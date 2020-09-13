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Дело "девочки Лизы"

На этой странице представлены все публикации, посвященные нашумевшей в Германии истории с русскоязычной 13-летней девочкой Лизой, которую якобы похитили и изнасиловали мигранты.

Содержание страницы генерируется автоматически.

28.01.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 28, 2019: Germany's Ambassador to Russia Ruediger von Fritsch attends an exhibition titled Anne Frank. Holocaust Diaries marking International Holocaust Remembrance Day at Moscow's Jewish Museum and Tolerance Centre. Artyom Geodakyan/TASS Foto: Artyom Geodakyan/TASS/dpa |

Когда с РФ можно говорить откровенно? Экс-посол ФРГ о деле Навального 13.09.2020

Экс-посол ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич объяснил, почему Россия так ведет себя в деле об отравлении Навального, какому шаблону следует и при каких условиях может изменить свою реакцию.

German Chancellor Angela Merkel holds the annual summer news conference in Berlin, Germany, July 20, 2018. REUTERS/Michele Tantussi

Меркель приветствовала встречу Путина с Трампом 20.07.2018

Россия замечена в ведении "гибридных войн" и дезинформации, заявила Ангела Меркель. Она также рассказала о том, как следует отвечать на эти действия.
Russlanddeutsche in Berlin Marzahn Gebäude Außenansicht

Уполномоченный по переселенцам: С российскими немцами в ФРГ надо говорить по-русски 08.06.2018

Уполномоченный правительства ФРГ Бернд Фабрициус рассказал DW о восприимчивости немцев-переселенцев из экс-СССР к российской пропаганде и их отношении к "Альтернативе для Германии".
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JUNE 11, 2013. English-language news studio (newsroom) of Russia Today (RT), 24-hour international multilingual Russian-based television network. (Photo ITAR-TASS/ Zurab Dzhavakhadze)

Как Кремль ведет информационную войну против Германии 24.05.2018

В интервью DW немецкий эксперт Сюзанне Шпан рассказала о методах воздействия российских СМИ в Германии. Главная ставка, по ее словам, делается на их местные медиасети.

Ток-шоу "Квадрига": Повлияла ли Москва на избирательную кампанию в ФРГ? (19.09.2017) 19.09.2017

Какую роль тема России играла в предвыборной борьбе в ФРГ? Об этом спорят директор Института миграционной политики Ольга Гулина, политолог, консультант "Газпрома" Александр Рар и глава организации Dekabristen Сергей Медведев.

Berlin, ZDF, Polit-Talk Maybrit Illner Thema:Planlos nach dem Brexit. Wie weiter in Europa?, Foto: Alexander Graf Lambsdorff (FDP), stellvertretender Präsident des Europäischen Parlamentes Berlin ZDF Polit Talk Maybrit Illner Theme Planlos after the Brexit like further in Europe Photo Alexander Graf Lambsdorff FDP Deputy President the European Parliament Copyright: Imago/M. Popow

Замглавы Европарламента: Готовности принять Украину в НАТО нет 12.07.2017

Зампредседателя Европарламента Александер Ламбсдорф рассказал DW, готовы ли страны НАТО защищать Украину и как могут измениться отношения ФРГ и РФ после выборов в бундестаг.
Der Angeklagte (rechts) im Fall Das Mädchen Lisa vor dem Gerichtsgebäude in Berlin, Juni 2017

Точка в деле "девочки Лизы": условный приговор за секс-видео 20.06.2017

Условный срок за секс с несовершеннолетней и видеозапись - в деле "девочки Лизы", которая якобы была изнасилована беженцами, поставлена точка. DW - о громком судебном процессе.
Angeklagter im Fall des russlanddeutschen Mädchens aus Berlin-Marzahn steht vor Gericht (Gerichtsverhandlung startet am 20.06.2017)

Дело "девочки Лизы": обвиняемый приговорен к условному сроку 20.06.2017

Обвиняемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней "девочкой Лизой" из Берлина приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно.
Plattenbauten am 23.02.2016 in Berlin in Marzahn. Foto: Britta Pedersen/dpa | Verwendung weltweit

В Берлине начинается процесс по делу "девочки Лизы" 18.06.2017

24-летнего берлинца обвиняют в сексуальном насилии в особо тяжкой форме. Секс произошел по обоюдному согласию, но жертве, девочке из семьи российских немцев, было всего 13 лет.

Quadriga Russisch, Thema: Russischsprachige Politiker streben Bundestagsmandate an Bilder aus der DW-Sendung Quadriga

Русскоязычные политики идут в немецкий бундестаг 30.05.2017

В этом году депутатами парламента Германии хотят стать более 10 выходцев из СССР. Кандидаты в депутаты бундестага от двух крупнейших партий ФРГ пришли на ток-шоу “Квадрига”, чтобы рассказать о своих программах.
FILE - In this June 3, 2013 file photo German Chancellor Angela Merkel stand behind a window with a reflection of the European flag as she waits for the arrival of King Willem-Alexander of the Netherlands and Queen Maxima of the Netherlands, unseen, for a meeting at the chancellery in Berlin. Media reported Sunday, Nov. Nov. 20, 2016 that Merkel will run for a fourth four-year-term to become one of the longest-serving leaders of post-war Germany. (AP Photo/Markus Schreiber, file)

Российские немцы в гостях у Меркель: первый шаг в налаживании контактов 18.05.2017

От ассортимента супермаркетов до русскоязычных СМИ - о чем шла речь на закрытой встрече канцлера Германии и представителей российских немцев, выяснила DW.
treffen Bundesverband russischsprachigen Eltern in Berlin. Foto: Vladimir Esipov / DW am 4.3.2017

Выборы в бундестаг: политпросвет на русском 04.03.2017

Русскоговорящие граждане Германии сделали первый шаг к созданию своего политического лобби - накануне выборов в бундестаг.
04.01.2017 Polizeibeamte sichern am 04.01.2017 in Berlin das Landgericht Moabit. Ein mutmaßlicher Unterstützer der Terrororganisation IS sitzt auf der Anklagebank. Der Generalbundesanwalt wirft dem 19-jährigen Syrer vor, ab August 2015 in Berlin den Alexanderplatz, das Brandenburger Tor und das Gebiet um den Reichstag als potentielle Anschlagsziele ausgekundschaftet zu haben. Zuvor soll er in Syrien unter IS-Kommando an Militäroperationen teilgenommen haben. Foto: Maurizio Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

И снова о "девочке Лизе": берлинцу предъявлено обвинение в сексуальном насилии 28.02.2017

Сексуальное насилие в отношении 13-летней Лизы из Берлина было совершено за несколько месяцев до ее исчезновения в январе. 23-летнему берлинцу предъявлено обвинение.
ILLUSTRATION: Schatten einer Hand einer erwachsenen Person und der Kopf eines Kindes an einer Wand eines Zimmers am 12.01.2014 in Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Foto: Patrick Pleul

История испанской "девочки Лизы" оказалась фейком 18.02.2017

Испанская прокуратура опровергла распространяемый российскими СМИ фейк о 13-летней россиянке, которую якобы принуждали к проституции. История очень напоминает "дело девочки Лизы" из Германии.
German Bundeswehr soldiers of the 12th Mechanised Infantry Brigade, 122th Infantry Battalion arrival by plane at a airport in Kaunas, Lithuania, Wednesday, Feb. 1, 2017. As part of the NATO program 'enhanced forward presence'. Over 450 German soldiers with their weaponry and over 100 military vehicles will form one o the maneuver units of the NATO enhanced Forward Presence Battalion, deployed in Lithuania. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) |

Как Вильнюс и Берлин разоблачили фейк о бундесвере в Литве 17.02.2017

Немецкие солдаты, размещенные в Литве, стали целью заведомо ложных обвинений в изнасиловании местной девочки. Что на самом деле случилось и как удалось остановить распространение фейка.
A man poses with a magnifier in front of a Facebook logo on display in this illustration taken in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, December 16, 2015. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD PACKAGE - SEARCH BUSINESS WEEK AHEAD JULY 25 FOR ALL IMAGES

"Дело девочки Лизы" - год спустя: в ФРГ намерены бороться с российской пропагандой (видео) 10.01.2017

Правительство ФРГ намерено бороться с дезинформацией и фейковыми новостями из России. На эту проблему политики обратили внимание год назад, когда российские СМИ раскрутили так называемое "дело девочки Лизы".
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