свыше 100 тысяч.

Как сельди в бочке

Новое движение, основанное около месяца назад, получило неформальное название "Сардины". Оно отсылает к итальянскому выражению "сome le sardine in scatola": "как консервированные сардины", "как сельди в бочке".

Изначально организаторы в ходе флешмоба в Болонье (область Эмилия-Романья) 14 ноября таким образом хотели обратить внимание на многочисленность протестующих.

Устроители выступают против нетерпимости, гомофобии, национализма, правых экстремистов и популизма в политике. Среди участников мероприятий - представители профсоюзов и сторонники левых партий. Многие приносят с собой плакаты с изображением рыб или сами наряжаются как сардины.

"Наша идея была заполнить площадь, и я сказала бы, что цель достигнута", - отметил 14 декабря один из основателей движения Маттиа Сантори.

"Надеемся, что насилие исчезнет из политического лексикона", - добавил он.

В январе в Эмилии-Романье на севере Италии должны пройти муниципальные выборы, которые, по мнению наблюдателей, могут стать показательными для оценки популярности коалиционного кабинета Движения "5 звезд", постепенно теряющего сторонников, и Демократической партии.

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