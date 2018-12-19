 Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения по делу о коррупции | Новости из Германии о Европе | DW | 08.05.2019

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Европа

Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения по делу о коррупции

Бывших сотрудников крупнейшего банка Дании считают причастными к отмыванию денег через эстонское отделение. Среди обвиняемых - прежний глава Danske Bank Томас Борген, пишет Berlingske.

Отделение Danske Bank в Копенгагене

Прокуратура Дании предъявила официальные обвинения десяти бывшим менеджерам банка Danske Bank. Следствие считает их причастными к отмыванию денег через эстонское отделение финансового института. Об этом датская газета Berlingske сообщает в среду, 8 мая, со ссылкой на неназванных собеседников.

Среди обвиняемых - Томас Борген, покинувший пост главы Danske Bank в сентябре 2018 года. Днем ранее адвокат Боргена сообщил, что в доме его подзащитного прошли обыски.

Контекст

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Скандал вокруг крупнейшего банка Дании

В августе 2018 года датские следователи, специализирующиеся на раскрытии экономических преступлений, сообщили о проверке в отношении Danske Bank. Позднее внутреннее расследование фининститута выявило, что подозрения вызывают большинство трансакций, которые клиенты эстонского филиала этого банка совершили с 2007 по 2015 годы. Общая сумма трансакций составила около 224 млрд долларов (в пересчете - 200 млрд евро).

В феврале 2019 года Европейское ведомство банковского надзора открыло официальное расследование в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии по делу об отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.

В том же месяце пресс-служба банка сообщила, что финансовый институт сворачивает свою деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и России. При этом в Литве продолжит работу лишь его сервисный центр, который выполняет ряд административных функций.

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    Автор: Александра Елкина


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Аудио- и видеофайлы по теме

Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование  

Друзья Путина и олигархи: Лондон грозит раскрыть тайны о коррупции - "Европа в фокусе"  

"Глобальная прачечная": как из России выводились миллиарды долларов – DW Новости  

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