Декрет о тунеядцах в Беларуси был подписан президентом Александром Лукашенко в 2015 году.

Документ распространяется на всех жителей Беларуси (вне зависимости от их гражданства), кто находился на территории страны более полугода в течение года и при этом не участвовал в финансировании госрасходов или участвует в нем менее 183 календарных дней в году. Сумма налога - около 200 евро в год. Тех, кто откажется платить сбор, будут привлекать к административной ответственности и, в частности, к принудительному труду.