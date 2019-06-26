Делегация РФ в ПАСЕ отказалась голосовать по резолюции о деле Немцова

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 27 июня, заявила, что не станет участвовать в голосовании по поводу резолюции, призывающей власти РФ "вновь открыть и продолжить" расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Как сообщает "Интерфакс", в делегации заявили, что подобная резолюция является актом давления на следствие, поскольку дело еще не закрыто.

В итоге за резолюцию, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом, единогласно проголосовали 40 депутатов Ассамблеи, против не было никого. По правилам ПАСЕ, этого достаточно для принятия документа.

В резолюции, в частности, отмечается, что "не все соответствующие аспекты этого дела были рассмотрены, и полная правда не была раскрыта". Автор упоминает многочисленные несоответствия в показаниях ключевых свидетелей, нарушения в ходе судебного разбирательства. Кроме того, в резолюции также обращается внимание на тесную связь так и не найденного Руслана Мухудинова, который по версии следствия выступил заказчиком убийства политика, заплатив исполнителям 15 млн рублей, и Заура Дадаева, непосредственно стрелявшего в Немцова, с "высшими уровнями военной и политической власти в Чечне". Крайне маловероятно, что эти люди "могли бы организовать сложную операцию по публичному убийству видного политического деятеля в центре Москвы без предварительного уведомления и одобрения, если не прямого указания своего иерархического начальства", - отмечается в документе. Ассамблея назвала главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора Виктора Гриня "особо ответственными за провал расследования и отсутствие доверия к доводам обвинениям".

Возвращая полномочия РФ

В принятой накануне резолюции, подтвердившей полномочия российской делегации, вернувшейся в ПАСЕ после трехлетнего отсутствия, Москву призвали в полной мере сотрудничать в расследовании убийства Бориса Немцова.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Пять человек, названные следствием исполнителями преступления, в 2017 году были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.

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