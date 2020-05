Дело ЮКОСа: Россия подала жалобу в Верховный суд Нидерландов

Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой потребовала отмены решения Апелляционного суда Гааги, обязавшего РФ выплатить 57 млрд долларов (52 млрд евро) по иску бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в пресс-службе российского министерства юстиции.

Москва сочла, что выводы Апелляционного суда "неправомерны и не обоснованы". Как полагают в Минюсте, суд "пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования".

Бывшие акционеры компании, по мнению министерства, получили над ней контроль при помощи доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию.

"Более того, офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику", - отмечается далее в заявлении.

Сумма увеличилась из-за пени

Как пояснили в министерстве, сумма предписываемых выплат увеличилась с изначальных 50 до 57 млрд из-за начисления пени.

Апелляционный суд Гааги во вторник, 18 февраля, вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании ЮКОС.

Разбирательство по делу длится с 2014 года. В июле третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших главных акционеров ЮКОСа - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне 2015 года во Франции и Бельгии был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения суда сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил судебное решение 2014 года, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.

В феврале 2020 года Апелляционный суд аннулировал это решение.

Вердикт Апеляционного суда - обоснованный

Вердикт Апелляционного суда очень тщательно обоснован и отвечает на все пункты, по которым Россия подвергала критике постановление третейского суда, отметила ранее в интервью DW партнер международной юридической фирмы Morgan Lewis во Франкфурте-на-Майне Сабине Конрад (Sabine Konrad).

"Теперь процесс снова вернулся на исходную позицию. Это означает, что истцы могут начать исполнять решение суда", - пояснила Конрад.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Обращение Путина по коронавирусу: что опять не так? Владимир Путин в новом обращении к россиянам продлил "нерабочий режим" до 30 апреля, не объявив ни карантин, ни режим ЧС. Поэтому реакция общества не удивительна, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Контроль за самоизоляцией во время коронавируса: что надежнее QR-кода? Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 власти Москвы вводят строгую систему контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Сергей Елкин предостерегает от возможных перегибов.

Российская политика в карикатурах Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

Российская политика в карикатурах Борьба с коронавирусом: формула успеха от Медведева Экс-премьер РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев уверен: Россия преодолеет трудности, вызванные коронавирусом и падением цен на нефть. Сергей Елкин вспомнил другой призыв политика.

Российская политика в карикатурах Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

Российская политика в карикатурах Ребрендинг "Единой России": как на самом деле изменится партия? "Единая Россия" перед выборами в Госдуму в 2021 году сменит название, а Дмитрий Медведев больше не будет главой партии, пишут СМИ. Сергей Елкин о том, насколько серьезными будут перемены.

Российская политика в карикатурах Бои за Идлиб: Путин ставит Эрдогана перед выбором? Турция воюет за сирийский город Идлиб с Асадом, поддерживаемым авиацией РФ. В результате авианалета убиты турецкие солдаты. Сергей Елкин о напряженности в отношениях Москвы и Анкары.

Российская политика в карикатурах Кто боится "родителя номер 1" и "родителя номер 2" Владимир Путин, обсуждая поправки к конституции, высказался против однополых браков и воспитания детей однополыми родителями. Карикатурист Сергей Елкин о фобиях российского президента.

Российская политика в карикатурах Каких жертв потребуют поправки к Конституции России Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Партийный бум: что стоит за образованием новых партий в России? Оргкомитеты сразу 39 новых партий зарегистрировал Минюст России за последний год. Кому нужен бум партийного строительства перед выборами в Госдуму - 2021, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России? Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.

Российская политика в карикатурах Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Что Мишустин получит в наследство от Медведева Михаил Мишустин должен стать главой правительства России. Карикатурист Сергей Елкин знает, какой подарок приготовил новому премьеру ушедший в отставку с этого поста Дмитрий Медведев.

Российская политика в карикатурах Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

Российская политика в карикатурах Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020 Крупнейшие телеканалы России скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина в YouTube. Карикатурист Сергей Елкин о битве за рейтинг президента РФ.

Российская политика в карикатурах Новогоднее обращение Путина 2020: старые сказки о главном Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам 20 лет назад. О том, что несколько лет его подменял Медведев, не все вспомнят. Сергей Елкин - о стабильности в понимании Кремля.

Российская политика в карикатурах Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.

Российская политика в карикатурах Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ? Число россиян, симпатизирующих президенту РФ Владимиру Путину, снизилось за последние два года до 24%. С годами чувства остывают, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Чем опасны бумажные стаканчики: версия Путина Президент РФ считает возможным наказание за брошенный в полицейских бумажный стаканчик. По мнению Путина, вслед за стаканчиком могут полететь и камни. Сергей Елкин продолжил логическую цепочку.

Российская политика в карикатурах Приговор Егору Жукову: на свободу с оговорками Суд приговорил студента Егора Жукова за экстремизм к трем годам условно и на два года лишил его права администрировать сайты в интернете. Карикатурист Сергей Елкин о неоднозначном решении суда.

Российская политика в карикатурах Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Кто станет преемником Путина, или Старая песня о главном Тема транзита власти в России и преемника Владимира Путина на посту президента страны вновь всплыла в различных СМИ в начале октября. Сергей Елкин о реакции главного героя дискуссии.

Российская политика в карикатурах "Северный поток - 2": Трамп против! Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм. Автор: Сергей Елкин