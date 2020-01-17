 Демократы опубликовали новые материалы против Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.01.2020

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Мир

Демократы опубликовали новые материалы против Трампа

Предприниматель Лев Парнас, якобы действовавший в Украине в интересах Трампа, предоставил демократам доказательства его знакомства с президентом. Сам Трамп это знакомство отрицает.

Лев Парнас

Лев Парнас

Демократы Палаты представителей Конгресса США в пятницу, 17 января, опубликовали новые материалы в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, официальное рассмотрение которого началось в четверг. По словам председателя спецкомитета по разведке Адама Шиффа, который будет представлять Палату представителей на судебном процессе, эти документы предоставил демократам предприниматель Лев Парнас.

Контекст

Один из менеджеров по импичменту - конгрессмен-демократ Адам Шифф зачитал обвинения против президента США. Председательствует на процессе глава Верховного суда США Джон Робертс. (16.01.2020)

Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии. (19.12.2019)

Лев Парнас является деловым партнером личного адвоката президента США Руди Джулиани и, по мнению критиков Трампа, мог играть центральную роль в попытке президента оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования против сына Джо Байдена.

Парнас встречался с официальными лицами в Украине и, якобы, оказывал на них давление, причем делал это, по его словам, с ведома Трампа. "Трамп прекрасно знал, что происходит", - заявил Парнас в интервью телеканалу MSNBC. Сам Трамп заявил, что не знает Парнаса и не думает, что хоть раз общался с ним.

В материалах, которые Парнас предоставил демократам, есть совместные фотографии Трампа и Парнаса, поздравительная открытка в адрес Парнаса с подписью президента и фотография именных карточек Парнаса и Трампа, стоящих на столе на одном из мероприятий.

Рассмотрение конкретных обвинений

Рассмотрение конкретных обвинений против Дональда Трампа начнется во вторник, 21 января. Демократы обвиняют президента в том, что он добивался от Украины проведения расследования в отношении своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и с целью оказания давления на Киев приостановил военную помощь Украине на сумму в 391 млн долларов.

Для объявления импичмента Трампу необходимо, чтобы это решение поддержали две трети сенаторов. Эксперты считают это маловероятным, поскольку в Сенате большинство принадлежит республиканцам.

За всю историю США это третий случай процедуры импичмента президента.

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    Автор: Илья Коваль


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