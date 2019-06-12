День России - горькое послесловие освобождения Голунова

Задержания демонстрантов, протестовавших в Москве против фабрикации уголовных дел, - ответ властей на освобождение Ивана Голунова. Репрессии - их главный инструмент, считает карикатурист Сергей Елкин.
Отдельные случаи уступок со стороны властей РФ не означают, что они хотят что-то менять в стране. За каждой уступкой идет откат назад. Но это не повод опускать руки, считает Александр Плющев. (12.06.2019)
Не менее 500 человек были задержаны в Москве на несогласованной акции. Среди задержанных - женщины, подростки, пожилые люди. (12.06.2019)