Депутат бундестага не выявил нарушений на выборах президента Украины

Украина, где завершилось голосование на выборах главы государства в первом туре, стоит перед выбором между переменами и продолжением нынешнего политического курса. Об этом депутат бундестага ФРГ, член Христианско-демократического Союза (ХДС) Матерн фон Маршал (Matern von Marschall) заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle в воскресенье, 31 марта. Внешнеполитические проблемы - в частности, конфликт в Донбассе и эскалация напряженности в Азовском море - "приводят многих людей к вопросу - голосовать ли за изменение или за продолжение", отметил депутат.

По словам фон Маршала, голосование в Перемышлянском районе Львовской области, где депутат бундестага присутствовал в качестве наблюдателя от Совета Европы, проходило без нарушений. "Члены избирательных комиссий были очень дисциплинированными", а с прозрачностью процесса не было никаких проблем, добавил он. Представитель ХДС подчеркнул, что предварительная оценка от всех наблюдателей, в том числе от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, будет представлена позднее.

Зеленский и Порошенко проходят во второй тур выборов

Первые результаты ЦИК Украины подтверждают данные Национального экзитпола, согласно которому во втором туре за пост президента будут бороться артист и худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко.

По мнению фон Маршала, Зеленский хочет продемонстрировать, что "только с ним возможен совершенно новый политический путь". При этом он тоже вращается в правящих кругах, а "не с неба упал", заметил депутат бундестага.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. По словам Порошенко, предвыборные дебаты должны быть "ключевым элементом второго тура". "Если кто-то будет от них уклоняться, мы будем знать, что ему нечего сказать", - добавил действующий глава государства. Зеленский уже выразил готовность к дебатам с соперником.

Официальные результаты второго тура выборов, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

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