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Депрессия

25.10.2020, Belarus, Minsk: 6368032 25.10.2020 Riot police detain protesters during an opposition rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik Foto: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa |

Белорусские силовики после подавления протестов испытывают депрессию и ПТС 28.10.2021

Насилие на улицах городов Беларуси в августе 2020 года после выборов президента дорого обходится всем участникам тех событий. О посттравматическом синдроме у силовиков - в материале DW.
August 9, 2021, Warsaw, Warsaw, Poland: A woman sits next to a historical white-red-white Belarusian flag on August 9, 2021 in Warsaw, Poland. Today marks one year since the wave of protests began in Belarus after the allegedly rigged Presidential elections. People from the Belarus diaspora in Poland gathered by the Palace of Culture and Science to show solidarity to the political prisoners, activists and Belarusian citizens and to write letters to their families. (Credit Image: Â© Aleksander Kalka/ZUMA Press Wire

Как не впасть в депрессию на фоне репрессий. Советы белорусам 01.09.2021

Белорусский писатель Андрей Жвалевский знает, как сохранять оптимизм в условиях репрессий в стране и общего уныния. Своими "вредными" советами он поделился с DW.

Что делать тем, у кого депрессия, во время пандемии (28.07.2021) 28.07.2021

Людям, страдающим депрессией, во время пандемии живется особенно нелегко. Ведь многие из них лишились последних надежных опор - рабочего места, врачебной помощи, встреч с семьей и друзьями. Последствия могут быть опасны для жизни.

Теперь пришли за редактором The Insider: как Кремль закручивает гайки накануне выборов. DW Новости (28.07.2021) 28.07.2021

Подготовка к выборам в РФ идет полным ходом: федеральные каналы наперебой рассказывают о достижениях правящей партии, в сети устанавливают новый порядок. Роскомнадзор потребовал от Твиттера заблокировать аккаунт Любови Соболь. А к главреду издания The Insider Роману Доброхотову сегодня "громко постучались", выломав дверь, когда пришли с обыском.
SIMFEROPOL, CRIMEA, RUSSIA - OCTOBER 17, 2020: A view of the dried out bottom of the Simferopol Reservoir going low due to a drought. On September 7, 2020, the third stage of water supply limitations started in Simferopol and 39 locations of Simferopol and Bakhchisaray Districts amid the shallowing of three reservoirs, the Ayanskoe, the Partizanskoye, and the Simferopolskoye. The areas are supplied with drinking water in the morning and in the evening according to a schedule. On September 23, a water supply schedule was also implemented in Alushta, the villages of Partenit and Maly Mayak due to the shallowing of the Izobilnenskoye reservoir. Alexei Pavlishak/TASS

Комментарий: Крым застрял в "депрессионной воронке" 19.03.2021

Россия как губку выжимает Крым, добывая пресную воду. Строительство моста не было ни самым сложным, ни даже самым дорогим проектом, без реализации которого Кремлю не удержать полуостров, констатирует Иван Преображенский.
Upset mature adult man (age 40-50) wearing a face mask holding her head. Photo via Newscom picture alliance |

Коронавирус ударил по психике жителей Германии 10.11.2020

Об экономических последствиях локдауна писали и пишут много. О психологических - меньше. Новый "Барометр депрессий" показывает, какое влияние оказал локдаун на психику жителей Германии.
Themenbild:Alkoholkonsum in Zeiten von Corona am 04.05.2020 steigt an. Ein Mann sitzt alleine und deprimiert,niedergeschlagen an einem Tisch mit einem Glas und leeren Weinflaschen. @Sven Simon Fotoagentur . GmbH & Co. Pressefoto KG # Prinzess-Luise-Str. 41 # 45479 M u e l h e i m / R u h r # Tel. 0208/9413250 # Fax. 0208/9413260 # GLS Bank # BLZ 430 609 67 # Kto. 4030 025 100 # IBAN DE75 4306 0967 4030 0251 00 # BIC GENODEM1GLS # www.svensimon.net. | Verwendung weltweit

Опрос выявил рост числа случаев тяжелой депрессии из-за коронавируса 08.06.2020

Особенно негативно пандемия сказалась на психическом состоянии людей в возрасте от 18 до 25 лет. Ученые бьют тревогу, поскольку нехватка психотерапевтов ощущалась и до пандемии.

Коронавирус в США: куда податься безработному архитектору (22.05.2020) 22.05.2020

Миллионы американцев лишились рабочих мест из-за локдауна, вызванного эпидемией коронавируса. Безработица в США достигла самого высокого уровня со времен Великой депрессии 1929-1939 годов. В беде оказались и бедные слои населения, но и многие люди среднего достатка.

NYTVIRUS - President Donald Trump reveales that he is taking Hydroxychloroquine prophylaxis against COVID-19 as he participates in a roundtable with Restaurant Executives and Industry Leaders in the State Dining Room, Monday, May 18, 2020. ( Photo by Doug Mills/The New York Times) |

Oxford Economics: Трамп может проиграть выборы из-за пандемии коронавируса 21.05.2020

По прогнозу аналитиков Oxford Economics, на выборах в ноябре 2020 года семь штатов США могут перейти на сторону Демократической партии, что обеспечит победу ее кандидату.
ARCHIV - Menschen stehen am 12.04.2012 vor einem Regierungsgebäude in Brooklyn, New York, an, um an einer vom Bundesstaat New York geförderten Jobmesse teilzunehmen. Arbeitslosigkeit hat manchen US-Präsidenten das Amt gekostet. Zuletzt musste Bush senior den Platz für Clinton («It's the economy, stupid») freimachen, weil er nach Meinung der Wähler die Wirtschaft nicht im Griff hatte. 2012 könnte es wieder so weit sein. EPA/JUSTIN LANE (zu dpa «Wirtschaftsbilanz von Obamas Amtszeit: Schleichend aus dem Tal», Serie US-Präsidentenwahl 2012 am 29.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В США безработица выросла на фоне пандемии почти до 15 процентов 08.05.2020

Только с начала марта в США зарегистрировано 33 млн новых безработных. Более катастрофическая ситуация с занятостью была в этой стране лишь во времена Великой депрессии.

28.12.2017 *** Italian Prime Minister Paolo Gentiloni speaks during the annual end-of-year news conference at Montecitorio government palace in Rome, Italy December 28, 2017. REUTERS/Max Rossi

Еврокомиссия: Экономику ЕС ждет рецессия исторического масштаба 06.05.2020

"Европа переживает экономический шок какого не было со времен Великой депрессии", - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя весенний экономический прогноз ЕС.
FILE - In this Sunday, Jan. 3, 2010 file photo, container ships dock at the Dubai Port in the Jebel Ali Free Zone about 40 kilometers (25 miles) south of Dubai, United Arab Emirates. Port operator DP World said Thursday it has reached a deal to buy the Dubai government-linked operator of free-trade zones in the Middle Eastern commercial hub for $2.6 billion. (AP Photo/Kamran Jebreili, File) |

МВФ ожидает в 2020 году мощную глобальную рецессию из-за коронавируса 14.04.2020

Согласно прогнозам МВФ, мировую экономику в 2020 году постигнет самая сильная рецессия со времен Великой депрессии. Однако уже в будущем году ожидается восстановление конъюнктуры - если удастся справиться с вирусом.
05.02.2020 FILE PHOTO: IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a conference hosted by the Vatican on economic solidarity, at the Vatican, February 5, 2020. REUTERS/Remo Casilli/File Photo

МВФ прогнозирует крупнейший за сто лет обвал мировой экономики 09.04.2020

Пандемия коронавируса приведет к самому глубокому кризису со времен Великой депрессии. Даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного оздоровления экономики, полагает глава МВФ Кристалина Георгиева.
Prof. Dr. Frank Jacobi Professur für Klinische Psychologie in der Psychologischen Hochschule Berlin (PHB)

Карантин затягивается: немецкий психолог советует, как сохранить мир в семье 03.04.2020

Вынужденная самоизоляция порождает семейные конфликты. Как с ними справляться? Советует профессор берлинской Высшей школы психологии Франк Якоби.
ILLUSTRATION - Ein Mann und eine Frau sitzen am 19.05.2017 in einem Cafe in Berlin (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Как немцы смеются над собой и перестают болеть 16.04.2019

Когда можно и нужно смеяться, и действительно ли смех влияет на нашу жизнь? Да, влияет, утверждают немецкие ученые и врачи. DW делится несколькими практическими советами.

28.12.2018 +++ A stop sign is partially submerged in water from the flooded Okatibbee River near the Meridian Regional Airport in Meridian, Miss., Friday, Dec. 28, 2018. Intense rains across the Deep South and heavy snow in the Upper Midwest are making a mess for post-holiday travelers. (Paula Merritt/The Meridian Star via AP) |

Зимняя хандра: как от нее избавиться 14.01.2019

Во многих регионах Германии зима - унылая пора. Особенно тоскливо в январе и феврале, когда праздники уже позади. Что помогает поднять настроение?
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