Демократов в США интересуют деловые связи Трампа с Deutsche Bank

Демократы в США, после получения большинства в Палате представителей Конгресса, намерены расследовать деловые отношения президента США Дональда Трампа с Deutsche Bank. С этой целью главы комитетов палаты по финансам и разведке Максин Уотерс и Адам Шифф объединят усилия. "Мы будем сотрудничать", - сказал Шифф в интервью американскому изданию Politico в среду, 23 января.

Представитель Deutsche Bank в интервью dpa заявил, что банк серьезно относится к своим правовым обязательствам и считает своим долгом и впредь сотрудничать с властями при проведении законных расследований. До сих пор Deutsche Bank отказывался разглашать информацию о деловых связях с Трампом, ссылаясь на банковскую тайну и американское законодательство, запрещающее разглашать подобные сведения.

Конгрессмены-демократы уже давно требуют расследовать деловые связи Трампа с Deutsche Bank, а также его возможные контакты с Россией. До сих пор их инициативы, однако, отвергались, поскольку республиканцы Дональда Трампа контролировали обе палаты Конгресса США. Ситуация изменилась в ноябре 2018 года, когда демократам удалось вернуть большинство в Палате представителей.

Самостоятельно инициировать расследование

Теперь демократы имеют возможность самостоятельно инициировать расследование сомнительных финансовых трансакций Трампа. Deutsche Bank находится в центре внимания, поскольку одно время он считался основным банком Трампа и перед избранием последнего на пост президента США давал ему крупные кредиты, отмечает агентство dpa.

Особый интерес у демократов вызывает тот факт, что эти кредиты выдавались Трампу в тот период, когда многие банки не желали иметь дел с магнатом в сфере недвижимости, пострадавшим от многочисленных банкротств.

На фоне расследования предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с Россией демократов интересуют также детали российскогоскандала с отмыванием денег, в который был замешан Deutsche Bank.

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