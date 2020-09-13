На этой странице представлены все публикации, посвященные нашумевшей в Германии истории с русскоязычной 13-летней девочкой Лизой, которую якобы похитили и изнасиловали мигранты.
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Какую роль тема России играла в предвыборной борьбе в ФРГ? Об этом спорят директор Института миграционной политики Ольга Гулина, политолог, консультант "Газпрома" Александр Рар и глава организации Dekabristen Сергей Медведев.
Правительство ФРГ намерено бороться с дезинформацией и фейковыми новостями из России. На эту проблему политики обратили внимание год назад, когда российские СМИ раскрутили так называемое "дело девочки Лизы".