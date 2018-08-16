Дело "Нового величия": насколько милосердны российские суды?

Следствие попросило отпустить под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик, обвиняемых в экстремизме. Девушки провели в СИЗО уже почти полгода. Взгляд Сергея Елкина.
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