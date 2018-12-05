 Двойник Ангелы Меркель немного устала и мечтает о спокойных временах (фото) | Кадр дня | DW | 05.12.2018

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Кадр за кадром

Двойник Ангелы Меркель немного устала и мечтает о спокойных временах (фото)

У каждого уважающего себя политика мирового масштаба должен быть двойник. Немецкий канцлер - не исключение.

Урсула Ванецки

05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам. 

Урсула Ванецки - двойник Ангелы Меркель

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Польская Меркель, или Каково быть двойником

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  • Ингольштадт

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  • Портрет Меркель кисти Элизабет Пейтон

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и искусство

    Такой видит канцлера Германии американская художница Элизабет Пейтон, известная своими стилизованными портретами знаменитостей. Портрет был написан в 2017 году.

  • Ангела Меркель на теледебатах

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дебаты

    Эта фотография была сделана во время единственного ТВ-поединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца в начале сентября 2017 года в ходе предвыборной кампании в бундестаг.

  • Ангела Меркель на Gamescom

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и эльфы

    Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

  • Галле

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

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  • Дюссельдорф

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель на карнавале

    Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. На этой фотографии, сделанной в феврале 2016 года в Дюссельдорфе, Ангелу Меркель накрывает "волна беженцев".

  • Карнавал в Кельне

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и насекомые

    А такой представили Ангелу Меркель на карнавале в Кельне в феврале 2017 года. Канцлер изображена божьей коровкой, а ее соперник, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) - пчелой.

  • Киль

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и подводный диверсант

    В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

  • Кельн

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    "I'll be back"

    Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дети

    Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лотерея

    Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

  • Италия

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лабрадор

    Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

  • Эрфурт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Сладкая Меркель

    Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и юные пожарные

    Канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

  • Портрет Меркель, написанный Джорджем Бушем-младшим

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и Буш-художник

    Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш-младший, 43-й президент США.

    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


Контекст

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