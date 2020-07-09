Деревни-призраки: как населенные пункты в ФРГ исчезают из-за добычи угля

Деревня Кайенберг, расположившаяся под Кельном на западе Германии, на первый взгляд, ничем не отличается от множества других. Основана более тысячи лет назад, в центре - небольшая церковь, от которой разбегаются узкие улочки со старинными домами. Пара пекарен, лавка мясника, цветочный магазин... Но присмотревшись, легко заметить, что многие дома стоят пустыми - пыльные стекла разбиты, а почтовые ящики заклеены клейкой лентой. Довольно неожиданно, учитывая, что совсем близко крупный город.

Дело в том, что Кайенберг и еще семь соседних деревень стоят на краю угольного карьера Гарцвайлер. Из-за расширения карьера эти поселения в ближайшие годы планируют расселить и снести. Еще в 2017 году в Кайенберге проживало около 850 человек. Сегодня осталось примерно 450 жителей.

Жители борются против карьера больше 40 лет

О том, что деревни когда-нибудь исчезнут из-за угольного карьера, Бритта Кокс (Britta Kox), как и другие местные жители, узнала 42 года назад. Она жила в деревне Берверат - соседней с Кайенбергом. Как вспоминает женщина, уже тогда местные жители выступали против расширения карьера: "Протест был всегда. Против карьера протестовали мои родители, соседи, а начиная с подросткового возраста и я".

Но по-настоящему серьезно все стало 1 декабря 2016 года. В этот день было окончательно согласовано переселение деревень. Местные жители организовали объединение "Все деревни останутся", которое активно протестует против расширения карьера.

Добыча бурого угля прекратится к 2038 году

Последняя шахта по добыче каменного угля в Германии прекратила свою работу еще в 2018 году. А вот добыча бурого угля на территории страны продолжается - пока. Недавно в ФРГ приняли закон об отказе от использования угля к 2038 году. Притом многие электростанции, которые работают на буром угле, планируют закрыть и того раньше - уже в 2030 году.

Угольный карьер Гарцвайлер

Энергетический концерн RWE, которому принадлежит угольный разрез Гарцвайлер, объявил, что к 2030 году планирует на две трети сократить объемы добычи и использования бурого угля. 1,1 млрд тонн - более половины от того, что планировалось добыть в Гарцвайлере - останутся в земле. Зато залежи угля, которые находятся под деревнями, понадобятся компании "уже к 2024 году". В ответ RWE обещает "особое внимание к социальным проблемам пострадавших".

Так, компания гарантирует компенсации жителям идущих под снос деревень. Кроме того, место под строительство новых поселений будет выделено всего в нескольких километрах от старых.

Компенсации не хватит, чтобы построить новые дома

На обещания RWE Бритта Кокс реагирует резкой критикой. Хотя жители деревень и получат компенсации, эти средства не покроют всех издержек. "Мы владеем 2 000 квадратных метров земли, из них лишь 700 считаются землей под застройку. Эти 700 мы и получим на новом месте. Кроме того, компенсации не хватит, чтобы построить дом такого же размера, как наш старый", - поясняет Кокс.

Угольная электростанция компании RWE

По ее словам, выплаты от RWE могут оказаться на 10-15 процентов меньше, чем стоимость строительства: "В зависимости от того, насколько большим и старым был дом, люди будут вынуждены брать кредиты, чтобы построить новый".

Новые деревни, возведенные с нуля, будут сильно отличаться от расселяемых. Речь не только о церквях и старинных фермах, хотя и их не удастся спасти. В семи поселениях сейчас находится 33 исторических памятника, которые предназначены под снос. Кроме того, в старом Кайенберге работают детский сад и начальная школа. А в новом их уже не планируется. Принудительное переселение жителей и разрушение деревень - это распространенная практика: по данным экологической организации BUND, только в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия из-за расширения угольных разрезов были переселены 40 тысяч человек.

Опустевшая деревня Иммерат. Сегодня этих домов уже нет

Одной из последних от расширения карьера пострадала деревня Иммерат. В 2013 году здесь проживало около 1200 человек. Сегодня от нее практически ничего не осталось - последняя пара домов стоит в диком поле, сложно поверить, что еще несколько лет назад на этом месте находилась довольно крупная деревня.

Следующая на очереди - деревня Кайенберг: согласно плану, экскаваторы начнут работать здесь уже в 2023 году. А в 2028 году та же участь ожидает и Берверат, а вместе с ним и дом Бритты Кокс. Семья Бритты жила на этом месте около 600 лет.

Так ли необходимо сносить деревни?

Против расширения угольного карьера выступают не только жители переселяемых деревень, но и экоактивисты. В связи с глобальным потеплением они протестуют не только против добычи угля, но и против его использования. Решением правительства ФРГ об отказе от угля к 2038 году многие остались недовольны, перед бундестагом даже прошла протестная акция. Экоактивисты считают, что еще 18 лет для производства энергии из угля - это слишком долгий срок.

В свою очередь, Немецкий институт экономических исследований (DIW), который провел экспертизу по заказу Greenpeace, также пришел к выводу, что концерну RWE следует сократить объемы добычи угля. Чтобы Германия смогла выполнить свои климатические обязательства, добычу сырья из карьера Гарцвайлер нужно ограничить 280 млн тонн. Кроме того, эксперты не увидели ни энергетической, ни политической необходимости в переселении деревень.

В RWE с этими выводами не согласились. Концерн заказал собственное исследование у консалтинговой фирмы Frontier economics. Эксперты пришли к заключению, что для поддержки деятельности электростанций и перерабатывающих предприятий необходимо еще 600 млн тонн бурого угля, которые можно добыть только при расширении карьера Гарцвайлер. В связи с этим переселение деревень должно пройти как запланировано.

Карьер планируют превратить в озеро

А что станет с карьером Гарцвайлер после того, как уголь в нем добывать перестанут? В RWE планируют заполнить яму водой - так уже поступали с заброшенными карьерами на востоке Германии. Вода из Рейна начнет поступать в карьер уже в 2030 году. Когда-нибудь искусственное озеро площадью в 23 квадратных километра будет достигать почти 200 метров в глубину. По объему воды оно станет третьим по величине озером в Германии.

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