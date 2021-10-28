Что делать тем, у кого депрессия, во время пандемии (28.07.2021)

Людям, страдающим депрессией, во время пандемии живется особенно нелегко. Ведь многие из них лишились последних надежных опор - рабочего места, врачебной помощи, встреч с семьей и друзьями. Последствия могут быть опасны для жизни.