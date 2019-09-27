Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество

Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.
Смотрите также:
Палата представителей Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента президента Трампа. Итогом может стать его отстранение от власти. DW объясняет, что представляет собой этот процесс. (25.09.2019)
В связи с делом об импичменте Трампа перед демократами стоит задача посложнее, чем подтвердить обвинения в адрес президента по "украинскому делу", считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (15.11.2019)
Стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским ставит в неудобное положение их обоих: для президента США она может обернуться процедурой импичмента, а украинский лидер "опозорился", пишут немецкие СМИ. (26.09.2019)
Будет ли Дональд Трамп отстранен от власти? Многие конгрессмены от Демпартии настаивают на импичменте президента США по тактическим соображениям, полагает обозреватель FAZ Андреас Росс. (25.09.2019)