Двойник Ангелы Меркель немного устала и мечтает о спокойных временах (фото)

05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

Урсула Ванецки - двойник Ангелы Меркель

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