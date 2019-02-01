 Десятки тысяч венесуэльцев протестуют против Мадуро | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.02.2019

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Мир

Десятки тысяч венесуэльцев протестуют против Мадуро

В Каракасе проходят две параллельные массовые акции - сторонников и противников официального президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Демонстрация противников Николаса Мадуро

Противники Николаса Мадуро

В столице Венесуэлы проходит массовая акция в поддержку самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо. Призыву председателя Национальной ассамблеи выйти на улицы в Каракасе в субботу, 2 февраля, последовали десятки тысяч человек. Сторонники Гуайдо начали собираться в пяти точках по всему городу и затем прошествовали к представительству Евросоюза на востоке Каракаса.

Выступая перед своими сторонниками, Гуайдо заявил о скоро смене власти. "Мы будем оставаться на улицах до тех пор, пока не добьемся свободы, переходного правительства и досрочных выборов", - заявил 35-летний политик. Он приветствовал решение перейти на его сторону первого генерала венесуэльской армии, о котором тот заявил ранее в тот же день.

Новая акция протеста 12 февраля

Гуайдо также объявил о новой массовой акции 12 февраля. Он сообщил, что в страну в ближайшие дни начнет поступать гуманитарная помощь, несмотря на возражения президента Николаса Мадуро. Продовольствие и медикаменты будут ввозиться, в частности, через город Кукута на границе с Колумбией.

Акции в поддержку Гуайдо проходят и в ряде других городах Венесуэлы, а также за рубежом, в частности, в Испании, где проживают около 400 тысяч венесуэльцев. В массовой акции в Барселоне против Мадуро выступили несколько сотен человек.

Акция сторонников Мадуро

Параллельно в Каракасе, на расстоянии примерно 10 км от акции оппозиции проходит массовая акция сторонников официально избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, приуроченная к 20-летию движения "Боливарианская революция", созданного после прихода к власти в 1998 году Уго Чавеса.

Контекст

Тысячи госслужащих и сторонников Мадуро собрались на проспекте Боливара. Выступая перед участниками акции, официальный президент пообещал провести досрочные парламентские выборы в текущем году. Он осудил действия Национальной ассамблеи, назвав ее "буржуазной". В последний раз Мадуро выступал на массовой акции 4 августа.

"Необходимо международное посредничество"

Между тем, по мнению немецкого социолога Хайнца Дитериха (Heinz Dieterich), ранее работавшего советником Уго Чавеса, для урегулирования венесуэльского кризиса необходимо посредничество группы государств, которая бы представляла интересы различных сторон. "Но следует подождать, насколько такой вариант допустим при нынешней расстановке сил", - заявил он DW.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Он заявил, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия, ряд государств Европы. 31 января о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы заявил Евросоюз. 2 февраля о поддержке лидера оппозиции заявил первый высокопоставленный представитель армии - генерал ВВС Франсиско Янес Родригес.

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    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Женщина в толпе целует Хуана Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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Загадочная запись в блокноте Джона Болтона, или Есть ли у США план по Венесуэле

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Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

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