Депутаты парламента Беларуси не носят маски и не боятся COVID-19

В четверг, 2 апреля, начала работу весенняя сессия Палаты представителей, нижней палаты Национального собрания Беларуси. Открылась она заявлением спикера Владимира Андрейченко, заверившего коллег, которые не использовали защитных масок, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем властей.

Высказывание спикера прозвучало на фоне бурного обсуждения в соцсетях, возможно, скрываемых смертей от COVID-19 в Беларуси и нерегулярного обновления Минздравом данных о количестве выявленных в стране случаев инфицирования короновирусом.

Олег Гайдукевич: "Сопливишь - сиди дома!"

В Беларуси - в отличие от стран-соседей - до сих пор не введен карантин из-за глобальной пандемии SARS-CoV-2. Власти ограничиваются призывами к населению чаще мыть руки и быть осторожным. А президент Александр Лукашенко рекомендует противостоять коронавирусу с помощью бани, водки и занятий спортом.

Олег Гайдукевич

Тем не менее охрана и обслуживающий персонал Дома правительства, где заседают парламентарии, была 2 апреля в медицинских масках. Часть журналистов также их использовали. При этом ни один депутат маски не надел. Единственное заметное отличие от обычной ситуации - на входе в здание парламента у всех измеряли температуру.

Как пояснил в интервью DW председатель Либерально-демократической партии (ЛДП), зампредседателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, "марлевая повязка нужна тому, кто сопливит и кашляет. Такого вообще пускать нельзя (в парламент. - Ред.). Если у тебя сопли - гнать надо! Не надо нам с марлевой повязкой, с соплями ходить на заседание сессии. Заболел - сиди дома". Председатель этой комиссии Андрей Савиных объяснил свой отказ от использования защитной маски тем, что "совершенно точно уверен в своем состоянии здоровья".

Надо "больше давать людям информации" о коронавирусе

В интервью DW Савиных пояснил, что депутаты не прекращают работу, поскольку полагают, что "процесс принятия законов имеет существенную важность для нормального функционирования государства и общества". Глава комиссии подчеркнул, что парламентарии "выполняют все необходимые требования для предотвращения распространения инфекции".

Андрей Савиных общается с журналистами

Другие депутаты отсутствие защитных масок объяснили температурным контролем входящих в Дом правительства, наличием санитайзеров на всех этажах, а также дезинфекцией всех поверхностей, парламентской трибуны и дверных ручек. "Мы держим расстояние полтора метра между собой, как-то уже не здороваемся особо - махаем руками", - добавил Гайдукевич.

Лидер ЛДП не стал скрывать, что озабочен ситуацией с COVID-19 в стране - он переживает за людей и за белорусскую экономику. "Мне не нравится как освещается ситуация госорганами, чиновниками, особенно на местах. Надо больше информации людям давать - это всегда будет пресекать панику, слухи какие-то и фейки", - сообщил Гайдукевич.

Борьба с паническими настроениями и примеры ответственного поведения

О борьбе с паническими настроениями говорит и президент Лукашенко, а также государственные СМИ. При этом, судя по поведению белорусов в местах массового скопления, магазинах и точках общепита, СМИ пока не удалось убедить население в важности безопасного и ответственного поведения в период глобальной пандемии коронавируса.

В отличие от депутатов некоторые журналисты использовали защитные маски

Надо сказать, что депутаты парламента в данном случае пока не стали примером для подражания - точно также как и раньше, группками, они стекались в Овальный зал и немножко шарахались от журналистов в масках. Кстати, коронавирус стал поводом ограничить вход журналистов в зал заседаний, а вот депутатский буфет продолжает работать в прежнем режиме.

В McDonald's в Минске, чтобы обеспечить безопасную дистанцию для клиентов, столики в шахматном порядке закрыли для пользования. Между тем в зале заседаний Палаты представителей в этом плане ничего не изменилось - депутаты сидят по парам на прежнем расстоянии друг от друга. "Я не могу сказать, что дистанция между депутатами в Овальном зале слишком маленькая и будет способствовать распространению инфекции", - заметил в этой связи Андрей Савиных.

Правительство запланировало 39 млн евро на поддержку экономики

На первое заседание весенней сессии приходил и премьер-министр Беларуси Сергей Румас, который вслух удивился, что некоторые журналисты были в защитных масках. При подходе к прессе рекомендованная ВОЗ безопасная дистанция соблюдалась только премьером Румасом - при этом журналисты вынуждены были стоять толпой.

Сергей Румас

Выступая перед депутатами, Румас рассказал, что 2 апреля правительство Беларуси внесло на рассмотрение президента комплекс мер по поддержке экономики страны.

"Он состоит из пяти пакетов. Можно сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят где-то около 110 млн белорусских рублей (почти 39 млн евро в пересчете. - Ред.)", - полелился премьер-министр Беларуси. И выразил уверенность, что уже сегодня предложения правительства будут поддержаны: "Потому что ситуация развивается очень быстро, государство должно оказать поддержку тем сферам экономики, которые оказались в сложной ситуации".

Президентские выборы пока в планах

В первый день весенней сессии депутаты рассмотрели восемь вопросов повестки дня, в том числе ратифицировали соглашения с ЕС об упрощении визового режима и о реадмиссии. Предполагается, что соглашение может вступить в действие в июне 2020 года после одобрения Европарламентом, что, среди прочего, приведет к снижению стоимости шенгенской визы для граждан Беларуси с 80 до 35 евро.

Александр Лукашенко считает, что переносить дату президентских выборов не нужно

Со своей стороны, спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что депутатам на этой сессии предстоит принять еще одно важное политическое решение - назначить дату выборов президента Беларуси. Они должны пройти до 30 августа 2020 года. 31 марта президент Лукашенко заявил, что "у нас пока нет оснований их переносить" из-за COVID-19.

"Единственный вопрос по коронавирусу - мы никогда не знаем, что будет через неделю и через две. Мы должны быть готовы оперативно принимать какие-то новые меры, если этого будет требовать ситуация, в том числе и у нас", - указал в интервью DW депутат Гайдукевич. И заверил, что парламентарии "будут работать до конца".

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