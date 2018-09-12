 Дебаты о бюджете в бундестаге ФРГ превратились в выяснение отношений | Новости из Германии о Германии | DW | 12.09.2018

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Германия

Дебаты о бюджете в бундестаге ФРГ превратились в выяснение отношений

Глава фракции АдГ в бундестаге выступил с критикой миграционной политики Меркель и получил жесткую отповедь. Фракция правопопулистской партии покинула заседание парламента.

Пустые кресла фракции АдГ

Пустые кресла фракции АдГ

Парламентские дебаты о бюджете ФРГ на 2019 год, в среду, 12 сентября, вылились в жесткое противостояние правопопулистской "Альтернативы для Германии" и партий правящей в стране "большой коалиции". С трибуны бундестага противники обвиняли друг друга в том, что именно противоположная сторона ответственна за утрату доверия граждан в правовое государство.

АдГ критикует политику Меркель

Глава фракции АдГ в бундестаге Александер Гауланд (Alexander Gauland)  выступил с жесткой критикой миграционной политики Ангелы Меркель (Angela Merkel). В своей речи Гауланд перечислил тяжкие преступления, совершенные в последнее время мигрантами и беженцами. Он выступил в защиту выступлений правых радикалов в Хемнице, произошедших после убийства в городе, предположительно, двумя мигрантами с Ближнего Востока 35-летнего гражданина ФРГ.

В то же время Гауланд дистанцировался от "идиотов и глупцов", вскидывавших во время акций протеста руки в нацистском приветствии, и кричавших "Иностранцы вон!". Не АдГ нарушает мир в стране, заявил Гауланд, резко выступив против попыток обвинять его партию в преступных деяниях.

Политики "большой коалиции" критикуют АдГ

Бывший лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц (Martin Schulz) в свою очередь подверг жесткой критике АдГ и самого Гауланда, назвав его частью "кучи дерьма в истории". Причиной столь резкого заявления стало недавнее выступление Гауланда,назвавшего нацизм "пятном птичьего помета"  в истории Германии.  Глава фракции АдГ, отметил Шульц, в своих речах использует традиционные "средства фашизма". По мнению экс-главы социал-демократов, демократия должна, наконец, начать защищаться от таких людей.

Действующая председатель СДПГ Андреа Налес (Andrea Nahles) продолжила критику АдГ: "Вы сбросили свои маски. Тот, кто поддерживает вас, открывает двери и ворота нацизму".

Контекст

В Германии возмущены тем, как сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд умаляет преступления нацистов, и требуют привлечь его к уголовной ответственности. (05.06.2018)

Американский Pew Research Center провел исследование, согласно которому более двух третей жителей ФРГ испытывают доверие к классическим СМИ. А сторонники правопопулистской партии АдГ верят, прежде всего, соцсетям. (15.05.2018)

"Вы не партия гражданского общества. Вы не патриоты", - заявил в адрес АдГ глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер (Volker Kauder). Он обвинил правых популистов в том, что они умышленно провоцируют эскалацию напряженности в обществе.

Делегация АдГ покинула зал заседаний

Во время выступления депутата от СДПГ Йоханнеса Кара (Johannes Kahr), который назвал партию АдГ "правыми радикалами, способными только  на глупые заявления", и отказался отвечать на вопрос представителя АдГ в ходе своей речи, вся фракция правых популистов покинула зал заседаний и вернулась обратно только после окончания выступления социал-демократов.

Ведущий заседание заместитель председателя бундестага Ханс-Петер Фридрих (Hans-Peter Friedrich) после этого инцидента призвал Кара в будущем выбирать выражения. Он напомнил депутату о "недопустимости привносить агрессивность в стены парламента".

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