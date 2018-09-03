Делает ли Google нас глупее?

Может ли Google, появившийся 20 лет назад, конкурировать с человеческим интеллектом? Как поисковик влияет на нашу жизнь, и не становимся ли мы со временем глупее, полагаясь лишь на один источник информации? На этот и другие вопросы DW ответил Дин Бернетт - американский нейробиолог, медиа-эксперт, комик и автор книг о работе мозга "The Idiot Brain" и "The Happy Brain". В настоящее время он работает в Центре медицинского образования Университета Кардиффа.

DW: Господин Бернетт, поглупело ли человечество из-за появления Google?

Дин Бернетт: Нет, вряд ли. Основной аргумент, который приводят сторонники этой точки зрения, заключается в том, что раньше люди могли воспроизводить по памяти целые отрывки из книг, стихи и другие длинные тексты. Но ведь этому их просто учили в школе. Способность запоминать большие объемы информапции не является признаком интеллекта, равно как и неспособность делать это не является признаком глупости.

Дин Бернетт

На интеллект влияет множество культурных и генетических факторов, но в общем и целом главный признак интеллекта - это умение правильно распорядиться имеющейся информацией, а вовсе не держать ее в голове. Google обеспечивает нам постоянный доступ к огромному объему данных, т.е. с таким же успехом можно утверждать, что он делает нас умнее, ведь наш мозг может бесперебойно получать требуемую информацию и обрабатывать ее.

- А как наличие Google повлияло на нашу внимательность и способность концентрироваться?

- Пока сложно дать однозначный ответ на этот вопрос, ведь, с позиции ученых, изучающих деятельность мозга, Google существует не так уж давно, и, в целом, по нейрофизиологическим показателям наши внимательность и способность концентрироваться остались неизменными. Хотя определенная доля правды есть и в том, что люди разучились концентрировать внимание на чем-то одном так же долго, как это было раньше.

Мозг человека устроен таким образом, что приоритетом для него является новая информация, а не уже знакомая, привычная. Поэтому когда речь идет о стимуляции когнитивных процессов, о том, что доставляет нам удовольствие, можно сказать, что Google дает нам неограниченные возможности, позволяя одним щелчком мыши получить доступ к абсолютно новой информации. Таким образом, люди скорее склонны искать что-то незнакомое и, соответственно, более интересное, чем концентрироваться на привычном. Этот принцип действует не только в отношении Google, но и в отношении социальных сетей, например Facebook или Twitter.

- А как человеческий мозг справляется с таким огромным потоком информации, доступной посредством Google?

- Многие люди недооценивают то, как хорошо наш мозг может селектировать информацию, отбирая из общего потока только то, что ему нужно. Лишь с помощью органов чувств в мозг поступает больше данных, чем мы могли бы обработать за тот же промежуток времени, если бы начали заниматься этим сознательно. В процессе эволюции наш мозг выработал определенные механизмы, позволяющие ему более эффективно фильтровать и приоризировать данные.

То же можно сказать об обработке информации, поступающей от Google, хотя она, конечно, несколько иная - более абстрактная и зачастую не имеет прямого отношения к тому, что мы лично ощущаем и воспринимаем. К сожалению, человеческий мозг не всегда идеальным образом справляется с переизбытком данных. Например, он приоризирует информацию, которая отвечает тому, что мы уже знаем и что считаем правильным. Этот бессознательный процесс носит устойчивый характер, его трудно побороть.

- Можно ли сказать, что сегодняшнее человечество больше полагается на Google, чем на собственный интеллект?

- Я понимаю, куда вы клоните - что люди будут скорее искать информацию через Google, чем пытаться задействовать собственные мозговые ресурсы. Но все, конечно, зависит от конкретного человека. Однако обработка информации, полученная в Google, является лишь малой частью того, что делает наш мозг, поэтому сложно себе представить, чтобы Google в обозримой перспективе смог взять верх над человеческим интеллектом.

- Как Google изменил вашу жизнь?

- Google кардинально изменил многие аспекты моей жизни. Я занимаюсь научной деятельность, поэтому для меня важно иметь возможность оперативно проверять информацию, иметь доступ к уже опубликованным исследованиям, анализировать, могут ли какие-то из них подкрепить мои собственные выводы.

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