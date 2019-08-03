 Депутат Юлия Галямина арестована еще на 15 суток | Новости политики из Германии | DW | 06.08.2019

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Политика

Депутат Юлия Галямина арестована еще на 15 суток

Муниципальный депутат и незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток. Решение вынесено на основании протоколов, содержащих множество ошибок.

Юлия Галямина

Юлия Галямина

Контекст

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Муниципальный депутат, незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток. Чертановский районный суд Москвы во вторник, 6 августа, признал ее виновной в нарушении части 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, повлекшей создание помех движению транспорта). 

Судья признала, что Галямина участвовала в шествиях с 14.00, хотя уже в 13.30 она была задержана. "То есть Юлия митинговала в центре Москвы, находясь при этом в ОВД. Как ей это удалось, судья пояснить не смогла", - сообщается в Twitter Галяминой.

Галямина "скандировал", "создавал помехи" и "не реагировал"

В протоколах, составленных сотрудниками полиции, депутат указана везде в мужском роде. В частности, в протоколе, опубликованном порталом "МБХ Медиа", указывается: "гражданка Галямина Ю.Е." 27 июля "принял участие в несогласованной массовой акции", "скандировал лозунги", "создавал помехи движению пешеходов" и "не реагировал" на требования полиции, чем "совершил административное правонарушение".

Галямина, по мнению правоохранителей, "скандировал": "Допускай!", "Это наш город!", "Мы здесь власть!" и другие. Эти три лозунга фигурируют и в протоколах других незарегистрированных кандидатов: в протоколе на Любовь Соболь от 15 июля, либертарианца Михаила Светова и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова от 16 июля. Многие задержанные уже не раз заявляли, что протоколы, составляемые на них, написаны, как под копирку.

Депутата совета депутатов Тимирязевского района, кандидата в Московскую городскую думу Юлию Галямину задержали 27 июля на Трубной площади. Хорошевский суд Москвы признал ее виновной по статье об организации акции протеста без подачи уведомления (часть 2 ст. 20.2 КоАП) и арестовал на 10 суток. Срок этого ареста истек 6 августа. В тот же день из спецприемника Галямину перевезли в Чертановский районный суд.

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    Автор: Евгений Жуков


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Ссылки в интернете

Описание протокола на Любовь Соболь

фотография протокола на Олега Степанова

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