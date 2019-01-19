 Депутаты из регионов РФ просят списать населению долги по примеру Чечни | Новости из Германии о России | DW | 21.01.2019

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Россия

Депутаты из регионов РФ просят списать населению долги по примеру Чечни

Суд в Чечне обязал газовую компанию списать жителям долг из-за угрозы протестов. Депутаты целогого ряда регионов России просят местных прокуроров об аналогичной проверке.

Счет за услуги ЖКХ

Счет за услуги ЖКХ

Депутаты ряда регионов России обратились с заявлениями в прокуратуру с требованием списать долги населению за газ перед "Газпромом". По состоянию на утро 21 января, такие заявления в правоохранительные органы направлены в Чувашии, Башкирии, Красноярске, Астраханской, Ростовской, Курской, Свердловской и Смоленской областях.  

Депутаты Госсовета Чувашской республики и Смоленской областной думы в пятницу, 18 января, обратились в местные прокуратуры с просьбой о проверке возможного списания долгов населения за газ. Поводом послужило решение суда в Грозном, который двумя днями ранее обязал ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность" жителей Чечни за газ.

Как сообщается на сайте чеченской прокуратуры, суд решил, что "действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения".

"Аналогичные основания" в Чувашии, Башкирии и Смоленской области  

В Чувашии долг населения за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" в третьем квартале 2018 года составил около трех миллиардов рублей, "что также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещалось в СМИ, указал в своем обращении в прокуратуру чувашский депутат Константин Степанов.  

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"Аналогичные основания, на наш взгляд, имеются и в Смоленской области", - говорится в обращении троих депутатов Смоленской областной думы к прокурору области. Парламентарии указывают на то, что "в основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации между собой".

Такой же запрос направил в адрес прокурора Башкирии депутат парламента Республики Башкортостан Дмитрий Чувилин.

Примеру своих коллег последовали законодатели в Красноярске, Астраханской, Ростовской, Курской и Свердловской областях.  

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Страница в Facebook депутата Госсовета Чувашии Константина Степанова

Смоленские депутаты просят прокуратуру проверить возможное списание догов за газ

Прокуратура Чеченской области о решении обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" списать долги

Скан запроса башкирского депутата в соцсети "В контакте"

Аудио- и видеофайлы по теме

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