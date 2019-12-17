Деннис Мюленбург ушел с поста гендиректора корпорации Boeing

Денниса Мюленбурга критиковали за его слабую работу кризисного менеджера после двух крушений Boeing 737-MAX. Корпорацию временно возглавит Грег Смит, которого позднее сменит Дэвид Кэлхун.
Генеральный директор и глава совета директоров американской корпорации The Boeing Company Деннис Мюленбург подал в отставку с обоих постов. Об этом сообщили в понедельник, 23 декабря, в пресс-службе корпорации Boeing.
Мюленбурга резко критиковали за недостаточно эффективную работу в качестве кризисного менеджера после двух крушений Boeing 737-MAX, а затем - отменой целого ряда контрактов. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в итоге открыто заявило главе корпорации, что производство этого поколения самолетов должно быть остановлено.
Исполнять обязанности гендиректора Boeing на переходном этапе будет главный финансовый директор Грег Смит. С 13 января 2020 года руководство компанией возьмет на себя Дэвид Кэлхун, который к этому моменту завершит выполнение обязательств, не связанных с Boeing.
"Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления доверия к развитию компании", поскольку на данном этапе она вновь налаживает отношения "с надзорными органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами", подчеркнули в пресс-службе.
Компания Boeing 16 декабря временно прекратила производство самолетов модели 737-Max, поскольку их возвращение к полетам оказалось под вопросом. С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 Max. В апреле Boeing сократил объемы производства с 52 до 42 самолетов в месяц. Тогда Мюленбург заявил о намерении сосредоточить усилия на обновлении программного обеспечения для Boeing 737 Max, чтобы вернуть эту модель к полетам.
Как уточнили в руководстве концерна, за прошедшее время в ангарах скопились около 400 самолетов, которые нельзя передать заказчикам до тех пор, пока не будет получено разрешение на возобновление их эксплуатации. Расчет авиаконцерна, что разрешение на эксплуатацию Boeing 737 Max может быть получено еще до конца текущего года, глава FAA Стив Диксон назвал "нереалистичным".
Инциденты с самолетами Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air разбился вскоре после взлета в октябре 2018 года. Аналогичный лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. В результате крушений погибли 346 человек. Причиной крушений могли стать недостатки конструкции и проблемы с программным обеспечением.
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