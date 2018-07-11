 Дело Мирсаидова: директор команды КВН и журналист приговорен к 12 годам | Центральная Азия - события и оценки | DW | 11.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Центральная Азия

Дело Мирсаидова: директор команды КВН и журналист приговорен к 12 годам

Суд в Таджикистане вынес приговор по делу директора команды КВН, а ранее известного журналиста. Чем обернулось для Хайрулло Мирсаидова обращение к Эмомали Рахмону?

Хайрулло Мирсаидов

Хайрулло Мирсаидов

Городской суд Худжанда вынес приговор Хайрулло Мирсаидову. По сообщениям таджикских СМИ, директор команды КВН "Сборная Таджикистана" осужден на 12 лет лишения свободы с отбытием срока в колонии усиленного режима. Судья Джурахон Рахмон при вынесении приговора пояснил, что если бы Мирсаидов выплатил нанесенный государству ущерб в размере 123 тыс. 913 сомони (около 13,5 тысяч долларов), то тюремного заключения ему удалось бы избежать.

Обвинен по трем статьям

Хайрулло Мирсаидов признан виновным в нарушении трех статей УК Таджикистана: присвоении или растрате бюджетных средств, подделке документов и заведомо ложном доносе. Кроме того, ему предстоит выплатить вышеуказанную сумму. До этого, 10 июля, государственное обвинение потребовало приговорить таджикского КВНщика, а в недавнем прошлом - известного журналиста (в том числе, до 2012 года работавшего внештатным корреспондентом DW в Таджикистане) к 13 годам колонии строгого режима и обязать его возместить нанесенный бюджету ущерб - 123 тыс. 913 сомони.

В свою очередь адвокаты Мирсаидова исходили из того, что уголовное дело в отношении их подзащитного было возбуждено незаконно. Изначально следствие, которое вела прокуратура Согдийской области, инкриминировало Мирсаидову, помимо вышеуказанных трех статей Уголовного кодекса, статью о возбуждении национальной и межэтнической вражды. Однако последнее обвинение за отсутствием неопровержимых доказательств в суд передано не было, и в ходе открытого процесса, начавшегося 8 июля, не фигурировало.

История ареста Хайрулло Мирсаидова

Напомним, что Хайрулло Мирсаидов был арестован и направлен в СИЗО Худжанда 5 декабря 2017 года. Этому предшествовал конфликт, который произошел между ним и управляющим делами молодежи и спорта Согдийской области Олимом Зохирзода в связи с финансированием команды "Сборная Таджикистана".

Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон

С просьбой о материальной поддержке этой команды ее директор ранее обратился к  президенту республики Эмомали Рахмону. А в ноябре 2017 года Мирсаидов направил открытое письмо главе государства, в котором обвинил чиновника Согдийской администрации в присвоении денег, выделенных на команду после его просьбы, и просил разобраться в возникшей ситуации. Но по прошествии двух с половиной недель его самого арестовали. Это дало основания независимым наблюдателям, правозащитникам и бывшим коллегам Мирсаидова по журналистской деятельности заподозрить таджикские власти в преследовании ее критика.

К властям Таджикистана в защиту Мирсаидова и с требованием провести объективное расследование обращались различные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch (HRW), Норвежский Хельсинкский комитет, "Репортеры без границ".

"Власти не предъявили убедительных свидетельств, достаточных для ареста Мирсаидова, а обвинения в его адрес представляются политически мотивированными... Независимые журналисты, такие как Мирсаидов, должны получить признание за свою важную работу, а не оказываться за решеткой в попытке закрыть им рот за мужество говорить о коррупции", - так в декабре 2017 года высказывался о деле Мирсаидова Мариус Фоссум из Норвежского Хельсинкского комитета.

В ходе процесса, за которым следили местные журналисты, Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям о присвоении или растрате бюджетных средств, и по подделке документов, но обвинения в заведомо ложном доносе он полностью отвергал.

Согдийские чиновник против директора команды КВН

Судя по сообщениям СМИ, важным пунктом тяжбы был вопрос о том, как расценить утверждение Мирсаидова, что Олим Зохирзода оставил себе около тысячи долларов бюджетных средств, выделенных на приобретение техники для команды КВН, и уже купленной на свои средства Мирсаидовым.

Надежда Атаева

Надежда Атаева

Кроме того, директор "Сборной Таджикистана" обвинял в пособничестве чиновнику Согдийской администрации двух сотрудников местной прокуратуры. Сторона Олима Зохирзода, считающаяся в ходе процесса стороной потерпевшей, в свою очередь, заверила суд, что указанные бюджетные средства вообще выделялись не "Сборной Таджикистана", а другой таджикской команде КВН. Адвокат Олима Захидзода, (уже к настоящему моменту не занимающего в администрации прежней должности), настаивал на выплате обвиняемым компенсации (около 5,5 тысяч долларов) за нанесенный его подзащитному моральный ущерб.

"Вместо того, чтобы изучить факты, приведенные в открытом письме Мирсаидова, его самого арестовали, возбудили дело, характеризуя его действия как совершение тяжких преступлений, и осудили", - говорит глава правозащитной организации Ассоциация "Права человека в Центральной Азии" (AHRCA, Франция) Надежда Атаева в интервью DW.

Преследование за критическое мнение 

"Мы знаем, что Мирсаидов обратился к президенту страны с открытым письмом, в котором указал имена конкретных чиновников во власти, причастных, по его утверждению, к коррупции, и призвал президента провести расследование. Но расследования по существу, которое обязательно предполагает расследование его заявления в отношении обвиненных им чиновников, насколько нам известно, так по сути и не проведено", - комментирует процесс в Худжанде правозащитница.

Контекст

Какой из президентов в Центральной Азии обладает наибольшими полномочиями? И как они укрепляют свои позиции? На эти вопросы DW отвечают эксперты. (27.04.2017)

Преследования, эмиграция, тюрьма или загадочная смерть – вот что значит быть в оппозиции в Таджикистане. Август 2015 года был особенно тяжелым для независимых политиков. (26.08.2015)

Журналист и директор таджикской команды КВН Хайрулло Мирсаидов задержан по ряду обвинений. Ранее он выступил с обличением местных властей в коррупции. (13.12.2017)

"В любой авторитарной системе любой судья принимает во внимание мотивацию возбуждения уголовного дела. И хотя часть обвинений была снята, главное остается - в отношении Хайрулло Мирсаидова мы наблюдаем преследование человека за свободное выражение критического мнения, причем в обращении к гаранту прав и свобод человека", - считает собеседница DW.

"Приговор, вынесенный Хайрулло Мирсаидову - это сигнал обществу, что критиковать представителя власти очень опасно. Можно получить наказание, соразмерное по тяжести наказанию за терроризм", - подводит промежуточный итог Надежда Атаева. Защита Мирсаидова заявила о том, что намерена обжаловать приговор в вышестоящей инстанции и считает его слишком жестким, а также не находит, что суд доказал вину подзащитного хотя бы по одному из предъявленных обвинений.

Смотрите также:

Смотреть видео 26:13
Now live
26:13 мин

Как в Европе борются против коррупции - "Европа в фокусе"

  • Министр торговли США сотрудничал с компанией из России

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Российский интерес американского министра

    Министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". "Сибуром" владеют лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина - Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Русская доля в Facebook и Twitter

    Российский предприниматель Юрий Мильнер по данным авторов "Райских досье", вложил сотни миллионов долларов в компании Facebook Inc. и Twitter Inc. при поддержке Кремля. Приобретение им акций Twitter осуществлялось при финансовой поддержке российского банка с госучастием - ВТБ. Инвестиции в Facebook осуществлялись при участии дочерней компании "Газпром".

  • Британские банкиры уходят от налогов

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Банкиры королевы инвестировали в офшорную зону

    Герцогство Ланкастера, управляющее активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse, которая предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых.

  • Frankreich Paris Scharapowa bei French Open Füße (picture-alliance/dpa/I. Langsdon)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Nike - бег от налогов

    Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. выстроил такую финансовую схему, которая с помощью офшоров на Бермудских островах и, позднее, в Нидерландах, позволила компании за пределами США уклониться от налоговых выплат в миллиарды евро.

  • Apple-Logo (Picture-alliance/dpa/C. Dernbach)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Ох, яблочко...

    Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.

  • Kanada Ministerpräsident Trudeau im Kajak (Ausschnitt) (picture-alliance/empics/D. Dyck)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Премьер Канады от комментариев отказался

    Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

  • Kupfermine Kongo (AFP/Getty Images)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Швейцарская Glencore

    В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

  • Curt Engelhorn deutscher Industrieller (Getty Images/M. Buckner)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Немецкие фигуранты досье

    Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.

    Автор: Екатерина Венкина


Контекст

Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова

Галим Фасхутдинов много лет работал журналистом DW в Таджикистане. А еще он был страстным фотографом. Галим трагически погиб 30 января 2018 года. Некоторые из его фотографий - в нашей галерее. (31.01.2018)  

"Райские досье" или "Файлы райских островов"

В руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о тайнах "налоговых оазисов". (05.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Интервью с завербованным в России экс-боевиком ИГ  

Почему таджики воюют за "Исламское государство"  

Как в Европе борются против коррупции - "Европа в фокусе"  

Самые читаемые сегодня

Немецкий журналист: "То, что я увидел, ввергло меня в состояние шока"  

Хорватия на ЧМ-2018: победы в России на фоне скандалов дома  

Рабочая сила для Германии: каким будет немецкий миграционный закон  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно