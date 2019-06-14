Дело об убийстве в Чемодановке передано в Москву

Уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка в Пензенской области передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. На место происшествия направлены следователи-криминалисты из Москвы, говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 15 июня, на официальном сайте ведомства.
Александр Бастрыкин поручил провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего. Кроме того, он потребовал привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе и должностных лиц, а также сотрудников полиции, "игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей".
В настоящий момент полиция установила личности 12 участников массовой драки в Чемодановке. Трое уже задержаны, в ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Идет работа по задержанию других подозреваемых.
Конфликт между цыганской общиной и жителями Чемодановки
13 июня в Чемодановке произошла массовая драка между местными жителями и представителями цыганской общины. По словам селян, столкновения начались из-за того, что кто-то из цыган попытался изнасиловать женщину, за нее вступились мужчины из Чемодановки.
В итоге пострадали не менее пяти человек, один мужчина скончался в реанимации. В тот же день жители Чемодановки устроили сход на площади у сельского дома культуры, требуя от властей наказать виновных. Часть из них затем блокировала трассу М5.
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Полувековая история цыган из Плеханово
В поселке Плеханово Тульской области сегодня проживает около 3000 цыган. Многие называют их самым большим табором в России. Эти земли, на которых сейчас построено около 300 домов, цыганам, по их словам, выделили еще в СССР. Тогда они работали в колхозах. После распада СССР стали заниматься торговлей и бартерным обменом. Сегодня, по их рассказам, мужчины ремонтируют дачи, а женщины работают в поле.
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"Здесь наши корни"
Цыгане живут в Плеханово почти 60 лет. Тамара Георгиевна - одна из тех, кто родился в этом поселке. Она рассказывает о том, какой была жизнь табора в советское время и после распада СССР, говорит, что в тяжелые времена цыгане помогали соседям: русским, узбекам. А сейчас, по ее словам, власти хотят выгнать цыган из поселка. "Здесь наши корни. Куда мы пойдем?" - сетует женщина.
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Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора
Социальное неравенство
Цыгане поселка Плеханово имеют разный уровень доходов. Молодая женщина Лена, рассказывает, что работает на поле и за свой труд получает совсем немного. Из еды она может позволить себе купить мясо, молоко, яйца. Но, говорит она, есть в цыганском таборе и люди побогаче: у них дорогие машины и большие кирпичные дома.
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Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора
Цыганский быт
Жилье Лены похоже на большинство домов в Плеханово: гостиная со скромной мебелью, кухня, телевизор и холодильник. От обычной квартиры его отличает разве что печь, которой пользуются для приготовления еды. Этот дом, по словам Лены, может попасть в список зданий, объявленных властями самостроем. Официального разрешения на строительство жилья у его владельцев нет.
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Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора
Общие праздники
В каждом цыганском доме есть своя печь. Впрочем, есть и одна общая - на улице. В этой печи цыгане готовят еду на праздники, которые отмечают всем табором. Например, в ней приготовили десятки куличей на Пасху. Перед Пасхой и Рождеством цыгане, по их словам, соблюдают строгий пост.
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Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора
Надежда на новый дом
Любовь Георгиевна всю свою жизнь прожила в Плеханово. Она с гордостью рассказывает о том, что у нее 17 детей, 30 внуков и 7 правнуков. Она - единственная цыганка из табора, которая участвует в проекте "Жилье для российской земли" и стоит в очереди на получение нового дома. Женщина не знает, когда очередь дойдет до нее, но в случае сноса жилья она, как многодетная мать, надеется получить новое.
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Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора
Газопровод раздора
Дом Любови Георгиевны находится недалеко от дороги, соединяющей так называемые "русскую" и "цыганскую" стороны поселка Плеханово. Между ними проложен газопровод, из-за которого 16 марта 2015 года разгорелся конфликт между цыганами, властями Плеханово и газовой службой.
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Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора
Фото дома - на память
Любовь Георгиевна попросила сфотографировать ее дом и небольшой садик. "А то ведь скоро снесут", - говорит женщина. К 20 апреля все здания, у хозяев которых нет официального разрешения на строительство, должны были снести. Но пока этого не произошло.
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Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора
Ошибка с последствиями
В таборе, по рассказам цыган, чтят собственные традиции. Одна из них - гостеприимство. Накануне Пасхи даже купили овцу, чтобы накрыть богатый стол. Одна из жительниц Плеханово рассказывает, что цыгане из табора - миролюбивые люди. А в день конфликта, 16 марта, "они подумали, что им хотят причинить зло, поэтому кинулись на ОМОН с палками. Они только потом поняли, что совершили ошибку".
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Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора
Власти против самостроя
2 апреля 2016 года в Плеханово сгорело несколько построек. Они были расположены там, где газовая служба ликвидировала врезки в газопровод. В нелегальном потреблении газа ранее обвинили цыган. После конфликта, возникшего между представителями газовой службы и жителями цыганской части поселка, власти заявили о сносе самостроя. При отказе следовать постановлению суда пообещали действовать "жестко".
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Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора
Первый снесенный дом
Согласно постановлению суда, цыгане самостоятельно должны быть снести 121 дом до 20 апреля. К 23 апреля они своими руками разобрали лишь одно здание. Теперь около его развалин спят собаки, а местные жители стараются обходить его стороной.
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Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора
Пасхальные куличи
Куличи на подоконнике, а на окнах - наличники. Цыгане из поселка Плеханово считают себя православными, а поэтому Пасха для них является очень важным праздником.
Автор: Элина Ибрагимова