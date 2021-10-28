Людям, страдающим депрессией, во время пандемии живется особенно нелегко. Ведь многие из них лишились последних надежных опор - рабочего места, врачебной помощи, встреч с семьей и друзьями. Последствия могут быть опасны для жизни.
Подготовка к выборам в РФ идет полным ходом: федеральные каналы наперебой рассказывают о достижениях правящей партии, в сети устанавливают новый порядок. Роскомнадзор потребовал от Твиттера заблокировать аккаунт Любови Соболь. А к главреду издания The Insider Роману Доброхотову сегодня "громко постучались", выломав дверь, когда пришли с обыском.
Миллионы американцев лишились рабочих мест из-за локдауна, вызванного эпидемией коронавируса. Безработица в США достигла самого высокого уровня со времен Великой депрессии 1929-1939 годов. В беде оказались и бедные слои населения, но и многие люди среднего достатка.