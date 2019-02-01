Десятки тысяч венесуэльцев протестуют против Мадуро

В столице Венесуэлы проходит массовая акция в поддержку самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо. Призыву председателя Национальной ассамблеи выйти на улицы в Каракасе в субботу, 2 февраля, последовали десятки тысяч человек. Сторонники Гуайдо начали собираться в пяти точках по всему городу и затем прошествовали к представительству Евросоюза на востоке Каракаса.

Выступая перед своими сторонниками, Гуайдо заявил о скоро смене власти. "Мы будем оставаться на улицах до тех пор, пока не добьемся свободы, переходного правительства и досрочных выборов", - заявил 35-летний политик. Он приветствовал решение перейти на его сторону первого генерала венесуэльской армии, о котором тот заявил ранее в тот же день.

Новая акция протеста 12 февраля

Гуайдо также объявил о новой массовой акции 12 февраля. Он сообщил, что в страну в ближайшие дни начнет поступать гуманитарная помощь, несмотря на возражения президента Николаса Мадуро. Продовольствие и медикаменты будут ввозиться, в частности, через город Кукута на границе с Колумбией.

Акции в поддержку Гуайдо проходят и в ряде других городах Венесуэлы, а также за рубежом, в частности, в Испании, где проживают около 400 тысяч венесуэльцев. В массовой акции в Барселоне против Мадуро выступили несколько сотен человек.

Акция сторонников Мадуро

Параллельно в Каракасе, на расстоянии примерно 10 км от акции оппозиции проходит массовая акция сторонников официально избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, приуроченная к 20-летию движения "Боливарианская революция", созданного после прихода к власти в 1998 году Уго Чавеса.

Тысячи госслужащих и сторонников Мадуро собрались на проспекте Боливара. Выступая перед участниками акции, официальный президент пообещал провести досрочные парламентские выборы в текущем году. Он осудил действия Национальной ассамблеи, назвав ее "буржуазной". В последний раз Мадуро выступал на массовой акции 4 августа.

"Необходимо международное посредничество"

Между тем, по мнению немецкого социолога Хайнца Дитериха (Heinz Dieterich), ранее работавшего советником Уго Чавеса, для урегулирования венесуэльского кризиса необходимо посредничество группы государств, которая бы представляла интересы различных сторон. "Но следует подождать, насколько такой вариант допустим при нынешней расстановке сил", - заявил он DW.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Он заявил, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия, ряд государств Европы. 31 января о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы заявил Евросоюз. 2 февраля о поддержке лидера оппозиции заявил первый высокопоставленный представитель армии - генерал ВВС Франсиско Янес Родригес.

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