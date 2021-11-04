Одна из трех основных макромолекул, наряду с рибонуклеиновой кислотой (РНК) и белками, которые содержатся в клетках всех живых организмов.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение и выполнение генетической программы развития и функционирования живых организмов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов рибонуклеиновой кислоты (РНК) и белков.