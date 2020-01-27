Делегация России в ПАСЕ: права подтвердили, но не простили

Послеобеденное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 29 января, было полностью посвящено сложному вопросу вины и наказания. Сначала депутаты подавляющим большинством приняли резолюцию о "Совместной дополняющей процедуре ПАСЕ и Комитета министров СЕ (КМСЕ) в ответ на серьезные нарушения уставных обязательств страной-членом". Сразу после этого начались дебаты о полномочиях российской делегации, обжалованных на существенных основаниях в первый же день сессии.

Такими основаниями, согласно регламенту ПАСЕ, считаются серьезные нарушения страной принципа верховенства права и прав человека. Однако мониторинговый комитет ПАСЕ таких нарушений у России не увидел и рекомендовал ассамблее ратифицировать права делегации РФ. Что депутаты и сделали 96 голосами "за" и 44 - "против". Еще семь воздержались.



Новый подход к санкциям



Необходимость в новой процедуре, предусматривающей наказание страны-члена СЕ за грубое нарушение основных принципов организации - уважения к международному праву и правам человека - возникла после пятилетнего периода санкционного противостояния Москвы и ПАСЕ из-за аннексии Россией украинского Крыма.

Чтобы дать российской делегации возможность вернуться в ПАСЕ, в регламент ассамблеи внесли изменения, которые сделали невозможным введение жестких санкций против страны-нарушительницы. А в Совете Европы объявили, что решение об исключении государства-члена из организации будут принимать коллегиально два уставных органа - ПАСЕ и КМСЕ, к которым присоединится генеральный секретарь СЕ. Соответствующую процедуру поручили разработать политическому комитету ассамблеи.

В тексте резолюции, автором которой является представитель группы социалистов от Германии Франк Швабе (Frank Schwabe), подробно прописаны все этапы процедуры - от ее инициирования, для которого необходимы 120 подписей депутатов ПАСЕ, до финального решения об исключении. Между первым и последним этапом предусмотрено несколько голосований в ПАСЕ, совместная миссия Совета Европы в страну, ставшую предметом критики, разработка "дорожной карты", которая должна дать ей шанс исправить недостатки и избежать санкций. На весь процесс должно уйти около девяти месяцев.



Медленная и сложная процедура

Лидер партии левых из Нидерландов Тини Кокс долго благодарил всех бывших и нынешних членов ПАСЕ, подготовивших почву для того, чтобы решение о совместной санкционной процедуре было реализовано. "Мы преодолели кризис в нашей организации и добились синергии всех ее органов", - радовался Кокс.

Лидер группы консерваторов Александр Почей из Польши назвал реакцию Кокса "оголтелым оптимизмом". Он усомнился в том, что КМСЕ, ПАСЕ и генсек смогут эффективно сотрудничать в рамках процедуры, поскольку они, по словам Почея, "в течение многих лет руководствовались в своей деятельности противоречивыми подходами". Украинский депутат Сергей Соболев из Европейской народная партии настаивал на том, что процедура слишком медленная и "за девять месяцев, на которые она рассчитана, можно завоевать всю Европу".



Российская делегация за новую процедуру не голосовала, сославшись на то, что в резолюции нет четкой формулировки, что именно считать серьезным нарушением устава Совета Европы.



Об аннексии Крыма едва не забыли



Докладчиком о полномочиях российской делегации был назначен Тини Кокс. В его проекте резолюции не упоминалась аннексия Крыма Россией, с которой начался конфликт Москвы и Страсбурга. И только благодаря принятой поправке в окончательном тексте появился пункт, в котором ПАСЕ напомнила "о своей позиции относительно незаконной аннексии Крыма".



Примерами исполнения РФ "некоторых рекомендаций" ПАСЕ Кокс назвал освобождение 24 украинских моряков, незаконно задержанных российскими силовиками в Керченском проливе в ноябре 2019 года, и уплату Россией взносов в бюджет СЕ, которые Москва не платила в течение двух лет в знак протеста против лишения ее делегации права голоса в ассамблее. В тексте также отмечается, что российские власти сотрудничают в рамках процедуры мониторинга ПАСЕ. Поэтому ассамблея считает, что полномочия российской делегации должны быть ратифицированы, говорится в резолюции.



Толстой предостерегает ПАСЕ от новых санкций



"Я и моя группа поддерживаем мнение, что Россия должна присутствовать в ПАСЕ, чтобы продолжалась процедура мониторинга, но если права вашей делегации будут подтверждены, это не означает, что члены этой ассамблеи согласны с аннексией Крыма и тем, что происходит на Донбассе", - обратился к российским депутатам Александр Почей. Консерватор из Великобритании Роджер Гейл предлагал отложить рассмотрение полномочий российской делегации до апрельской сессии, чтобы за это время убедиться, предоставят ли власти РФ представителям ПАСЕ "возможность поехать в Крым через материковую Украину и позволят ли им посетить там политических заключенных".



В ответ глава делегации РФ Петр Толстой заявил, что в случае попытки снова наложить на нее санкции та "будет вынуждена уйти, и вся история повторится по кругу". Он также возмутился высказываниями украинских и грузинских депутатов о вооруженной агрессии России против их стран и заявил, что "ложь, которую здесь все слышали в отсутствие России, до сих пор тиражируется". "Грузия и Украина обстреливали своих граждан, и это вопиющее нарушение права осталось незамеченным. Теперь эти страны потеряли свои территории, и они никогда не вернутся", - заявил Толстой.



Перед голосованием за резолюцию председатель мониторингового комитета, датчанин Майкл Йенсен эмоционально призвал российских коллег предоставлять докладчикам ПАСЕ всю необходимую информацию и открывать им доступ ко всем местам, которые те захотят посетить. "Это чрезвычайно чувствительный и важный вопрос. Мы будем следить за этим", - пообещал Йенсен.

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