 День в музее в эпоху короны | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.05.2020

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Культура и стиль жизни

День в музее в эпоху короны

Одними из первых учреждений в области культуры в Германии вышли из локдауна музеи. Корреспондент DW о своей первой посткоронавирусной прогулке по выставочным залам Кельна.

На крыше музея Людвига

Охранник в маске утвердительно кивнул, и половинки стеклянной двери бесшумно разъехались в стороны. Вход в музей Людвига в Кельне открыт и остался на прежнем месте, как и до локдауна. Но сразу же за дверью табличка внушительных размеров информирует о новых правилах поведения в храме искусства: соблюдать дистанцию в 1,5 - 2 метра, ходить по музею в маске, чихать или кашлять в платок или рукав, мыть руки.  

Новые правила поведения в музее

Новые правила поведения в музее

В просторном вестибюле ни души кроме работников гардероба и музейного магазина. Перед кассой на полу наклеены полоски, у которых должны дожидаться своей очереди посетители, перед кассиршей плексиглас, на стойке флаконы с дезинфицирующей жидкостью. Все как в супермаркетах. И даже бесплатные маски. Во вторник днем была очередь из трех человек. 

Впоследствии представительница пресс-службы музея Людвига Анне Нирман (Anne Niermann) рассказала, что после выхода из коронавирусного локдауна, который произошел 4 мая, музей посещают в будние дни в среднем 10-12 человек, в выходные 50-70. Одновременно в музее могут находиться не более 400 человек. До короны примерно столько же приходило в день. 

Специализирующийся на искусстве 20 века музей Людвига в Кельне с его четырьмя этажами, широкими лестничными пролетами и просторными залами имеют общую площадь 8000 квадратных метров. Как отмечает Анне Нирман, в отличие от музеев с более стесненной планировкой в Кельне не пришлось прокладывать особый маршрут продвижения по залам для обеспечения выполнения требований гигиены. Разве только у малых боковых галерей и видео-боксов на страже стоят музейные работники, следящие за тем, чтобы одновременно в помещениях находилось не больше разрешенного количества людей.  

Leere Museen in Köln nach Wiedereröffnung (DW/E. Volodina)

Во вторник днем музейным смотрителям за порядком следить не приходилось из-за практически полного отсутствия посетителей. Такая же ситуация была и в других музеях Кельна в этот день: посетителей единицы, смотрители буквально на каждом шагу. Во всех музеях было сказано, что из-за короны никого не уволили, никого не отправили в принудительный отпуск, все на местах, хотя и не все сразу. 

Один на один с искусством 

Для фанатов изобразительного искусства нынешняя ситуация в музеях просто идеальная - никто не загораживает полотно, не бубнит под ухом и не дышит в затылок. Но для завсегдатаев вернисажей новость плохая - открытий выставок в их традиционном формате с многочисленными гостями и шампанским в обозримом будущем не будет. Экспозиции будут открываться в малом кругу и транслироваться через интернет. Также плохие новости для любителей экскурсий - проходов через музей в сопровождении искусствоведа также не будет, как не будет и семинаров, воркшопов, чтений и прочих интерактивных и креативных мероприятий. Если они и будут проводиться, то только через Сеть. 

Во время локдауна многие немецкие музеи выставили свои коллекции в онлайн. Музей Людвига в этом плане не исключение и, как сообщила его представитель Анне Нирман, продолжает активно работать над созданием новых виртуальных форматов и продвижением их через музейный сайт и социальные сети. Панорамные виртуальные экскурсии и викторины на тему искусства - примеры таких новых форматов.  

На залитой полуденным солнцем крыше музея Людвига (заглавная фотография) немного взгрустнулось при виде обшарпанной будки, из которой в докоронавирусные времена с наступлением сумерек проецировали по старинке, с кинопленки, фильмы в рамках музейной кинопрограммы. Обычно на этой крыше стояли стулья плотными рядами, в теплые ночи шум с улицы сливался со стрекотанием кинопроектора и саундтреком с экрана. В посткоронавирусную эпоху посещение музея будет скорее актом похожим на медитацию в одиночестве - без теплоты социального компонента.  

Для разнообразия оно, возможно, и неплохо. В художественный музей Кельнского архиепископства "Колумба", например, в эти дни сам бог велел зайти, чтобы посидеть часок-другой в знаменитом читальном зале музея. Обитый деревом, с окнами во всю стену, с уютными креслами и шикарным видом на Кельн - по новым правилам одновременно находиться в читальном зале могут не больше трех человек. При нынешних десяти посетителях в день можно запросто провести несколько часов в читальном зале в полном одиночестве - на полках среди многочисленных книг стоят художественные альбомы, детские книги, Белль и Набоков. Роскошь!  

В знаменитом читальном зале музея

В знаменитом читальном зале музея

Но музеям сейчас, разумеется, скорее тяжело, чем просто. Посетителей мало. Перемещение произведений искусства через глобальное мировое пространство стало проблемой. Так, в музее Людвига из-за пандемии застряли артефакты, которые по завершению выставки давно уже были должны вернуться к своим правообладателям. Из далекой Японии пока еще не вернулись одолженные из Кельна экспонаты.  

Непонятно пока, смогут ли приехать в Германию из других стран шедевры мирового искусства на выставки в будущем. Во всяком случае, представитель музея Людвига Анне Нирман заверила, что планы проведения крупных выставок осенью, в частности, посвященных Энди Уорхолу и русскому авангарду, остаются в силе. Она также выразила надежду, что к тому времени обстановка нормализуется и будет найдена вакцина или еще какое-нибудь средство, которое позволит находиться в музее без оглядки на корону и прочие вирусы.  

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    Автор: Ефим Шуман


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