 Двух активистов Pussy Riot преследуют за акцию против гомофобии | Новости из Германии о России | DW | 07.10.2020

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Россия

Двух активистов Pussy Riot преследуют за акцию против гомофобии

Активисты Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ, администрации президента, министерства культуры и Верховного суда. Они приурочили эту акцию ко дню рождения Владимира Путина.

Радужный флаг

Активисты панк-группы Pussy Riot Василий Андрианов и Елизавета Дидерих были задержаны в Москве в среду, 7 октября, за акцию против гомофобии. Об этом сообщила российским СМИ участница группы Мария Алехина. По ее словам, четверо человек в камуфляже также пришли домой к ее матери и искали там саму Алехину. Кроме того, полицейские приходили еще к двум участникам акции - Александру Софееву и Веронике Никульшиной.

Чуть позже адвокат проекта "Апология протеста" Международной правозащитной группы "Агора" Мансур Гильманов сообщил "Интерфаксу", что Адрианова и Дидерих отпустили из ОВД Басманный с обязательством о явке и привлекут к административной ответственности за несанкционированный пикет.

Акция с флагами ЛГБТ

Акция Pussy Riot прошла утром 7 октября, ее участники вывесили радужные флаги ЛГБТ на "главных символах российской государственности": зданиях Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, администрации президента РФ на Старой площади, верховного суда, министерства культуры России и ОВД по району Басманный.

Акция была приурочена ко дню рождения Владимира Путина. Активисты в соцсетях потребовали расследовать убийства и похищения геев лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне,  прекратить преследования ЛГБТ-активистов, а также легализовать однополые партнерства и отменить закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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