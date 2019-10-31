День автономного интернета в России

В России 1 ноября вступил в силу закон об автономном интернете. Его цель - обеспечить работу Рунета при отключении его от глобальной сети. Сергей Елкин о том, как все может работать.
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