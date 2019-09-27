Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество

Сколько полномочий у президента США

Сила Конгресса

Президент должен информировать Конгресс о насущных проблемах страны и своем видении путей ее развития, для этого он произносит ежегодную "Речь о положении дел нации". Он не имеет права вносить законопроекты, но может в речи обозначить важные, с его точки зрения, темы, призывая Конгресс прислушаться к его мнению. Но на этом прямые законотворческие полномочия хозяина Белого дома заканчиваются.