 Двойное гражданство и два паспорта: разные страны, разные законы | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.08.2019

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Мир

Двойное гражданство и два паспорта: разные страны, разные законы

Родился в стране - получил ее гражданство? Не всегда. Переехал в другую страну - теперь у тебя два паспорта? Тоже не всегда. DW - о некоторых особенностях законов о гражданстве разных стран.

Паспорта разных европейских стран

Гражданам ЕС разрешается иметь двойное гражданство

Есть государства, которые не желают терять своих граждан. К примеру, Иран. Согласно Гражданскому кодексу этой страны, отказаться от иранского гражданства практически невозможно. И его получение во многих случаях не зависит от воли человека: любой, у кого отец - иранский гражданин, автоматически считается имеющим иранское гражданство. И не важно, где родился и где проживает этот человек - в Иране или нет.

Отдельным параграфом в кодексе прописаны правила для женщин - им отказаться от гражданства Ирана еще труднее, ибо женщина обязана иметь такое же гражданство, как и ее муж. И если иранец, проживающий в Германии, получает гражданство ФРГ, ему почти во всех случаях оставляют и иранское. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в 2018 году 3080 иранцев получили немецкое гражданство, при этом ни одному из них не пришлось сдавать иранский паспорт.

Жензина показывает немецкий и иранский паспорта

Иранцам трудно отказаться от своего гражданства

Но Иран - далеко не единственное государство, препятствующее выходу из своего гражданства. Их около 40. Среди них и такие страны, от которых подобного, казалось бы, ожидать не следует, например, Аргентина. В 2018 году все 155 аргентинцев, получивших гражданство ФРГ, также сохранили свои аргентинские паспорта. Среди других государств, отличающихся самыми строгими правилами в отношении принятия и отказа от гражданства, - Афганистан, Эритрея, Нигерия и Сирия.

Происхождение или место рождения

Существуют два базовых принципа, определяющих право на получение гражданства. В США, например, принят территориальный принцип, известный как Jus soli (лат. - "право земли"): все дети, родившиеся на территории этого государства, имеют право на получение американского гражданства. Другого принципа придерживаются Германия и Китай. Оба государства действуют на основе Jus sanguinis (лат. - "право крови"), учитывающего происхождение ребенка: гражданство ФРГ получает не тот, кто родился на территории одной из 16 федеральных земель, а тот, у кого хотя бы один из родителей имеет немецкое гражданство.

Но в ФРГ вдобавок к этому существует процедура натурализации - иностранные граждане могут получить немецкие паспорта. Также разрешено - с ограничениями - второе гражданство. А вот в Китае этническому некитайцу крайне затруднительно было бы получить гражданство, да и двойное гражданство в КНР законодательно запрещено.

Если гражданство ФРГ хочет получить гражданин РФ, соответствующий критериям, позволяющим начать процедуру натурализации, он должен перед этим, как правило, отказаться от российского гражданства - два паспорта иметь теперь не разрешается. Но те, у кого они уже имеются, могут их сохранить.

Процедура натурализации в ФРГ

Гражданство ФРГ получает тот, у кого хотя бы один из родителей имеет немецкое гражданство

Европейский паспортный рай

С 2007 года Германия позволяет гражданам ЕС, а также Швейцарии, получить немецкое гражданство, сохранив прежнее. И в других европейских государствах узаконено такое двойное европейское гражданство - либо в полном объеме, либо с ограничениями.

Как следует из переписи населения 2011 года, в Германии проживают почти 4,3 миллиона человек, имеющих помимо немецкого еще одно гражданство. 690 тысяч граждан ФРГ имеют польский паспорт, 570 тысяч - российский, 530 тысяч - турецкий. Цифры основываются на данных региональных отделов по регистрации граждан. Но многие люди не сообщают о своем втором гражданстве, поэтому приведенная статистика может быть неточна.

Выбор между двумя гражданствами

До 2014 года родившиеся и выросшие в ФРГ дети родителей-иностранцев в течение пяти лет после достижения совершеннолетия должны были выбрать, какое гражданство они предпочитают сохранить - своих родителей или страны проживания.

Контекст

Согласно принятому бундестагом закону, за участие в боевых действиях на стороне террористических группировок будут лишать паспорта ФРГ. Но лишь тех, у кого есть второе гражданство. (28.06.2019)

МВД Германии планирует увеличить с 5 до 10 лет период, во время которого возможно лишение паспортов новых граждан, полученных на основании ложных сведений. (14.04.2019)

Датчанин Клаус Руэ Мадсен стал первым в Германии бургомистром, не имеющим гражданства ФРГ, - воспользовавшись правом, которое дает гражданам Евросоюза директива ЕС, принятая в 1994 году. (18.06.2019)

DW о том, как повлияет на политических беженцев из РФ, ЛГБТ-мигрантов и выигравших в лотерею грин-карту закрытие московского представительства Службы гражданства и иммиграции США. (28.02.2019)

В ряде стран ЕС торговля гражданством и видом на жительство стала прибыльным бизнесом. В Брюсселе предупреждают, что таким образом в Евросоюз могут проникнуть зарубежные коррупционеры. (28.01.2019)

С конца 2014 года молодым людям, которые по достижении 21 года прожили в ФРГ минимум восемь лет или в течение шести лет посещали немецкую школу, отменили необходимость выбирать гражданство. Нет ее теперь и для тех, кто закончил в Германии школу или получил профобразование. Во всех таких случаях допускается сохранение двух гражданств.

Израильско-палестинские особенности

Сложные отношения между Израилем и Палестинской национальной автономией породили немало специфических особенностей, касающихся гражданства. Одна из них затрагивает Германию.

Так, палестинцам, получившим гражданство ФРГ и одновременно числившимся в палестинском реестре лиц или имеющим палестинский идентификационный номер (ID), запрещен въезд в Израиль. Между тем все остальные граждане ФРГ могут въезжать в Израиль без виз. Въезд на Западный берег реки Иордан доступен для таких палестинцев с немецким гражданством лишь через территорию Иордании.

В самом Израиле действует и еще одно необычное правило, касающееся гражданства. В 1950 году, через два года после образования израильского государства, было принято решение о том, что где бы ни жили евреи, все они имеют право эмигрировать в Израиль и получить израильское гражданство. Этот закон и сегодня дает возможность тем евреям, кто подвергается преследованиям, в какой бы стране это ни происходило, стать гражданином Израиля и жить в безопасности. В последнее время на фоне возросшего количества антисемитских инцидентов во Франции многие французские евреи воспользовались такой возможностью.

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