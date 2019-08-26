 Деловые настроения в мире упали до самого низкого уровня с 2009 года | Экономические новости из Германии | DW | 11.11.2019

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Экономика

Деловые настроения в мире упали до самого низкого уровня с 2009 года

Барометр деловых настроений снизился почти до минус 19 пунктов, сообщает институт ifo. Столь плохих показателей не было с кризисного 2009 года.

Менеджер с ноутбуком на голове

Настроения в мировой экономике ухудшились до самого низкого показателя с кризисного 2009 года. Барометр деловых настроений в четвертом квартале 2019 года упал в годовом исчислении с минус 10,1 до минус 18,8 пункта, сообщил в понедельник, 11 ноября, мюнхенский институт экономических исследований ifo по результатам опроса 1230 экспертов из 117 стран.

Контекст

В августе важный барометр немецкой экономики снизился в пятый раз подряд и достиг показателя в 94,3 пункта, сообщил мюнхенский институт ifo. (26.08.2019)

Президент США может быть доволен: британская королева ухаживала за ним, а правительству он пообещал жесткие переговоры о торговле после "Брекзита". Своеобразная дружба, считает Бернд Ригерт. (05.06.2019)

Это самый худший показатель со второго квартала 2009 года, когда финансовый кризис охватил почти все регионы мира. "Мировая конъюнктура продолжает охлаждаться. Эксперты прогнозируют значительно более слабый экономический рост в мировой торговле, ослабление частного потребления и снижения инвестиций", - констатировал глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

По словам Фюста, эксперты заметно пессимистичнее оценивают и текущую ситуацию, и перспективы в связи с торговыми конфликтами и такими рисками, как "Брекзит". "Экономический климат ухудшился почти во всех регионах", - отметил глава ifo. При этом в странах с быстро развивающейся экономикой пессимистично оценивается в первую очередь текущая ситуация, а в индустриальных странах - перспективы на ближайшие месяцы.

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    Автор: Томас Кольман


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