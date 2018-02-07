Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Декрет о тунеядцах

Декрет о тунеядцах в Беларуси был подписан президентом Александром Лукашенко в 2015 году.

Документ распространяется на всех жителей Беларуси (вне зависимости от их гражданства), кто находился на территории страны более полугода в течение года и при этом не участвовал в финансировании госрасходов или участвует в нем менее 183 календарных дней в году. Сумма налога - около 200 евро в год. Тех, кто откажется платить сбор, будут привлекать к административной ответственности и, в частности, к принудительному труду.

15.03.2017 Teilnehmer der Protestaktion gegen das neue Arbeitsgesetz (Minsk, Belarus)

Как живут белорусы, выступившие против "налога на тунеядцев" 07.02.2018

Год назад по белорусским городам прокатилась волна протестов против декрета №3, прозванного в народе "дармоедским". Как сложилась судьба активных участников тех событий, узнала DW.
25.03.2017+++Law enforcement officers detain a man during a gathering, denouncing the new tax on those not in full-time employment and marking the 99th anniversary of the proclamation of the Belarussian People's Republic, in Minsk, Belarus, March 25, 2017. REUTERS/Vasily Fedosenko

Спецдокладчик ООН по Беларуси: Репрессии в стране цикличны 15.06.2017

В интервью DW Миклош Харасти рассказал о резком ухудшении ситуации в сфере прав человека в Беларуси и прокомментировал заявление белорусских властей о своей ангажированности.
Teilnehmer der Protestaktionen

Кампания BY_help: как помогают репрессированным белорусам 02.06.2017

В Беларуси и за ее пределами собирают деньги для ее граждан, ставших жертвами репрессий, которые прокатились по стране в ходе недавних социальных протестов. Кто и как помогает - у DW.

Maßnahmen der weißrussischen Behörden gegen Drückeberger, die unsere Korrespondentin in Minsk Elena Daneyko im März gemacht hat. Auf den Bildern sind Protestaktion der Drückeberger in Minsk. Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, Drückeberger, Protestaktion, Elena Daneyko

Спецдокладчик ООН критикует ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси 23.05.2017

В спецдокладе ООН по правам человека в Беларуси говорится о политике широкомасштабных репрессий властей против граждан, о новых случаях применения смертной казни и о дискриминации представителей сексуальных меньшинств.
25.5.2015 *** Das Bild wurde heute, am 25.05.2015 von unserem Korrespondenten in Weißrussland Artur Smirnov gemacht. Zu sehen auf dem Bild ist der weißrussische Dichter sowie politischer und gesellschaftlicher Aktivist Vladimir Neklyaev (Wladimir Nekljaew).

Владимир Некляев наказан максимальным штрафом за уличную акцию в Минске 17.05.2017

Участие в несанкционированном митинге обошлось экс-кандидату в президенты Беларуси Владимиру Некляеву в 560 евро. На эту сумму его оштрафовал суд, сам Некляев на процесс не явился.
25.5.2015 *** Das Bild wurde heute, am 25.05.2015 von unserem Korrespondenten in Weißrussland Artur Smirnov gemacht. Zu sehen auf dem Bild ist der weißrussische Dichter sowie politischer und gesellschaftlicher Aktivist Vladimir Neklyaev (Wladimir Nekljaew).

В Минске задержан оппозиционер Владимир Некляев 06.05.2017

Задержание Некляева связано с административным делом против него, которое открыли из-за "Марша нетунеядцев". Оппозиционер доставлен в Центр изоляции правонарушителей в Окрестина.
Belarus police detain an activist during an opposition rally in Minsk, Belarus, Saturday, March 25, 2017. Police in the Belarusian capital have begun wide-scale arrests protesters who had gathered for a forbidden demonstration that they hoped would build on a rising wave of defiance of the former Soviet republic's authoritarian government. ﻿﻿(AP Photo/Sergei Grits) |

Виктор Мартинович: "Я пытаюсь объяснить Беларусь и понять ее" 05.05.2017

Один из самых модных белорусских писателей Виктор Мартинович рассказал DW о том, что сейчас происходит в Беларуси и почему он чувствует себя героем своего романа "Паранойя".
Auf den Bildern sind Aktivisten der ökologischen Bewegung und Polizeiautos bei einer Protestaktion in Minsk. Foto: Elena Daneyko Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, Protestbewegung, Aktivisten der ökologischen Bewegung, Elena Daneyko

Новые лица белорусского протеста: эколог Алена Дубовик 28.04.2017

Среди участников последних акций протеста в Беларуси было замечено много новых лиц. Активист экологического движения Алена Дубовик объяснила DW свои мотивы и поделилась опытом.
Belarus police detain an activist during an opposition rally in Minsk, Belarus, Saturday, March 25, 2017. Police in the Belarusian capital have begun wide-scale arrests protesters who had gathered for a forbidden demonstration that they hoped would build on a rising wave of defiance of the former Soviet republic's authoritarian government. ﻿﻿(AP Photo/Sergei Grits) |

Комментарий: Удастся ли Лукашенко продать Западу белорусский "винтаж" 27.03.2017

Минск выдает репрессии против участников акций протеста за борьбу с терроризмом. Эта новая тактика означает, что власти не намерены ссориться с Западом, считает Наталья Макушина.

Как разгоняли оппозиционеров в День воли в Минске (27.03.2017) 27.03.2017

Белорусские силовики подготовились к протестной акции в Минске даже основательнее, чем российские, и задерживали всех подряд с особой жестокостью. Сотни человек были избиты и доставлены в милицию.
Nina Schidlowskaya und Alexei Kowaltschuk Familienmitglieder von Verhafteten Belarussen Thema PK mit Familien von Verhafteten Belarussen DW-Korrespondent in Minsk Pawlyuk Bykowski

От властей Беларуси требуют прекратить репрессии и истерию в СМИ 24.03.2017

Близкие лиц, задержанных в рамках дела о подготовке массовых беспорядков в Беларуси, считают дело сфальсифицированным и обвиняют государственные СМИ в дезинформации. Подробности - у DW.
März 2017 Auf den Bildern sind Protestaktionen in Minsk und Materialen mit der Info zum Thema, wie soll man sich bei der Vehaftung verhalten.

Что надо знать участникам акций протеста в Беларуси 24.03.2017

Вопрос, как вести себя при задержании милицией, актуален сегодня в Беларуси не только для политически активных граждан. Что и почему им советуют правозащитники, - в материале DW.
People shout slogans at a rally in Minsk, Belarus, Wednesday, March 15, 2017. Wednesday's march in the capital Minsk and smaller rallies at several other Belarusian cities were the latest in a series of demonstrations against the law that obliges citizens to pay the equivalent of $250 if they work less than half the year and do not register with state labor exchanges. Banner on the foreground reads We aren't parasites, centre atop Lukashenko, stop picking the raisins out of my bread, and Police, go over to the side of the people. The people will not offend you on the right. (AP Photo/Sergei Grits) |

В ряде городов Беларуси задержаны журналисты 18.03.2017

Белорусские власти попытались помешать освещению акций протеста против "декрета о тунеядцах". В нескольких городах страны под надуманными предлогами были задержаны независимые журналисты.
15.03.2017 Teilnehmer der Protestaktion gegen das neue Arbeitsgesetz (Minsk, Belarus)

ЕС настаивает на освобождении задержанных в Беларуси 17.03.2017

Участников мирных протестов, а также журналистов, работавших на месте событий, следует освободить, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.
15.03.2017 Teilnehmer der Protestaktion gegen das neue Arbeitsgesetz (Minsk, Belarus)

В Беларуси судят участников акций против декрета "о тунеядстве" 16.03.2017

Нескольких участников марша против декрета "о тунеядстве", прошедшего накануне, суд в Минске уже приговорил к аресту на срок от 12 до 15 дней.
Thema Wie geht in Weißrussland die Kampagne der Nicht-Drückeberger nach den Verhaftungen weiter?, die unser Korrespondent in Minsk, Pawlyuk Bykowski, im März gemacht hat. Auf den Bildern sind der Leiter der Bewegung Für Freiheit Yuri Gubarewitsch und eine PK der oppositionellen Koalition. Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, Nicht-Drückeberger, Leiter der Bewegung Für Freiheit Yuri Gubarewitsch, oppositionelle Koalition6 Pawlyuk Bykowski

"Марш нетунеядцев" пройдет в Беларуси вопреки аресту лидеров оппозиции 13.03.2017

Оппозиционная правоцентристская коалиция в Беларуси, несмотря на арест ее лидеров, заверяет, что намеченный на 15 марта в Минске "Марш нетунеядцев" пройдет по плану. Детали - у DW.
Показать еще