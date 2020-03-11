 Демократы США перенесли выдвижение кандидата в президенты из-за коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.04.2020

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Мир

Демократы США перенесли выдвижение кандидата в президенты из-за коронавируса

Демократы США перенесли выдвижение своего кандидата на президентских выборах на месяц из-за распространения коронавируса. Партийный съезд должен пройти 17 августа, а не в июле, как планировалось ранее.

Джо Байден и Берни Сандерс

Лидер в гонке за выдвижение кандидатом от демократов на выборах президента Джо Байден (слева) и его внутрипартийный соперник Берни Сандерс

Демократическая партия США перенесла из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 избрание своего кандидата на пост президента. Съезд, на котором должен быть назван соперник действующего главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах, перенесен с июля на 17 августа, сообщил в четверг, 2 апреля, Национальный комитет Демократической партии.

"В нынешней обстановке неопределенности самым разумным подходом мы считаем заручиться дополнительным временем и следить за развитием ситуации, чтобы мы смогли безопасно и успешно провести съезд", - заявил глава комитета по национальным съездам Демократической партии Джо Солмонезе.

Наибольшими шансами на выдвижение кандидатом на президентских выборах от Демократической партии обладает бывший вице-президент США Джо Байден.

С проведением съезда демократов должно быть объявлено и официальное начало собственно избирательной кампании. Проведение в США президентских выборов 2020 года намечено на 3 ноября.

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