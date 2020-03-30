Депутаты парламента Беларуси не носят маски и не боятся COVID-19

В Минске открылась сессия Палаты представителей белорусского парламента. Несмотря на угрозу заражения коронавирусом, все депутаты были без масок. Почему - в репортаже DW о первом дне работы сессии.
В четверг, 2 апреля, начала работу весенняя сессия Палаты представителей, нижней палаты Национального собрания Беларуси. Открылась она заявлением спикера Владимира Андрейченко, заверившего коллег, которые не использовали защитных масок, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем властей.
Высказывание спикера прозвучало на фоне бурного обсуждения в соцсетях, возможно, скрываемых смертей от COVID-19 в Беларуси и нерегулярного обновления Минздравом данных о количестве выявленных в стране случаев инфицирования короновирусом.
Олег Гайдукевич: "Сопливишь - сиди дома!"
В Беларуси - в отличие от стран-соседей - до сих пор не введен карантин из-за глобальной пандемии SARS-CoV-2. Власти ограничиваются призывами к населению чаще мыть руки и быть осторожным. А президент Александр Лукашенко рекомендует противостоять коронавирусу с помощью бани, водки и занятий спортом.
Тем не менее охрана и обслуживающий персонал Дома правительства, где заседают парламентарии, была 2 апреля в медицинских масках. Часть журналистов также их использовали. При этом ни один депутат маски не надел. Единственное заметное отличие от обычной ситуации - на входе в здание парламента у всех измеряли температуру.
Как пояснил в интервью DW председатель Либерально-демократической партии (ЛДП), зампредседателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, "марлевая повязка нужна тому, кто сопливит и кашляет. Такого вообще пускать нельзя (в парламент. - Ред.). Если у тебя сопли - гнать надо! Не надо нам с марлевой повязкой, с соплями ходить на заседание сессии. Заболел - сиди дома". Председатель этой комиссии Андрей Савиных объяснил свой отказ от использования защитной маски тем, что "совершенно точно уверен в своем состоянии здоровья".
Надо "больше давать людям информации" о коронавирусе
В интервью DW Савиных пояснил, что депутаты не прекращают работу, поскольку полагают, что "процесс принятия законов имеет существенную важность для нормального функционирования государства и общества". Глава комиссии подчеркнул, что парламентарии "выполняют все необходимые требования для предотвращения распространения инфекции".
Другие депутаты отсутствие защитных масок объяснили температурным контролем входящих в Дом правительства, наличием санитайзеров на всех этажах, а также дезинфекцией всех поверхностей, парламентской трибуны и дверных ручек. "Мы держим расстояние полтора метра между собой, как-то уже не здороваемся особо - махаем руками", - добавил Гайдукевич.
Лидер ЛДП не стал скрывать, что озабочен ситуацией с COVID-19 в стране - он переживает за людей и за белорусскую экономику. "Мне не нравится как освещается ситуация госорганами, чиновниками, особенно на местах. Надо больше информации людям давать - это всегда будет пресекать панику, слухи какие-то и фейки", - сообщил Гайдукевич.
Борьба с паническими настроениями и примеры ответственного поведения
О борьбе с паническими настроениями говорит и президент Лукашенко, а также государственные СМИ. При этом, судя по поведению белорусов в местах массового скопления, магазинах и точках общепита, СМИ пока не удалось убедить население в важности безопасного и ответственного поведения в период глобальной пандемии коронавируса.
Надо сказать, что депутаты парламента в данном случае пока не стали примером для подражания - точно также как и раньше, группками, они стекались в Овальный зал и немножко шарахались от журналистов в масках. Кстати, коронавирус стал поводом ограничить вход журналистов в зал заседаний, а вот депутатский буфет продолжает работать в прежнем режиме.
В McDonald's в Минске, чтобы обеспечить безопасную дистанцию для клиентов, столики в шахматном порядке закрыли для пользования. Между тем в зале заседаний Палаты представителей в этом плане ничего не изменилось - депутаты сидят по парам на прежнем расстоянии друг от друга. "Я не могу сказать, что дистанция между депутатами в Овальном зале слишком маленькая и будет способствовать распространению инфекции", - заметил в этой связи Андрей Савиных.
Правительство запланировало 39 млн евро на поддержку экономики
На первое заседание весенней сессии приходил и премьер-министр Беларуси Сергей Румас, который вслух удивился, что некоторые журналисты были в защитных масках. При подходе к прессе рекомендованная ВОЗ безопасная дистанция соблюдалась только премьером Румасом - при этом журналисты вынуждены были стоять толпой.
Выступая перед депутатами, Румас рассказал, что 2 апреля правительство Беларуси внесло на рассмотрение президента комплекс мер по поддержке экономики страны.
"Он состоит из пяти пакетов. Можно сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят где-то около 110 млн белорусских рублей (почти 39 млн евро в пересчете. - Ред.)", - полелился премьер-министр Беларуси. И выразил уверенность, что уже сегодня предложения правительства будут поддержаны: "Потому что ситуация развивается очень быстро, государство должно оказать поддержку тем сферам экономики, которые оказались в сложной ситуации".
Президентские выборы пока в планах
В первый день весенней сессии депутаты рассмотрели восемь вопросов повестки дня, в том числе ратифицировали соглашения с ЕС об упрощении визового режима и о реадмиссии. Предполагается, что соглашение может вступить в действие в июне 2020 года после одобрения Европарламентом, что, среди прочего, приведет к снижению стоимости шенгенской визы для граждан Беларуси с 80 до 35 евро.
Со своей стороны, спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что депутатам на этой сессии предстоит принять еще одно важное политическое решение - назначить дату выборов президента Беларуси. Они должны пройти до 30 августа 2020 года. 31 марта президент Лукашенко заявил, что "у нас пока нет оснований их переносить" из-за COVID-19.
"Единственный вопрос по коронавирусу - мы никогда не знаем, что будет через неделю и через две. Мы должны быть готовы оперативно принимать какие-то новые меры, если этого будет требовать ситуация, в том числе и у нас", - указал в интервью DW депутат Гайдукевич. И заверил, что парламентарии "будут работать до конца".
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