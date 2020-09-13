Дело "девочки Лизы"

Русскоязычные политики идут в немецкий бундестаг

В этом году депутатами парламента Германии хотят стать более 10 выходцев из СССР. Кандидаты в депутаты бундестага от двух крупнейших партий ФРГ пришли на ток-шоу “Квадрига”, чтобы рассказать о своих программах.