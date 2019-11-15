Дело о крушении MH17 частично передано в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом 17 июля 2014 году над Украиной "Боинге 777" передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом в пятницу, 29 ноября, журналистам заявила представительница суда Иоланде Вайннобель.

Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера "Малайзийских авиалиний", который летел рейсомMH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.

Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении лайнера пройдет в рамках не международного, а национального законодательства. Из 298 человек, находившихся на борту самолета, большинство было гражданами Нидерландов.

Место проведения процесса в силу публичного интереса перенесено из здания окружного суда Гааги в Юридический комплекс, который находится рядом с аэропортом Схипхол.

Среди обвиняемых - россияне и украинец

Среди обвиняемых - трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Из четверых подозреваемых на предъявленные обвинения отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин, все трое вину в катастрофе отрицают. Участие обвиняемых в уголовном процессе считается маловероятным.

В рамках брифинга для журналистов представители суда также назвали имена судей на процессе. Общая судебная коллегия будет состоять из пяти судей - трех постоянных, и двух заместителей. Председательствовать на суде будет Хендрик Стенхёйс.

Касаясь передачи части обвинения в суд, представительница окружного суда в Гааге по запросу DW уточнила, что в обычной уголовной практике Нидерландов обвинительное заключение поступает судьям не раньше, чем за 14 дней.

Судебные заседания пока запланированы до конца марта 2021 года. За происходящим в зале суда можно будет следить с помощью интернет-трансляции, которая будет организована на сайте courtmh17.com.

Смотрите также:

Что удалось узнать о катастрофе MH17 MH17 был сбит российским "Буком" Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Маршрут "Бука" Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Место запуска ракеты Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Альтернативные версии Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Виновные лица На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Следствие ищет свидетелей На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Расследование Bellingcat Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

Что удалось узнать о катастрофе MH17 Российская версия В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук". Автор: Александра Елкина

