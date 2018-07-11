Дело Мирсаидова: директор команды КВН и журналист приговорен к 12 годам

Городской суд Худжанда вынес приговор Хайрулло Мирсаидову. По сообщениям таджикских СМИ, директор команды КВН "Сборная Таджикистана" осужден на 12 лет лишения свободы с отбытием срока в колонии усиленного режима. Судья Джурахон Рахмон при вынесении приговора пояснил, что если бы Мирсаидов выплатил нанесенный государству ущерб в размере 123 тыс. 913 сомони (около 13,5 тысяч долларов), то тюремного заключения ему удалось бы избежать.

Обвинен по трем статьям

Хайрулло Мирсаидов признан виновным в нарушении трех статей УК Таджикистана: присвоении или растрате бюджетных средств, подделке документов и заведомо ложном доносе. Кроме того, ему предстоит выплатить вышеуказанную сумму. До этого, 10 июля, государственное обвинение потребовало приговорить таджикского КВНщика, а в недавнем прошлом - известного журналиста (в том числе, до 2012 года работавшего внештатным корреспондентом DW в Таджикистане) к 13 годам колонии строгого режима и обязать его возместить нанесенный бюджету ущерб - 123 тыс. 913 сомони.

В свою очередь адвокаты Мирсаидова исходили из того, что уголовное дело в отношении их подзащитного было возбуждено незаконно. Изначально следствие, которое вела прокуратура Согдийской области, инкриминировало Мирсаидову, помимо вышеуказанных трех статей Уголовного кодекса, статью о возбуждении национальной и межэтнической вражды. Однако последнее обвинение за отсутствием неопровержимых доказательств в суд передано не было, и в ходе открытого процесса, начавшегося 8 июля, не фигурировало.

История ареста Хайрулло Мирсаидова

Напомним, что Хайрулло Мирсаидов был арестован и направлен в СИЗО Худжанда 5 декабря 2017 года. Этому предшествовал конфликт, который произошел между ним и управляющим делами молодежи и спорта Согдийской области Олимом Зохирзода в связи с финансированием команды "Сборная Таджикистана".

Эмомали Рахмон

С просьбой о материальной поддержке этой команды ее директор ранее обратился к президенту республики Эмомали Рахмону. А в ноябре 2017 года Мирсаидов направил открытое письмо главе государства, в котором обвинил чиновника Согдийской администрации в присвоении денег, выделенных на команду после его просьбы, и просил разобраться в возникшей ситуации. Но по прошествии двух с половиной недель его самого арестовали. Это дало основания независимым наблюдателям, правозащитникам и бывшим коллегам Мирсаидова по журналистской деятельности заподозрить таджикские власти в преследовании ее критика.

К властям Таджикистана в защиту Мирсаидова и с требованием провести объективное расследование обращались различные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch (HRW), Норвежский Хельсинкский комитет, "Репортеры без границ".

"Власти не предъявили убедительных свидетельств, достаточных для ареста Мирсаидова, а обвинения в его адрес представляются политически мотивированными... Независимые журналисты, такие как Мирсаидов, должны получить признание за свою важную работу, а не оказываться за решеткой в попытке закрыть им рот за мужество говорить о коррупции", - так в декабре 2017 года высказывался о деле Мирсаидова Мариус Фоссум из Норвежского Хельсинкского комитета.

В ходе процесса, за которым следили местные журналисты, Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям о присвоении или растрате бюджетных средств, и по подделке документов, но обвинения в заведомо ложном доносе он полностью отвергал.

Согдийские чиновник против директора команды КВН

Судя по сообщениям СМИ, важным пунктом тяжбы был вопрос о том, как расценить утверждение Мирсаидова, что Олим Зохирзода оставил себе около тысячи долларов бюджетных средств, выделенных на приобретение техники для команды КВН, и уже купленной на свои средства Мирсаидовым.

Надежда Атаева

Кроме того, директор "Сборной Таджикистана" обвинял в пособничестве чиновнику Согдийской администрации двух сотрудников местной прокуратуры. Сторона Олима Зохирзода, считающаяся в ходе процесса стороной потерпевшей, в свою очередь, заверила суд, что указанные бюджетные средства вообще выделялись не "Сборной Таджикистана", а другой таджикской команде КВН. Адвокат Олима Захидзода, (уже к настоящему моменту не занимающего в администрации прежней должности), настаивал на выплате обвиняемым компенсации (около 5,5 тысяч долларов) за нанесенный его подзащитному моральный ущерб.

"Вместо того, чтобы изучить факты, приведенные в открытом письме Мирсаидова, его самого арестовали, возбудили дело, характеризуя его действия как совершение тяжких преступлений, и осудили", - говорит глава правозащитной организации Ассоциация "Права человека в Центральной Азии" (AHRCA, Франция) Надежда Атаева в интервью DW.

Преследование за критическое мнение

"Мы знаем, что Мирсаидов обратился к президенту страны с открытым письмом, в котором указал имена конкретных чиновников во власти, причастных, по его утверждению, к коррупции, и призвал президента провести расследование. Но расследования по существу, которое обязательно предполагает расследование его заявления в отношении обвиненных им чиновников, насколько нам известно, так по сути и не проведено", - комментирует процесс в Худжанде правозащитница.

"В любой авторитарной системе любой судья принимает во внимание мотивацию возбуждения уголовного дела. И хотя часть обвинений была снята, главное остается - в отношении Хайрулло Мирсаидова мы наблюдаем преследование человека за свободное выражение критического мнения, причем в обращении к гаранту прав и свобод человека", - считает собеседница DW.

"Приговор, вынесенный Хайрулло Мирсаидову - это сигнал обществу, что критиковать представителя власти очень опасно. Можно получить наказание, соразмерное по тяжести наказанию за терроризм", - подводит промежуточный итог Надежда Атаева. Защита Мирсаидова заявила о том, что намерена обжаловать приговор в вышестоящей инстанции и считает его слишком жестким, а также не находит, что суд доказал вину подзащитного хотя бы по одному из предъявленных обвинений.

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