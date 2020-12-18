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Дело "Нового величия"

Анну Павликову и Марию Дубовик обвиняют в создании экстремистского сообщества - группы "Новое величие". После "Марша матерей" девушек выпустили из СИЗО под домашний арест, но дело не закрыто.

В марте 2018 года в Москве задержали 10 человек за создание так называемой оппозиционной группы "Новое величие". В числе задержанных были 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. Участников объединения обвинили в создании экстремистского сообщества и заключили в СИЗО. Позже выяснилось, что в группу были внедрены три сотрудника силовых структур, которые и дали обвинительные показания на членов "Нового величия". По версии следствия, состоявшие в группе планировали захват власти в России после государственного переворота. В начале августа здоровье Павликовой в СИЗО стало ухудшаться, но суд поначалу отказывал в переводе обвиняемых под домашний арест. 16 августа, после "Марша матерей" в поддержку Павликовой и Дубовик, Дорогомиловский суд Москвы все же перевел девушек под домашний арест.

Die 18-jährige Anna Pawlikowa in einem Gericht in Moskau am 16. August. Die Behörden legen ihr zur Last, zusammen mit acht weiteren Verdächtigen eine extremistische Organisation aufgebaut zu haben. Autor: Elena Baryschewa, DW, 16.08.2018

Апелляция по делу "Нового величия": приговор могут изменить? 18.12.2020

В первый день рассмотрения апелляции на приговоры по резонансному делу "Нового величия" DW поговорила с матерями и близкими осужденных по нему молодых людей. На что они надеются?
People attend a rally to demand the release of jailed protesters, who were detained during opposition demonstrations for fair elections, in Moscow, Russia September 29, 2019. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Константин Котов: Мирный протест - долг любого порядочного гражданина 16.12.2020

Гражданский активист Константин Котов сразу после освобождения из тюрьмы рассказал DW о своих буднях в заключении, моральном давлении на него и планах по участию в правозащитной деятельности.
Festnahme eines Aktivisten vor dem Lublinskij Gericht in Moskau.

Приговор по делу "Нового величия": что происходило в суде и возле него 06.08.2020

Суд огласил приговоры фигурантам дела "Нового величия". Они признаны виновными и получили реальные и условные сроки. Как проходил процесс и какой была реакция на него - в репортаже DW.
14.8.2018*** Prozess gegen Anna Pawlikowa in Moskau. Foto: Miodrag Soric / DW

Комментарий: Приговор по делу "Нового величия" - 7 лет за чат с провокатором 06.08.2020

Приговор по делу "Нового величия" доказал: какой бы очевидной ни была провокация, суд займет сторону обвинения. Опасно, если общество привыкнет к таким приговорам, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Die 18-jährige Anna Pawlikowa in einem Gericht in Moskau am 16. August. Die Behörden legen ihr zur Last, zusammen mit acht weiteren Verdächtigen eine extremistische Organisation aufgebaut zu haben. Autor: Elena Baryschewa, DW, 16.08.2018

Обвинение запросило сроки для фигурантов дела "Нового величия" 14.07.2020

Самый суровый срок по делу "Нового величия" прокуратура запросила для Руслана Костыленкова: 7,5 лет колонии общего режима. Для четырех обвиняемых были запрошены условные сроки.
Die 18-jährige Anna Pawlikowa in einem Gericht in Moskau am 16. August. Die Behörden legen ihr zur Last, zusammen mit acht weiteren Verdächtigen eine extremistische Organisation aufgebaut zu haben. Autor: Elena Baryschewa, DW, 16.08.2018

Фигуранты дела "Нового величия" останутся под арестом до 17 августа 07.05.2020

Трое обвиняемых в создании экстремистского сообщества останутся под домашним арестом, другие четверо - в СИЗО. Рассмотрение дела "Нового величия" перенесено на 19 мая.
Russland l Konstantin Kotov - russischer Aktivist im Gefängnis IK-2 in Pokrov

В Москве на акции в день рождения Котова задержали 7 человек 22.02.2020

Друзья осужденного по "дадинской статье" активиста Константина Котова недалеко от Кремля запустили в небо воздушные шары цветов российского флага с надписью "Свободу Котову".
Die 18-jährige Anna Pawlikowa in einem Gericht in Moskau am 16. August. Die Behörden legen ihr zur Last, zusammen mit acht weiteren Verdächtigen eine extremistische Organisation aufgebaut zu haben. Autor: Elena Baryschewa, DW, 16.08.2018

Матери Анны Павликовой и Даниила Конона объявили голодовку 09.12.2019

По словам Юлии Виноградовой, матери обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой, она объявляет голодовку от чувства безысходности и требует правосудия для политзаключенных.

An der Grenze zwischen Weißrussland und Russland, Straßenschilder und Verkehrsschilder in dem Grenzgebiet zwischen Russland und Weißrussland, Stacheldraht an der Grenze zwischen Russland und Weißrussland, Grenzübergang zwischen Russland und Weißrussland (russische Seite), Grenzübergang (weißrussische Seite) - bei der Einfahrt in Weißrussland, Verkehrsschild Ukraine - Russland, Oktober 2016

Фигурант дела "Нового величия" попросил политического убежища в Украине 24.10.2019

Сергей Гаврилов, фигурант дела "Нового величия", находился под домашним арестом. СМИ сообщают, что он через Беларусь выехал в Украину, где попросил политического убежища.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Прокуратура просит отменить приговор фигуранту дела "Нового величия" 24.09.2019

Павел Ребровский осужден на 2,5 года колонии по обвинению в создании экстремистского сообщества. Он сначала признал вину, но затем отказался от своих показаний.
Die 18-jährige Anna Pawlikowa in einem Gericht in Moskau am 16. August. Die Behörden legen ihr zur Last, zusammen mit acht weiteren Verdächtigen eine extremistische Organisation aufgebaut zu haben. Autor: Elena Baryschewa, DW, 16.08.2018

Фигуранты "Нового величия" опознали засекреченного провокатора спецслужб 22.08.2019

Адвокаты обвиняемых по делу "Нового величия" внесли ходатайства в связи с раскрытием настоящего имени главного свидетеля.
Bilderbeschriftung: Anna Pavlikova im Gerichtssaal. Ihr wird ein Versuch des Machtumsturzes in Russland vorgeworfen Auf ausdrücklichen Wunsch der Russischen Redaktion unverpixelt

Анну Павликову из "Нового величия" увезли из суда на скорой 08.08.2019

Анне Павликовой стало плохо в Люблинском суде Москвы, скорая помощь увезла ее в больницу. Ранее защита девушки говорила, что пребывание в СИЗО серьезно подорвало ее здоровье.
09.08.2018 Vater und Rechtsanwälte von Anna Pavlikova im Gerichtssaal in Moskau: Dmitriy Pavlikov, Nikolay Fomin, Olga Karlova

Суд продлил арест фигурантам дела "Нового величия" 28.05.2019

Четверо обвиняемых в создании экстремистского сообщества останутся в СИЗО как минимум до 18 ноября. Еще четверым продлен срок домашнего ареста.
Die 18-jährige Anna Pawlikowa in einem Gericht in Moskau am 16. August. Die Behörden legen ihr zur Last, zusammen mit acht weiteren Verdächtigen eine extremistische Organisation aufgebaut zu haben. Autor: Elena Baryschewa, DW, 16.08.2018

В Москве вынудили уволиться судью, занимавшуюся делом "Нового величия" 15.05.2019

Судья Ирина Деваева в августе прошлого года перевела фигуранток дела "Нового величия" Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО под домашний арест.
14.8.2018*** Prozess gegen Anna Pawlikowa in Moskau. Foto: Miodrag Soric / DW

Дело "Нового величия": что изменилось год спустя 12.03.2019

Подходит к концу следствие по делу "Нового величия". Его фигурантов обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй в РФ. Правозащитники уверены, что процесс - показательный.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста фигуранткам "Нового величия" 10.01.2019

Фигурантки "Нового величия" Анна Павликова и Мария Дубовик останутся под домашним арестом до середины марта. Мосгорсуд отклонил их апелляции на решение суда низшей инстанции.
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