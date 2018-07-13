Дело "Эковахты": кто и зачем преследует краснодарских экологов

За полгода, истекших с момента избиения в конце 2017 года активистов краснодарской общественной организации "Эковахта", расследование инцидента так и не продвинулось. А в конце июня в отношении лидера "Эковахты" Андрея Рудомахи возобновили ранее закрытое уголовное дело, по которому он проходил в качестве обвиняемого в клевете на депутата Госдумы.

Коллеги-экологи, покинувшие России из-за давления властей, советуют Рудомахе последовать их примеру. Но он отказывается, выражая надежду, что "удастся отбиться". DW - о краснодарских экологах и проблемах, с которыми они сталкиваются.

Нападение на активистов "Эковахты"

28 декабря 2017 года экологи из общественной организации "Эковахта" приехали в село Криница в Краснодарском крае. Они хотели проинспектировать сомнительную вырубку леса на стройке. Там же, среди виноградников, они обнаружили и сфотографировали небольшую сборную церковь. По данным расследования "Новой газеты", в поселок ее импортировала из Греции жена бывшего начальника войсковой части ФСО.

Одна из улиц Краснодара

Тем же вечером на экологов напали неизвестные в балаклавах. Они распылили перцовый газ, а главу "Эковахты" Андрея Рудомаху жестоко избили. Из автомобиля активистов они забрали аппаратуру, компьютеры, фото- и видеокамеры, а также документы потерпевших.

Андрей Рудомаха провел месяц в больнице: ему буквально проломили череп и разбили лицо. Сразу после нападения по факту происшедшего возбудили уголовное дело, а в больницу к потерпевшему приезжал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он пообещал физическую защиту активисту, но обещание так и осталось на словах. В интервью DW Рудомаха говорил, что не чувствует себя в безопасности и подозревал в организации нападения на себя и коллег должностных лиц управления ФСБ по Краснодарскому краю. Также он утверждал, что расследование не ведется должным образом.

Почему избивших активистов ”Эковахты” до сих пор не нашли

Опасения, что преступников и правда не найдут, подтвердились через полгода. Следователь приостановил уголовное дело, потому что не удалось найти нападавших. Хотя за неделю до этого активисты получили ответ, что расследование дела движется "интенсивно и наступательно".

"Есть все признаки того, что дело не расследуется, - отмечает адвокат Алексей Аванесян. - А если и расследуется, то очень плохо и непрофессионально. Нападавшие оставили после себя массу следов: отпечатки пальцев на машине "Эковахты", записи с десятка камер видеонаблюдения. Помог бы даже биллинг мобильных телефонов, по которым говорили преступники". После жалобы адвоката в прокуратуру на бездействие следователя расследование все же возобновили.

Вид на Краснодар

Пока Андрей Рудомаха боролся за продолжение расследования, он сам внезапно превратился в обвиняемого. 27 июня следственный комитет по Краснодарскому краю повторно предъявил активисту обвинение в клевете с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 128.1 УК) в адрес депутата Госдумы от "Справедливой России" Александра Ремезкова. В 2016 году Рудомаха заявил, что ряд дач в Краснодарском крае принадлежат родной сестре Ремезкова. Тогда обвинения с активистов сняли, а дело закрыли. Но сейчас его начали расследовать снова.

Адвокат международной правозащитной организации "Агора" Александр Попков не видит прямой связи между избиением активистов и возобновлением дела о клевете. Но уверен, что все это - попытки оказать давление на активистов-экологов и результат их общественной работы. Депутат Госдумы Ремезков заверил DW, что дело возбудили повторно не по его инициативе и за уголовным делом он не следит: "Вы считаете, мне больше нечем заняться?"

За что преследуют активистов "Эковахты"

"Эковахта" работает в Краснодарском крае более двадцати лет. За это время активисты боролись с незаконной вырубкой лесов, строительством дорог через заповедники, добивались прекращения работы заводов, загрязняющих окружающую среду. Но оставаться только в экологической повестке не получается.

"Многие бы и рады просто спасать, например, краснокнижные растения и не лезть в политику. Но ты все время натыкаешься на дачи коррупированных депутатов, дома губернаторов и их родственников", - поясняет Софья Русова, член совета "Эковахты". Как следствие: некоторые активисты состоят также в других организациях, например в "Открытой России", или ходят на митинги сторонников Алексея Навального.

Из-за давления со стороны властей некоторые активисты "Эковахты" уже покинули Краснодар. Сурен Газарян, занимавшийся "дачами" Путина и губернатора Ткачева, переехал в Эстонию. Игорь Харченко после того, как его автомобиль разбили прямо перед Олимпиадой в Сочи, эмигрировал с женой Ольгой Солдатовой, также активисткой, в Литву.

По словам журналиста, бывшего собкорра "Новой газеты" Евгения Титова, "Эковахта" остается едва ли не последней на юге России НКО, которая действует эффективно: "Краснодарский край - регион традиционно консервативный. Плюс именно тут у московских высших чиновников собственность: тот же дворцовый комплекс под Геленджиком, в Прасковеевке, который порой связывают с президентом Путиным". Сам Титов эмигрировал из Краснодара в Литву два года назад, объяснив это давлением госструктур на него за журналистскую деятельность. На днях Титов получил статус беженца в Литве.

"Мне удивительно, почему Андрей Рудомаха до сих пор не перевел свою организацию куда-либо за границу. Я уверен, что уезжать - наиболее верное решение, потому что продолжать работу за рубежом - это эффективнее, чем сидеть в тюрьме или лежать в реанимации", - уверен Титов. Сам Рудомаха уезжать не хочет: "Думаю, мы отобьемся. Максимум, что может быть против меня, - это новые силовые акции. Хотя для ФСБ было бы идеальным, чтобы мы все отсюда уехали".

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