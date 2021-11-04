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Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)

Одна из трех основных макромолекул, наряду с рибонуклеиновой кислотой (РНК) и белками, которые содержатся в клетках всех живых организмов.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение и выполнение генетической программы развития и функционирования живых организмов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов рибонуклеиновой кислоты (РНК) и белков.

An experimental COVID-19 treatment pill, called molnupiravir and being developed by Merck & Co Inc and Ridgeback Biotherapeutics LP, is seen in this undated handout photo released by Merck & Co Inc and obtained by Reuters on October 26, 2021. Merck & Co Inc/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Великобритания первой в мире одобрила таблетки от ковида 04.11.2021

Таблетки Molnupiravir разработал американский концерн Merck в сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics, они блокируют фермент, необходимый коронавирусу для воспроизводства ДНК.
Thema: Repressionen gegen Lukashenkos Gegner

"По ДНК легко опознать труп": зачем в Беларуси составляют списки активистов 07.08.2021

Людей, задержанных на акциях протеста после 9 августа 2020 года, заставляют сдать тесты ДНК и пройти дактилоскопию. Как силовики в Беларуси запугивают инакомыслящих - в материале DW.
Such- und Rettungskräfte suchen nach Überlebenden in den Trümmern im dem teilweise eingestürzten zwölfstöckigen Gebäude. Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida erschwert ein Feuer die Suche nach Vermissten. +++ dpa-Bildfunk +++

После обрушения здания в США идентицифированы пять погибших 27.06.2021

156 человек числятся пропавшими без вести, для опознания неидентифицированных человеческих останков проведут тесты ДНК. Удалось спасти 35 человек.
TOPSHOT - A nurse prepares a measles vaccine to a boy in the school of Lapaivka village near the western Ukrainian city of Lviv on February 21, 2019. - The mobile brigade, which consists of two pediatricians and a nurse, arrived to the Lapaivka village as part of the health ministry's special operation in this region, leading in terms of registered measles cases. A measles epidemic is still not declared in Ukraine, though in 2018 the country recorded highest number of measles cases in European region. Since the start of 2019, around 20,000 people in Ukraine have contracted this highly contagious viral disease. Nine people, including two children, have died of measles in Ukraine this year. (Photo by Yuri DYACHYSHYN / AFP) (Photo credit should read YURI DYACHYSHYN/AFP/Getty Images)

Последствия прививки от коронавируса. DW разоблачает мифы о вакцинации 25.04.2021

Вакцины против коронавируса изменяют человеческую ДНК. Прививка повышает риск бесплодия. Иммунитет после ковида выше, чем после прививки. Правда это или ложь, выясняла DW.
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Немецкий археогенетик: "Никакого русского генома не существует" 18.03.2021

Какова генетическая история заселения России? Какой след в ДНК европейцев оставили обитатели русских степей? Когда древние жители Байкала стали индейцами в Америке? Интервью DW.

Police officers guard the crime scene at a bar in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2020. Police in the Austrian capital said several shots were fired shortly after 8 p.m. local time on Monday, Nov. 2, in a lively street in the city center of Vienna. Austria's top security official said authorities believe there were several gunmen involved and that a police operation was still ongoing. (AP Photo/Matthias Schrader) |

В Вене задержаны еще два человека по делу о теракте 20.12.2020

Следы ДНК одного из задержанных были обнаружены на оружии, с помощью которого был устроен теракт в Вене в начале ноября, сообщила прокуратура.
ARCHIV - Sammlungs-Kuratorin Nina Ulrich (l) und Gerhard Aumüller, emeritierter Professor für Anantomie, stehen am 26.06.2017 im Museum Anatomicum der Philipps-Universität in Marburg (Hessen) am Skelett des Langen Anton. Das über 400 Jahre alte und fast vollständige Skelett eines 2,44-Mannes zieht für einige Monate ins Germanische Museum nach Nürnberg, wo es in der Ausstellung Luther, Kolumbus und die Folgen zu sehen sein wird. (zu dpa «Skelett des Langen Antons kommt zurück nach Marburg» vom 14.11.2015) Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

400-летний скелет немецкого великана послужит современной науке (фото) 18.02.2020

Этот человеческий скелет хранится в Анатомическом музее Марбурга. Сейчас ученые хотят выяснить, почему "Длинный Антон" был таким гигантом.
CHANGCHUN, CHINA - JANUARY 15: (CHINA OUT) Waitresses veil their faces during serving customers on January 15, 2015 in Changchun, Jilin province of China. A restaurant in north China\ s Chuangchun asked their waitors to veil faces with red veils when serving customers. It was said that they veilled faces to prevent the saliva from spurting on dishes during they speaking with customers. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY CFP461895468 Changchun China January 15 China out Waitresses Veil their Faces during Serving customers ON January 15 2015 in Changchun Jilin Province of China a Restaurant in North China S Chuangchun asked their to Veil Faces With Red When Serving customers IT what Said Thatcher They Faces to Prevent The from spurting ON Dishes during They Speaking With customers PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY CFP461895468

Психолог о том, оправдан ли страх перед китайцами из-за коронавируса 09.02.2020

Китайские рестораны пустеют, на людей азиатской внешности смотрят с опаской. В интервью DW психолог Джошуа Тибор поделился наблюдениями за реакцией человека на незримые угрозы вроде инфекций.
August 13, 2017. Amina Okuyeva, the wife of a Chechen man accused by Russia of plotting to kill President Vladimir Putin, is seen during a rally in central Kiev, Ukraine August 13, 2017. Picture taken August 13, 2017. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

В Украине задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой 12.01.2020

По словам главы МВД Украины, образцы ДНК одного из задержанных совпали с теми, что были обнаружены на месте убийства Окуевой.

Iranians march on January 5, 2020 in the streets of the northwestern city of Ahvaz to pay homage to top general Qasem Soleimani, after he was killed in a US strike in Baghdad. - The air strike was ordered by US President Donald Trump, who said the Iranian general had been planning an imminent attack on US diplomats and the roughly 5,200 American troops deployed in Baghdad. Soleimani's assassination ratcheted up tensions between the arch-enemies and sparked fears of a new war in the Middle East. (Photo by HOSSEIN MERSADI / fars news / AFP)

Останки генерала Сулеймани доставлены в Иран 05.01.2020

На западе Ирана к траурной церемонии по случаю гибели командующего "Аль-Кудс" Касема Сулеймани присоединились десятки тысяч человек. Похороны генерала состоятся 7 января.
28.11.2018, China: ©/MAXPPP - HONG KONG, CHINA - NOVEMBER 28: Biological researcher He Jiankui speaks on day two of the Second International Summit on Human Genome Editing at the University of Hong Kong (HKU) on November 28, 2018 in Hong Kong, China. The Second International Summit on Human Genome Editing is held on November 27-29 in Hong Kong. (Photo by VCG) Foto: MAXPPP |

Китайские ученые осуждены за эксперименты с геномами эмбрионов 30.12.2019

Эксперимент китайского ученого Хэ Цзянькуя, приведший к появлению на свет детей с измененной ДНК, вызвал резкую критику коллег и властей.
Moskau, Gerichtsprozess gegen Investigativjournalist Ivan Golunow Autor: Marina Ivanowa (DW Producerin in Moskau)

"Проект": Преследование Голунова хотят прекратить до "прямой линии" Путина 10.06.2019

Градус недовольства общества нужно снизить до "прямой линии", утверждают собеседники расследовательского издания "Проект". По словам адвокатов, на предметах, изъятых в квартире журналиста, нет отпечатков его пальцев.
(190119) -- HIDALGO, Jan. 19, 2019 (Xinhua) -- MEXICO-HIDALGO-ACCIDENT-EXPLOSION Photo taken with a mobile device shows army working at the site of an explosion in the municipality of Tlahuelilpan, Hidalgo state, Mexico, Jan. 18, 2019. At least 20 people were killed and 54 others injured in a pipeline explosion in the central Mexican state of Hidalgo on Friday, local authorities said. (Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Число погибших в результате взрыва трубопровода в Мексике превысило 80 человек 21.01.2019

Десятки погибших в Мексике будут опознаны через процедуру анализа ДНК. Несмотря на трагедию, правительство страны не планирует менять стратегию борьбы с хищением бензина.
Daughter of U.S. President Ivanka Trump, Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund and German Chancellor Angela Merkel attend the W20 Summit under the motto Inspiring women: scaling up women's entrepreneurship in Berlin, Germany, April 25, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke | Nur für redaktionelle Verwendung.

На чем сидят сильные мира сего (видео) 13.12.2018

История стула тесно связана с желанием проявить власть. Выставка в известном музее дизайна Vitra анализирует ДНК этого предмета мебели.
Ein Bundespolizist führt am 16.10.2012 in Berlin im Bahnhof am Alexanderplatz einen Mann ab. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Как в Германии находят убийц через 20 лет 12.12.2018

В Баварии арестовали подозреваемого в убийстве девочки, которое было совершено много лет назад. Как удается немецким следователям раскрывать столь давние преступления?
30.10.2018, Baden-Württemberg, Freiburg: Ein Polizeifahrzeug fährt in der Fußgängerzone vor dem Martinstor. Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 18-Jährigen durch mehrere Männer will das baden-württembergische Innenministerium mit der Stadt Freiburg über eine bessere Sicherheitslage reden. Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Полиция Фрайбурга ищет новых подозреваемых в групповом изнасиловании 02.11.2018

Следствие нашло следы ДНК, которые не принадлежат арестованным подозреваемым в изнасиловании девушки во Фрайбурге.
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