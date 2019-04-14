Дебаты без дебатов: Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском"

Первые "дебаты" кандидатов в президенты Украины прошли без самих дебатов, но с песнями и селфи. Зеленский не пришел на НСК "Олимпийский", поэтому Порошенко использовал возможность для предвыборной агитации.
В Киеве в воскресенье, 14 апреля, в национальном спортивном комплексе (НСК) "Олимпийский" кандидат в президенты Украины, нынешний глава государства Петр Порошенко говорил о будущем страны, пел и фотографировался со своими сторонниками на фоне футбольного поля. Второй кандидат Владимир Зеленский в этот день на стадион не приехал, хотя сам инициировал формат публичных дебатов именно здесь. В НСК "Олимпийский" он собирается 19 апреля.
"Дебаты" без оппонента и зрителей
14.04 в 14.14 – именно эту дату и время Петр Порошенко выбрал для того, чтобы прийти на дебаты со своим соперником по предвыборной гонке Владимиром Зеленским. Ровно в это время Порошенко зашел в зал для пресс-конференций НСК "Олимпийский" в сопровождении своей жены Марины и объявил, что готов к дебатам с Владимиром Зеленским и будет ждать его на стадионе на протяжении 45 минут. Это время он решил "заполнить" своей предвыборной агитацией и ответами на вопросы журналистов, которых собралось в НСК более двухсот.
Он рассказал, что референдум о членстве Украины в Евросоюзе состоится после того, как страна подаст туда заявку на вступление. Также он сообщил, что уволил скандального заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, которого после журналистского расследования требовали уволить общественные активисты. Украинские СМИ выяснили, что семья Семочко якобы владеет недвижимостью общей стоимостью около 8 миллионов долларов, а его родственники имеют российские паспорта.
Кроме этого Порошенко объяснился по поводу предвыборных билбордов с портретом президента РФ Владимира Путина. Отвечая на вопрос журналистов относительно этих плакатов, Порошенко заявил, что никогда не ставил и не будет ставить знак равенства между Путиным и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. "Это не так. Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент, кроме Порошенко - это его мечта", - сказал действующий президент Украины. Он отметил, что сейчас руководство России подвесило все вопросы по освобождению заложников и военных в ожидании результатов выборов в Украине. "Эти борды свидетельствуют лишь об одном - мы не дадим Путину шансов на его успех. Все, не больше и не меньше", - добавил он.
Во время своего выступления действующий президент несколько раз указывал рукой на пустое место возле трибуны с табличкой "Владимир Зеленский", намекая на то, что позиция его соперника по многим вопросам остается не выясненной. Петр Порошенко очень старался убедить журналистов и зрителей, что после первого тура выборов он сделал уроки над ошибками и кардинально изменился. В это время около 5 тысяч зрителей, которые пришли послушать "дебаты" между кандидатами смогли увидеть и услышать одного из них лишь на большом экране, установленном на сцене возле стадиона.
После общения с журналистами Порошенко решил "пойти в народ". Выйдя на сцену, он заявил собравшимся, что Владимир Зеленский не пришел на "дебаты", и спел вместе с группой Kozak System украинскую народную песню "Ти ж мене пiдманула". Собравшиеся кричали в ответ: "Нам нужен Порох!" и лозунги, которые были популярны во время акций протеста Майдане в 2014 году: "Украина понад усе!" (Украина превыше всего), "Слава Украине! Героям слава!".
Будут хоть какие-либо дебаты?
В это время Порошенко пригласил всех своих сторонников сделать финальное селфи на фоне футбольного поля. Все собравшиеся переместились на стадион, фотографируясь с представителями действующей власти и президентом. "Я увидел в соцсетях, что можно прийти на стадион на дебаты и послушать, что нас вообще дальше ждет. Пока только предвыборные обещания Порошенко и ни единого ответа на запросы общества от Зеленского. Жаль. Приду еще раз 19 апреля", - разочарованно говорит пенсионер Сергей Красновский.
В штабе Владимира Зеленского заявили, что кандидат в президенты Владимир Зеленский ждет действующего президента Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 апреля в НСК "Олимпийский" в 19:00. "Сегодня же агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", - заявил спикер штаба Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков агентству "Интерфакс-Украина".
Порошенко обещал прийти в НСК Олимпийский и 19 апреля, но уточнил, что сможет подискутировать с Зеленским только до 20.00, поскольку в это время будет на дебатах на Общественном телевидении, как того требует закон. Также Порошенко пригласил Зеленского прийти в понедельник на эфир программы "Свобода слова" на одном из украинских телеканалов. "Мне не нравится, когда в стране избирательная кампания похожа на немое кино... Когда кандидат мелькает на экранах, но ничего не говорит, для большинства это просто сюжет из фильма "Слуга народа". Но мы выбираем не Голобородько, а президента Украины", - сказал Порошенко во время общения с журналистами в НСК "Олимпийский".
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