Дело "Нового величия"

Анну Павликову и Марию Дубовик обвиняют в создании экстремистского сообщества - группы "Новое величие". После "Марша матерей" девушек выпустили из СИЗО под домашний арест, но дело не закрыто.

В марте 2018 года в Москве задержали 10 человек за создание так называемой оппозиционной группы "Новое величие". В числе задержанных были 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. Участников объединения обвинили в создании экстремистского сообщества и заключили в СИЗО. Позже выяснилось, что в группу были внедрены три сотрудника силовых структур, которые и дали обвинительные показания на членов "Нового величия". По версии следствия, состоявшие в группе планировали захват власти в России после государственного переворота. В начале августа здоровье Павликовой в СИЗО стало ухудшаться, но суд поначалу отказывал в переводе обвиняемых под домашний арест. 16 августа, после "Марша матерей" в поддержку Павликовой и Дубовик, Дорогомиловский суд Москвы все же перевел девушек под домашний арест.