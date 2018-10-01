Дело Бабченко: первый приговор в режиме секретности

Через четыре месяца после инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко вступил в силу первый приговор обвиняемым. Осужденный - 50-летний киевский предприниматель Борис Герман, совладелец и коммерческий директор оружейного предприятия "Шмайсер". Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила его в заказе и подготовке теракта в отношении Бабченко. Суд определил ему наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы.

Сам пострадавший Аркадий Бабченко 1 октября на своей странице в Facebook обвинил в организации покушения на себя российские спецслужбы, а также бизнесмена Евгения Пригожина известного как "повара Путина". Пригожина также считают вероятным основателем так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, известной своими операциями в Донбассе и в Сирии.

Организатор покушения на Бабченко

По версии следствия, в начале апреля 2018 года Герман за 30 тысяч долларов заказал знакомому военном волонтеру Алексею Цимбалюку убийство Аркадия Бабченко. Цимбалюк сразу сообщил об этом СБУ - поэтому подготовка к убийству и сама имитация покушения проходили под полным контролем спецслужбы.

Бориса Германа задержали 30 мая - на следующий день после инсценированного убийства. На избрании меры пресечения он неожиданно назвал себя агентом украинской контрразведки и начал доказывать, что не собирался убивать Бабченко, а на самом деле вел работу по разоблачению в Украине подрывной сети российских спецслужб. Для этого Герман якобы вошел в контакт со своим давним знакомым Вячеславом Пивоварником, которого называл "представителем фонда Путина", созданного для финансирования беспорядков в Украине.

Аркадий Бабченко (слева) и генпрокурор Юрий Луценко на пресс-конференции в Киеве 30 мая 2018 года

Впрочем, в СБУ и Генеральной прокуратуре отрицали информацию о предварительном сотрудничестве украинских спецслужб с Германом. По словам генпрокурора Юрия Луценко, тот действовал по прямым указаниям "представителя Российской Федерации, который передавал средства и говорил, как ими распоряжаться на территории Украины". В СБУ считают, что после Бабченко Герман и его российские заказчики планировали убийства еще ряда журналистов и общественных деятелей так называемого "списка 47", о котором стало известно сразу после задержания Германа. Во время обысков в его квартире, автомобиле и складских помещениях правоохранители нашли гранатометы, пулеметы и автоматы.

Секретное признание Германа

В конце концов, в августе, проведя под стражей менее трех месяцев, Герман заключил сделку со следствием, признав свою вину в организации подготовки террористического акта и незаконном обращении с огнестрельным оружием.

Но, несмотря на обещания спецслужб обеспечить прозрачность расследования покушения на Бабченко, судебные заседания с участием Германа с июля проходили в закрытом режиме. Так же без участия журналистов 30 августа был вынесен и приговор по делу (текст судебного решения не обнародован, объявили только срок заключения Германа).

Адвокат Германа Евгений Солодко отказался комментировать приговор, содержание сделки и даже сам факт ее существования. В течение лета он настойчиво доказывал следствию и журналистам сотрудничество своего клиента с украинскими спецслужбами, однако пока не комментирует, почему тот изменил позицию и признал свою вину.

Другие действующие лица истории с Бабченко

О завершении досудебного следствия о покушении на Бабченко генеральная прокуратура Украины объявила 13 сентября, однако обстоятельства участия в покушении других подозреваемых до сих пор до конца не раскрыты.

Адвокат Германа Евгений Солодко

Еще с середины июня под стражей находится 40-летний житель Черкасс Тарас Стельмашенко. По версии следствия, в мае он вместе с еще двумя гражданами Украины посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Обратные билеты в Украину Стельмашенко и его спутникам покупал Герман по просьбе Пивоварника - об этом Герман сам рассказал следователям еще в июне, хотя тогда не мог вспомнить даже фамилий пассажиров.

По информации DW, группа, посещавшая Ростов, имеет тесные связи с черкасской организованной преступной группировкой "Торпеды", а во время обыска у Стельмашенко был найден пистолет. Впрочем, как утверждает его адвокат Олег Юрченко, следствие до сих пор не нашло каких-либо доказательств или свидетельств, связывающих его клиента с терроризмом.

Еще больше загадок в дело добавил Пивоварник, который с июля находится в розыске. 12 сентября он выложил в YouTube видеообращение, где утверждает, что много лет также был агентом украинских спецслужб, занимаясь контрабандой и наполнением "черной кассы СБУ".

По словам Пивоварника, его задачей по "делу Бабченко" была провокация лиц из окружения администрации Кремля на финансирование убийства журналиста. Впрочем, как утверждает подозреваемый, когда российские спецслужбы отказались "заказывать" оппозиционера, СБУ все равно запустила спланированную операцию и теперь пытается сделать его конечным заказчиком.

Очень интересные показания Германа

"Он дает очень интересные показания", - заявил про Бориса Германа председатель СБУ Василий Грицак вскоре после вынесения приговора. Подробно изучив судебные документы, DW выяснила, что благодаря свидетельствам осужденного образуется целый массив уголовных производств, которые в СБУ пытаются связать с деятельностью российских спецслужб. В частности, DW известно по крайней мере о двух уголовных делах по незаконному обороту оружия, расследование которых после показаний Бориса Германа взяла на себя СБУ.

Также 1 августа СБУ провела обыски в нескольких офисах украинской политической партии "Разумная сила". Из судебного решения следует, что после показаний Германа правоохранители заподозрили партию и ее лидера - бывшего начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Соловьева - в "привлечении отдельных групп и лиц к террористической деятельности на территории Украины", а также в получении финансирования из "фонда Путина". Впрочем, через два месяца после обысков официальных подозрений руководству партии пока никто не предъявил.

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