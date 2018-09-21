Демонстранты в Хемнице напали на офис Левой партии

В Хемнице вечером в пятницу, 21 сентября, прошла еще одна демонстрация праворадикального движения Pro Chemnitz. В ней, по данным полиции, приняли участие около двух тысяч человек, в проходившей в тот же день акции против расизма - около 400 человек.

В ходе акции Pro Chemnitz было совершено нападение на местный офис Левой партии в здании, в котором находятся офисы многих членов партии из земельного парламента. Здание забросали яйцами, в нем также разбили стекло, никто не пострадал.

По данным медиакомпании MDR, в здание также кидали камни, в этот момент в нем находились организаторы акции против расизма. Демонстрация Pro Chemnitz проходила в 50 метрах от Rothaus. В нападении на него участвовали, по разным данным, от 5 до 10 молодых людей.

Нападение на журналиста

Вместе с тем один из демонстрантов напал на журналиста с камерой, ударив его. Журналист писать заявление отказался, сообщили в полиции.

За порядком в Хемнице в этот день следили около 800 полицейских, в том числе представители полиции из соседних земель. Всего зафиксировано 15 правонарушений.

Демонстрации проходят в Хемнице с конца августа: после убийства 35-летнего мужчины в Хемнице, совершенного предположительно двумя беженцами. Некоторые акции перерастали в беспорядки.

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