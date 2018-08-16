 Дело ″Нового величия″: насколько милосердны российские суды? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.08.2018

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Россия

Дело "Нового величия": насколько милосердны российские суды?

Следствие попросило отпустить под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик, обвиняемых в экстремизме. Девушки провели в СИЗО уже почти полгода. Взгляд Сергея Елкина.

карикатура Сергея Елкина о деле Анны Павликовой и Марии Дубовик

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    Автор: Елена Барышева


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