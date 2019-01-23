 Демократов в США интересуют деловые связи Трампа с Deutsche Bank | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Демократов в США интересуют деловые связи Трампа с Deutsche Bank

До сих пор Deutsche Bank отказывается разглашать информацию о связях с Трампом, ссылаясь на законодательство США. С получением большинства в Палате представителей демократы намерены усилить нажим на германский банк.

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Демократы в США, после получения большинства в Палате представителей Конгресса, намерены расследовать деловые отношения президента США Дональда Трампа с Deutsche Bank. С этой целью главы комитетов палаты по финансам и разведке Максин Уотерс и Адам Шифф объединят усилия. "Мы будем сотрудничать", - сказал Шифф в интервью американскому изданию Politico в среду, 23 января.

Представитель Deutsche Bank в интервью dpa заявил, что банк серьезно относится к своим правовым обязательствам и считает своим долгом и впредь сотрудничать с властями при проведении законных расследований. До сих пор Deutsche Bank отказывался разглашать информацию о деловых связях с Трампом, ссылаясь на банковскую тайну и американское законодательство, запрещающее разглашать подобные сведения.

Контекст

"Русский след" мог ускорить кадровые перестановки в крупнейшем банке Германии, но не он стал причиной ухода двух сопредседателей правления, считает Андрей Гурков. (08.06.2015)

Вскрыта схема по отмыванию денег из России через многие страны мира. О том, как схема действовала в Швейцарии, DW рассказала журналистка местного издания. (22.03.2017)

Конгрессмены-демократы уже давно требуют расследовать деловые связи Трампа с Deutsche Bank, а также его возможные контакты с Россией. До сих пор их инициативы, однако, отвергались, поскольку республиканцы Дональда Трампа контролировали обе палаты Конгресса США. Ситуация изменилась в ноябре 2018 года, когда демократам удалось вернуть большинство в Палате представителей.

Самостоятельно инициировать расследование

Теперь демократы имеют возможность самостоятельно инициировать расследование сомнительных финансовых трансакций Трампа. Deutsche Bank находится в центре внимания, поскольку одно время он считался основным банком Трампа и перед избранием последнего на пост президента США давал ему крупные кредиты, отмечает агентство dpa.

Особый интерес у демократов вызывает тот факт, что эти кредиты выдавались Трампу в тот период, когда многие банки не желали иметь дел с магнатом в сфере недвижимости, пострадавшим от многочисленных банкротств.

На фоне расследования предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с Россией демократов интересуют также детали российскогоскандала с отмыванием денег, в который был замешан Deutsche Bank.

Смотрите также:

  • Доллары в стиральной машине

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    "Глобальная прачечная"

    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

  • Здание Банка Англии в Лондоне

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

  • Пачка купюр, перевязанная красной лентой

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

  • Кремлевская набережная

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:29
Now live
02:29 мин

Российский скандал и другие проблемы Deutsche Bank (28.01.2016)

 

Контекст

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Российский скандал и другие проблемы Deutsche Bank (28.01.2016)  

Как россияне отмывали миллиарды в немецком банке - DW Новости  

Русский след Deutsche Bank  

Также по теме

Deutschland Deutsche Bank - Jahreszahlen 2016

От Deutsche Bank требуют данные о связях Трампа с Россией 24.05.2017

Конгрессмены-демократы хотят выяснить, имел ли президент США Дональд Трамп в Deutsche Bank счета, связанные с Россией. Руководству банка направлен соответствующий запрос.

USA - Deutsche Bank - New York

Демократы в Конгрессе США ищут русский след в кредитах Трампа в Deutsche Bank 11.08.2017

Демократы хотят, чтобы комитет по финансовым услугам Конгресса США истребовал у Deutsche Bank сведения о кредитах Трампа. Конгрессменов интересует, были ли у него операции, связанные с РФ.

Реклама

Самые читаемые

Пелоси заблокировала обращение Трампа к Конгрессу  

Глава парламента Венесуэлы провозгласил себя президентом  

Глава МИД ФРГ призвал Россию к прозрачности в истории с ракетой 9М729  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно