Девятнадцать человек стали жертвами стрельбы и взрыва в колледже в Керчи

В результате стрельбы в политехническом колледже в Керчи погибли семнадцать человек, еще около сорока пострадали, сообщил Следственный комитет РФ в среду, 17 октября. Он также заявил, что подозреваемый покончил с собой. По данным следствия, это 18-летний студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков, в теле которого, найденном в одном из помещений колледжа, обнаружено огнестрельное ранение. "Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. У всех погибших - огнестрельные ранения.

Позднее Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что в том же здании колледжа нашли взрывное устройство, передает агентство ТАСС. Бомбу изучают взрывотехники.

В больницах Керчи находится 41 пострадавший при нападении на колледж, сообщил агентству "Интерфакс" директор крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин, состояние шести раненых - тяжелое. В Минздраве Крыма заявили о 37 госпитализированных. При этом на месте происшествия работают девять бригад скорой помощи.

Большинство погибших - подростки

В Керчи введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее Росгвардия сообщила, что было взорвано самодельное взрывное устройство (ВУ) и назвала произошедшее терактом. Следственный комитет указал, что ВУ, сработавшее в колледже, было начинено металлическими предметами и также подтвердил версию теракта. По его первоначальным сведениям, взрыв произошел в столовой, большинство погибших - подростки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт" по факту гибели людей в колледже в Керчи, а затем переквалифицировал его на дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Место теракта оцеплено

Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК, ФСБ и МВД, следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения. На место происшествия также прибыли саперы, силы МЧС, территория колледжа оцеплена, в том числе бойцами ОМОН. Раненые госпитализированы в разные больницы области с ранениями различной степени тяжести.

После произошедшего в колледже в Керчи закрыты все учебные заведения и детские сады, места массового скопления людей, ограничено движение городского транспорта. На Крымском мосту усилена охрана. На всем аннексированном Россией украинском полуострове Крым объявлен трехдневный траур.

Украинская погранслужба усилила меры безопасности на административной границе с аннексированным Россией Крымом.

Европа выражает соболезнования

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье написала в микроблоге Twitter, что шокирована известиями о произошедшем в Керчи.

"Глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв ужасного взрыва в украинской Керчи" выразил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Новость дополняется.

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