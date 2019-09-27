 Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 19.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество

Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.

Олени и осел - символ Демократической партии - принесли Санта Клаусу весь об импичменте - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Человек с указкой перед группой людей

    Сколько полномочий у президента США

    Что говорит Конституция США

    Избирается президент США на 4 года, максимально может находиться на этом посту два срока подряд. Он объединяет в себе функции главы государства и правительства. Задача президента - исполнять законы, принятые Конгрессом. Ему подчиняются примерно 4 миллиона человек, работающих в органах исполнительной власти. Президент принимает послов и имеет право признавать или нет то или иное государство.

  • Руки, скованные цепями

    Сколько полномочий у президента США

    Система сдержек и противовесов

    В США три ветви власти по замыслу "отцов-основателей" взаимно ограничивают друг друга. Президент может помиловать осужденных и выбирает федеральных судей, но утверждает их кандидатуры Сенат. Президент также назначает министров и послов, если их кандидатуры получили одобрение сенаторов. Такая процедура - один из способов законодательной власти контролировать исполнительную.

  • Человек перед десятком шестеренок

    Сколько полномочий у президента США

    Сила Конгресса

    Президент должен информировать Конгресс о насущных проблемах страны и своем видении путей ее развития, для этого он произносит ежегодную "Речь о положении дел нации". Он не имеет права вносить законопроекты, но может в речи обозначить важные, с его точки зрения, темы, призывая Конгресс прислушаться к его мнению. Но на этом прямые законотворческие полномочия хозяина Белого дома заканчиваются.

  • Человек говорит да и нет группе людей

    Сколько полномочий у президента США

    Он может просто сказать "нет"

    Президент накладывает вето на законопроект, если возвращает его в Конгресс, не поставив свою подпись. Конгресс может обойти данное решение, если за это проголосуют две трети членов обеих палат парламента. По данным Сената, из примерно 1500 отклоненных американскими президентами законопроектов парламентариям удалось утвердить 111 в качестве законов, преодолев президентское вето.

  • Человек засовывает бумагу в карман

    Сколько полномочий у президента США

    Серые зоны

    Конституция США и решения Верховного суда не дают полного представления о том, сколько всего полномочий у президента. Например, он может воспользоваться правом "карманного вето" - затянуть рассмотрение принятого законопроекта так, чтобы преодоление вето на текущей сессии Конгресса было невозможным. Против такого трюка, применявшегося в американской политике больше тысячи раз, Конгресс бессилен.

  • Человек держит за ниточки подвешенных людей

    Сколько полномочий у президента США

    Решения президента, имеющие силу закона

    Президент США может дать распоряжение членам правительства, предписывающее, как им выполнять обязанности. Оно называется "исполнительным указом" и имеет силу закона. Одобрения законодателей не требуется. И все же президент не всевластен. Суды могут отменить его распоряжения, Конгресс может принять закон, аннулирующий исполнительный указ. Но.. новый президент может отменить уже их, и так далее.

  • Человек с длинной рукой перед группой людей

    Сколько полномочий у президента США

    Как обойти Конгресс

    Американский президент имеет право заключать международные договоры, но для их ратификации нужна поддержка двух третей Сената. Поэтому нередко вместо договоров с другими странами используются так называемые исполнительные соглашения, которые не нуждаются в одобрении Конгресса. Но Конгресс может обратиться с иском в Верховный суд или принять закон, регулирующий сферу действия соглашения.

  • Люди вокруг стола, на котором стоят солдатики

    Сколько полномочий у президента США

    Кто - кого? Когда - как

    Президент США - верховный главнокомандующий, но войну имеет право объявлять только Конгресс. Может ли президент отправлять войска для участия в вооруженном конфликте без согласия парламента? Когда США вступили в войну во Вьетнаме, Конгресс счел это превышением полномочий президента. Считается, что президент может действовать в этой области свободно до тех пор, пока не вмешается Конгресс.

  • Человека на руках выносят из здания

    Сколько полномочий у президента США

    Самое сильное оружие

    Если президент злоупотребляет полномочиями или нарушает закон, то парламент может начать процедуру отстранения его от власти. Таких попыток импичмента было две, обе - безуспешные. Но у Конгресса есть куда более мощный инструмент, чтобы остановить любые президентские инициативы: именно Конгресс утверждает бюджет страны. Нет бюджета - значит, у президента нет денег на реализацию своих планов.

    Автор: Ута Штайнвер, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:18

Импичмент Трампу: как это может произойти

 

Контекст

Отстранят ли Трампа от власти: какова процедура импичмента президента США

Палата представителей Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента президента Трампа. Итогом может стать его отстранение от власти. DW объясняет, что представляет собой этот процесс. (25.09.2019)  

FAZ: Две задачи Демпартии в деле об импичменте Трампа

В связи с делом об импичменте Трампа перед демократами стоит задача посложнее, чем подтвердить обвинения в адрес президента по "украинскому делу", считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (15.11.2019)  

Что пишут немецкие СМИ о беседе Трампа с Зеленским

Стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским ставит в неудобное положение их обоих: для президента США она может обернуться процедурой импичмента, а украинский лидер "опозорился", пишут немецкие СМИ. (26.09.2019)  

FAZ: Почему демократы требуют импичмента Трампа

Будет ли Дональд Трамп отстранен от власти? Многие конгрессмены от Демпартии настаивают на импичменте президента США по тактическим соображениям, полагает обозреватель FAZ Андреас Росс. (25.09.2019)  

Комментарий: Обвинения в адрес Трампа не приведут к импичменту

Два судебных процесса - два тяжелых личных поражения для Дональда Трампа. Но говорить об окончании его президентства пока слишком рано, считает Мартин Муно. (22.08.2018)  

Сколько полномочий у президента США

Тот, кто занимает Белый дом, единолично правит супердержавой США? Это заблуждение. Все не совсем так, полномочия президента ограничены, ему приходится считаться прежде всего с Конгрессом. (19.01.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа продвигается вперед  

Генпрокуратура Украины пересмотрит дела, связанные с семьей Джо Байдена (04.10.2019)  

Импичмент Трампу: как это может произойти  

Также по теме

Duell Donald Trump Impeachment rus

Вот ты какой - импичмент Трампа! 27.09.2019

Разговор президентов США и Украины, в котором Трамп попросил Зеленского провести расследование против Байдена, может обернуться процедурой импичмента президента США. Сергей Елкин об этой угрозе.

Karikatur von Sergey Elkin zu Folgen des Telefonats mit Selenskij für Trump. Russisch

Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским 25.09.2019

Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Русские пословицы и поговорки по-немецки и в картинках (фотогалерея)  

Обмен пленными между Россией и Украиной в 2019 году не состоится  

Экс-боец "эскадрона смерти": Я участвовал в убийствах критиков Лукашенко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно