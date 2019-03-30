Десятки тысяч палестинцев протестуют у границ сектора Газа

У границ сектора Газа в субботу, 30 марта, собрались около 40 тысяч палестинцев, чтобы отметить годовщину серии непрерывных протестов против Израиля. Как сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на представителей Армии обороны Израиля, к участникам акции "Марш миллиона" присоединились лидер ХАМАС Исмаил Хания и "сотрудники египетской разведки".

Акция заявлена, как мирная. Тем не менее, вскоре после ее начала на территории израильской общины Шаар-ха-Негев, непосредственного граничащей с Газой, возник сильный пожар.Местные чиновники подозревают, что причиной возгорания стали горящие воздушные шары, запущенные из сектора.

По данным The Jerusalem Post, оперативники ХАМАС, одетые в желтые жилеты, следят за тем, чтобы не допустить протестующих к забору безопасности. Что не мешает участникам акции жечь покрышки, бросать в сторону израильских военных камни и гранаты. Солдаты Армии обороны Израиля в ответ применяют спецсредства и боевые патроны.

Стало известно о первых жертвах. По данным палестинского министерства здравоохранения, в ходе протестов погибли два палестинца. Также сообщается о 207 пострадавших, из которых 37 получили огнестрельные ранения. Всего же за год протестов, напоминает агентство dpa, были убиты более 260 палестинцев, тысячи получили ранения, застрелен израильский солдат.

Германия призывает к сдержанности

Национальный комитет "Великого марша возвращения" анонсировал на 30 марта протестные акции также в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, а также в ряде арабских и европейских стран.

ООН и правительство Германии призвали Израиль и палестинцев к сдержанности. Право на мирные протесты распространяется и на жителей Газы, отмечается в заявлении МИД ФРГ, но это право не должно - "как мы это видим вновь и вновь" - служить поводом для разжигания ненависти или "средством узаконить насилие".

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